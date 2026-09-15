Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός 25χρονος νιόπαντρος και αγνοούμενη η έγκυος σύζυγός του

Το αλιευτικό σκάφος του ζευγαριού συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες μέσα σε θολά νερά και παλίρροια.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός 25χρονος νιόπαντρος και αγνοούμενη η έγκυος σύζυγός του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 25χρονος νόπαντρος, ο Sean Michieli, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση του αλιευτικού σκάφους του με θαλάσσιο ταξί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.
  • Η 26χρονη έγκυος σύζυγός του, Gabriela Querino, αγνοείται και οι έρευνες δυσχεραίνονται λόγω θολών νερών και έντονης παλίρροιας.
  • Ο θάνατος του Michieli ξύπνησε οδυνηρές μνήμες στην οικογένεια, καθώς ο θείος του είχε χάσει τη ζωή του σε παρόμοιο ναυτικό δυστύχημα πριν από εννέα χρόνια.
  • Οι εισαγγελικές αρχές της Βενετίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, εξετάζοντας το σκοτάδι και την ομίχλη ως πιθανούς παράγοντες του δυστυχήματος.
  • Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Βένετο χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τεράστια τραγωδία» για την οικογένεια που ξεκινούσε το μέλλον της.
Snapshot powered by AI

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας στην Ιταλία, όταν ένα μικρό αλιευτικό συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 25χρονο νιόπαντρο και αφήνοντας αγνοούμενη την έγκυο σύζυγό του.

Ο 25χρονος Sean Michieli έχασε τη ζωή του το Σάββατο, μόλις τρεις μήνες μετά τον γάμο του με την 26χρονη Βραζιλιάνα Gabriela Querino, όπως μετέδωσε το ιταλικό μέσο L’Unione Sarda. Το ζευγάρι βρισκόταν στα νερά της λιμνοθάλασσας αναζητώντας δόλωμα, όταν το σκάφος τους χτυπήθηκε από το θαλάσσιο ταξί. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης κατέληξαν και οι δύο στο νερό, ενώ το σκάφος τους βυθίστηκε.

left-burano-italy-together-board-141051974.webp

Μάχη με τα θολά νερά και οικογενειακή τραγωδία

Ο Michieli ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος, υπέκυψε όμως λίγο αργότερα στα τραύματά του. Ο χαμός του ξύπνησε οδυνηρές μνήμες στην οικογένεια, καθώς εννέα χρόνια νωρίτερα ο θείος του, Endrius, είχε χάσει τη ζωή του σε ένα παρόμοιο ναυτικό δυστύχημα.

Την ίδια ώρα, η 26χρονη σύζυγός του, η οποία είχε μετακομίσει στην Ιταλία πριν από δύο χρόνια και περίμενε το πρώτο τους παιδί, δεν έχει εντοπιστεί. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, εξαιτίας των θολών νερών και της έντονης παλίρροιας. «Θέλω απλώς να βρεθεί η κόρη μου ζωντανή», δήλωσε στο βραζιλιάνικο δίκτυο Globo η μητέρα της, Gisele Elorriaga.

Έρευνα για ανθρωποκτονία

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, με το σκοτάδι και την ομίχλη να εξετάζονται ως βασικοί παράγοντες, ενώ οι εισαγγελικές αρχές της Βενετίας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Για το συμβάν τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Βένετο, Luca Zaia, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια τεράστια τραγωδία για μια οικογένεια που μόλις ξεκινούσε να χτίζει το μέλλον της».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοπιστίας - Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Παράνομη ιπποδρομία με ένοπλους μαφιόζους στην Σικελία: Συνελήφθη νεαρός που έφερε καλάσνικοφ - Δείτε βίντεο

20:31LIFESTYLE

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Όσο ζω Μαζώ»

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Το μεγάλο comeback - Η Ελλάδα στο ραντάρ της ελίτ των hedge funds

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπύρος Χαλβατζής: Το τελευταίο «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ - Πλήθος πολιτικών στην κηδεία

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: O Πούτιν μετέφερε συνέδριο από το Σότσι στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drones

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Να μπορέσει να μιλήσει με τη δική του φωνή» - Συγκινεί ο δικηγόρος του Γεράσιμου

20:01ΕΥ ΖΗΝ

Η ανάγνωση για ευχαρίστηση μπορεί να βελτιώσει την ευεξία – Έρευνα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μη κρατικά πανεπιστήμια - Αναγνώριση χρόνου σπουδών: Καταγγελία Λαζαράτου για βραδινή τροπολογία

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στα Χανιά: 53χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος - Τον βρήκε ο πατέρας του

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Κωνσταντινούπολη - Τρεις νεκροί, ένας τραυματίας

19:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προειδοποίηση Μπιλ Γκέιτς: «Η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει με εξωγήινη απειλή - Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω»

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμεικός: Ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το νέο ιατρικό στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές - Είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία πριν την πλασμαφαίρεση

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αγριογούρουνα στην Πανεπιστημιούπολη - Το Δασαρχείο στέλνει κυνηγούς

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο - «Οι μάσκες έπεσαν» σχολίασε

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφρενη πορεία 32χρονης οδηγού στο Μπέρμιγχαμ - Χτύπησε άλλο αμάξι και παραλίγο να συνθλίψει κεφάλι διερχόμενου πεζού - Δείτε βίντεο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός 25χρονος νιόπαντρος και αγνοούμενη η έγκυος σύζυγός του μετά από σύγκρουση σκαφών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός 25χρονος νιόπαντρος και αγνοούμενη η έγκυος σύζυγός του μετά από σύγκρουση σκαφών

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δραματικές δυόμισι ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η 56χρονη γιατρός

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη

18:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Κοπελιά, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης είμαι. Δε σε ξέρω»: Άγνωστη ιστορία από το 2002 για το συγκινητικό του ενδιαφέρον για όλους

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μαζωνάκη: «Θέλω την παραδειγματική τιμωρία τους για τον θάνατο του παιδιού μας»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στα Χανιά: 53χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος - Τον βρήκε ο πατέρας του

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης: Δεκάδες υποστηρικτές του τον περιμένουν έξω από τη φυλακή - «Είναι ο ηγέτης μας, ήρθαμε να τον πάρουμε»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Να μπορέσει να μιλήσει με τη δική του φωνή» - Συγκινεί ο δικηγόρος του Γεράσιμου

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Άφαντη η λαδί κουβέρτα που φέρεται να ήταν σκεπασμένος στο ιατρείο - «Δεν φαίνεται να έχει κατασχεθεί», είπε η Δημογλίδου

15:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Να είναι ο Μητσοτάκης και 4η φορά υποψήφιος - Φιλοχρήματος και διεφθαρμένος ο Τσίπρας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης - Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

19:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προειδοποίηση Μπιλ Γκέιτς: «Η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει με εξωγήινη απειλή - Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω»

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπύρος Χαλβατζής: Το τελευταίο «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ - Πλήθος πολιτικών στην κηδεία

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το νέο ιατρικό στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές - Είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία πριν την πλασμαφαίρεση

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα η εικόνα 16χρονου Παλαιστίνιου με εγκεφαλική παράλυση - Έχει φτάσει μόλις 7,5 κιλά - Έκκληση για τη φροντίδα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ