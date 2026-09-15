Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός 25χρονος νιόπαντρος και αγνοούμενη η έγκυος σύζυγός του

Snapshot Ένας 25χρονος νόπαντρος, ο Sean Michieli, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση του αλιευτικού σκάφους του με θαλάσσιο ταξί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Η 26χρονη έγκυος σύζυγός του, Gabriela Querino, αγνοείται και οι έρευνες δυσχεραίνονται λόγω θολών νερών και έντονης παλίρροιας.

Ο θάνατος του Michieli ξύπνησε οδυνηρές μνήμες στην οικογένεια, καθώς ο θείος του είχε χάσει τη ζωή του σε παρόμοιο ναυτικό δυστύχημα πριν από εννέα χρόνια.

Οι εισαγγελικές αρχές της Βενετίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, εξετάζοντας το σκοτάδι και την ομίχλη ως πιθανούς παράγοντες του δυστυχήματος.

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Βένετο χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τεράστια τραγωδία» για την οικογένεια που ξεκινούσε το μέλλον της. Snapshot powered by AI

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας στην Ιταλία, όταν ένα μικρό αλιευτικό συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 25χρονο νιόπαντρο και αφήνοντας αγνοούμενη την έγκυο σύζυγό του.

Ο 25χρονος Sean Michieli έχασε τη ζωή του το Σάββατο, μόλις τρεις μήνες μετά τον γάμο του με την 26χρονη Βραζιλιάνα Gabriela Querino, όπως μετέδωσε το ιταλικό μέσο L’Unione Sarda. Το ζευγάρι βρισκόταν στα νερά της λιμνοθάλασσας αναζητώντας δόλωμα, όταν το σκάφος τους χτυπήθηκε από το θαλάσσιο ταξί. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης κατέληξαν και οι δύο στο νερό, ενώ το σκάφος τους βυθίστηκε.

Μάχη με τα θολά νερά και οικογενειακή τραγωδία

Ο Michieli ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος, υπέκυψε όμως λίγο αργότερα στα τραύματά του. Ο χαμός του ξύπνησε οδυνηρές μνήμες στην οικογένεια, καθώς εννέα χρόνια νωρίτερα ο θείος του, Endrius, είχε χάσει τη ζωή του σε ένα παρόμοιο ναυτικό δυστύχημα.

Την ίδια ώρα, η 26χρονη σύζυγός του, η οποία είχε μετακομίσει στην Ιταλία πριν από δύο χρόνια και περίμενε το πρώτο τους παιδί, δεν έχει εντοπιστεί. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, εξαιτίας των θολών νερών και της έντονης παλίρροιας. «Θέλω απλώς να βρεθεί η κόρη μου ζωντανή», δήλωσε στο βραζιλιάνικο δίκτυο Globo η μητέρα της, Gisele Elorriaga.

Έρευνα για ανθρωποκτονία

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, με το σκοτάδι και την ομίχλη να εξετάζονται ως βασικοί παράγοντες, ενώ οι εισαγγελικές αρχές της Βενετίας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Για το συμβάν τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Βένετο, Luca Zaia, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια τεράστια τραγωδία για μια οικογένεια που μόλις ξεκινούσε να χτίζει το μέλλον της».