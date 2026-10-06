Λαύριο: Προφυλακιστέος ο 32χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 32χρονος Ρουμάνος

Άγγελος Βουράκης

Λαύριο: Προφυλακιστέος ο 32χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της
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  • Ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της στο Λαύριο κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.
  • Στην απολογία του, επικαλέστηκε προβλήματα κατάθλιψης και ανέφερε ότι είχε πάρει φάρμακα και κατανάλωσε αλκοόλ πριν την επίθεση.
  • Υποστήριξε ότι πριν από έναν χρόνο τον έδιωξαν από το σπίτι που είχε φτιάξει με δικά του χρήματα και ένιωθε προδομένος βλέποντας άλλον άνδρα να μένει εκεί.
  • Αρνήθηκε ότι προγραμμάτισε την επίθεση και ότι είχε σκοπό να επιτεθεί στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της.
  • Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και τέσσερα πλημμελήματα.
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Στη φυλακή οδηγείται ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο, καθώς μετά την απολογία του ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του επικαλέστηκε για ακόμη μία φορά τα προβλήματα κατάθλιψης που αντιμετωπίζει, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι πριν από την επίθεση είχε πάρει χάπια και είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Μεταγωγή του δράστη της επίθεσης στο Λαύριο

Μεταγωγή του δράστη της επίθεσης στο Λαύριο

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«Με έδιωξαν από το σπίτι πριν από 1 χρόνο»

Μιλώντας για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, φέρεται να είπε στον ανακριτή: «Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου».

Ο 32χρονος φέρεται, πάντως, να αρνήθηκε ότι πήγε στο συγκεκριμένο σημείο έχοντας προσχεδιάσει την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να επιτεθεί στην πρώην σύζυγο και στον σύντροφό της.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και με τέσσερα πλημμελήματα.

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