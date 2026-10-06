Λαύριο: Απολογείται ο 32χρονος που μαχαίρωσε την πρώην φίλη του και τον σύντροφο της

Snapshot Ο 32χρονος άνδρας απολογείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Το περιστατικό συνέβη στο Λαύριο, όταν ο δράστης εισέβαλε στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της.

Ο σύντροφος της γυναίκας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ενώ η 32χρονη γυναίκα είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική.

Ο δράστης χρησιμοποίησε βαριοπούλα για να σπάσει την τζαμαρία και εισέβαλε στο σπίτι μέσω του μπαλκονιού.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης, τα οποία είχε αποκτήσει με τον δράστη. Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο 32χρονος που εισέβαλε στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο, την περασμένη Πέμπτη.

Ο 32χρονος Ρουμάνος απολογείται για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση περιοριστικών όρων.

Το σοκαριστικό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (1/10), την ώρα που στο σπίτι σε περιοχή του Λαυρίου, βρίσκονταν η 32χρονη με τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει η ίδια με τον δράστη, κι ο σύντροφος της.

Ο 32χρονος Ρουμάνος σκαρφάλωσε με σκαλωσιά από το μπαλκόνι, έσπασε τη τζαμαρία με βαριοπούλα και επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, με τον νυν σύντροφό της να προσπαθεί να την προστατεύσει και να δέχεται και ο ίδιος χτυπήματα.

Ο σύντροφος της 32χρονης δέχθηκε τα μαχαιρώματα είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η 32χρονη γυναίκα είναι σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, εκτός κινδύνου, και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική.

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