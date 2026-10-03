Λαύριο: «Ο γιος μου είναι ήρωας, μπήκε μπροστά να σώσει τη γυναίκα» λέει η μητέρα του 33χρονου

Συγκλονίζει η μητέρα του 33χρονου που τραυματίστηκε στην αιματηρή επίθεση στο Λαύριο

Μίλτος Τσεκούρας

Λαύριο: «Ο γιος μου είναι ήρωας, μπήκε μπροστά να σώσει τη γυναίκα» λέει η μητέρα του 33χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 33χρονος μικροβιολόγος τρατίστηκε σοβαρά στην αιματηρή επίθεση στο Λαύριο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μετά από πολύωρο χειρουργείο.
  • Ο 33χρονος προσπάθησε να προστατέψει την 32χρονη πρώην σύντροφο της, όταν ο 32χρονος δράστης εισέβαλε στο σπίτι με μαχαίρι.
  • Η επίθεση έγινε όταν ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του μέσω μπαλκονιού, σπάζοντας την πόρτα με βαριοπούλα.
  • Ο 32χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.
  • Η 32χρονη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου, ενώ τα δύο μικρά παιδιά της βρίσκονταν στο σπίτι κατά την επίθεση.
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«Δεν είναι καλά το παιδί, δεν είναι καλά». Με αυτά τα λόγια η μητέρα του 33χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στην αιματηρή επίθεση στο Λαύριο περιγράφει την κατάσταση του γιου της, ο οποίος παραμένει στην εντατική μετά το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 33χρονου αναφέρθηκε με συγκίνηση στην κατάσταση της υγείας του, αλλά και στη ζωή του γιου της, ο οποίος, όπως είπε, είναι μικροβιολόγος και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία.

«Ήταν σε πολύ δύσκολο χειρουργείο. Μόλις γνώρισε την κοπέλα αυτή και μάλλον έγινε ήρωας και βγήκε μπροστά. Τι να πω; Είναι ήρωας, πολύ καλό παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο γιος της προσπάθησε να προστατεύσει την 32χρονη, όταν ο πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι και επιτέθηκε εναντίον τους με μαχαίρι.

Η εισβολή στο σπίτι

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος φέρεται να έφτασε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του χρησιμοποιώντας σκάλα από γειτονικό ακίνητο και να ανέβηκε στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της 32χρονης, έσπασε με βαριοπούλα την πόρτα και εισέβαλε στο σπίτι κρατώντας μαχαίρι.

Ο 33χρονος φέρεται να μπήκε μπροστά προκειμένου να προστατεύσει τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Η 32χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί από την κατοικία, ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο δράστης την καταδίωξε και της επιτέθηκε εκ νέου.

Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη την ώρα και τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας, ηλικίας δύο και ενός ετών.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 32χρονου

Ο 32χρονος Ρουμάνος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για την επίθεση. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η 32χρονη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο 33χρονος, αντίθετα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του.

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