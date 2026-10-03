Λαύριο: Οι πέντε καταγγελίες πριν την αιματηρή επίθεση – Το χρονικό μέχρι τη μαχαιριά

Ο 32χρονος κατηγορείται για αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νέο σύντροφό της στο Λαύριο, μετά από πέντε προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακές απειλές

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Λαύριο: Οι πέντε καταγγελίες πριν την αιματηρή επίθεση – Το χρονικό μέχρι τη μαχαιριά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τον Σεπτέμβριο συνελήφθη με μαχαίρι και ράβδο κοντά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους πριν την επίθεση.
  • Ο δράστης εισήλθε στο σπίτι σπάζοντας την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, επιτέθηκε με μαχαίρια και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στους δύο παθόντες.
  • Τα δύο ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού ήταν παρόντα και κοιμόντουσαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης μέσα στο σπίτι.
  • Ο 32χρονος παραδόθηκε στις Αρχές, αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλες κατηγορίες, και η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση των περιοριστικών όρων και των κινήσεών του πριν την επίθεση.
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Στο παρελθόν του 32χρονου που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον άνδρα με τον οποίο εκείνη διατηρούσε σχέση, στο Λαύριο, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των Αρχών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις προηγούμενες καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του, αλλά και στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία σύλληψή του μέχρι την αιματηρή επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές. Συνολικά είχαν προηγηθεί πέντε καταγγελίες, με τις τέσσερις να σχετίζονται με περιστατικά ενδοοικογενειακών απειλών.

Η τελευταία σύλληψη έναν μήνα πριν

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει η τελευταία καταγγελία, η οποία κατατέθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, περίπου έναν μήνα πριν από το νέο περιστατικό.

Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο 32χρονος είχε εντοπιστεί έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου του. Φέρεται να είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι και μία ράβδο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του.

Παρά το γεγονός ότι συνελήφθη, δεν παρέμεινε υπό κράτηση. Μετά τη διαδικασία που ακολούθησε, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν οι όροι που του είχαν επιβληθεί τηρήθηκαν και τι ακριβώς συνέβη μέχρι την ημέρα της επίθεσης.

Οι κινήσεις που εξετάζονται

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μετά την τελευταία καταγγελία ο 32χρονος φέρεται να εξακολουθούσε να παρακολουθεί την πρώην σύντροφό του, αλλά και τον 33χρονο άνδρα με τον οποίο είχε συνάψει σχέση.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων των προηγούμενων εβδομάδων, αξιοποιώντας τις καταθέσεις, τα στοιχεία της δικογραφίας και όσα έχουν προκύψει από την έρευνα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τελικά μέσα στην κατοικία όπου βρίσκονταν η 32χρονη και ο 33χρονος σύντροφός της.

Η διαδρομή μέχρι το μπαλκόνι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να κατάφερε να φτάσει στο εσωτερικό της κατοικίας.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να πέρασε αρχικά στην αυλή γειτονικού σπιτιού και να πήρε μία σκάλα. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τη σκάλα για να ανέβει στον πρώτο όροφο και να προσεγγίσει το μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του.

Ακολούθως, φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας και να μπήκε στο σπίτι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε ήδη μαζί του δύο μαχαίρια, ενώ μέσα στην κατοικία φέρεται να πήρε ακόμη ένα κουζινομάχαιρο.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σαλόνι, όπου βρίσκονταν η πρώην σύντροφός του και ο 33χρονος.

Η αιματηρή επίθεση

Ο 33χρονος φέρεται να δέχθηκε πρώτος την επίθεση και υπέστη σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Στη συνέχεια, ο 32χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την στην πλάτη και στον πνεύμονα.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Η κατάσταση του 33χρονου χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ η 32χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα.

Παραδόθηκε στις Αρχές

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος αποχώρησε από το σημείο και κατευθύνθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, όπου παραδόθηκε.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα. Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ανθρώπων, η παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και η παραβίαση περιοριστικών όρων.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Το αίτημά του έγινε δεκτό και η απολογία του αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Τα δύο παιδιά ήταν μέσα στο σπίτι

Συγκλονιστική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στην κατοικία και τα δύο ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού.

Πρόκειται για δύο αγόρια, ηλικίας δύο και τριών ετών, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονταν στο δωμάτιό τους και κοιμόντουσαν όταν εκτυλισσόταν το περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο το ιστορικό των καταγγελιών

Οι προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του 32χρονου αποτελούν πλέον σημαντικό τμήμα της έρευνας.

Συγγενικά πρόσωπα της 32χρονης κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες απειλές σε βάρος της γυναίκας, ενώ γείτονες έχουν αναφέρει περιστατικά έντασης από την περίοδο κατά την οποία το πρώην ζευγάρι εξακολουθούσε να ζει μαζί.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξετάζονται, είχαν υπάρξει περιστατικά κατά τα οποία ο 32χρονος φέρεται να απειλούσε την πρώην σύντροφό του.

Πλέον, οι Αρχές επιχειρούν να βάλουν σε σειρά όλα τα δεδομένα: τις πέντε προηγούμενες καταγγελίες, την τελευταία σύλληψη της 3ης Σεπτεμβρίου, τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν και τις κινήσεις του 32χρονου μέχρι την ημέρα της επίθεσης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να προσεγγίσει την κατοικία, να εισέλθει σε αυτήν και να φτάσει στο σημείο της επίθεσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά η πρώην σύντροφός του και ο 33χρονος άνδρας που βρισκόταν μαζί της.

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