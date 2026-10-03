Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο

Snapshot Η Ιωάννα Γάκα είχε έντονο διαπληκτισμό με συγκρατούμενή της στις φυλακές Κορυδαλλού, λόγω καπνίσματος και καθαριότητας στο κελί.

Ο καβγάς αφορούσε το κάπνισμα στον κοινόχρηστο χώρο του κελιού, αλλά δεν προκάλεσε περαιτέρω ένταση μεταξύ των δύο γυναικών.

Η Ιωάννα Γάκα παραμένει προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό και έχει εκφράσει αιτήματα σχετικά με τις συνθήκες κράτησής της και την καθαριότητα του κελιού.

Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον σύζυγό της, ο οποίος κρατείται για την ίδια υπόθεση, χωρίς να υπάρχει εχθρότητα μεταξύ τους. Snapshot powered by AI

Ένταση σημειώθηκε στο κελί όπου κρατείται η Ιωάννα Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Η 56χρονη φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με μία από τις συγκρατούμενές της, με αφορμή την καθαριότητα και το κάπνισμα μέσα στο κελί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action24 η Ιωάννα Γάκα φέρεται να αντέδρασε επειδή η άλλη κρατούμενη κάπνιζε στον κοινόχρηστο χώρο του κελιού.

Υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο γυναικών ωστόσο, η μεταξύ τους σχέση δεν χαρακτηρίζεται από εχθρότητα και το περιστατικό δεν φαίνεται να έχει προκαλέσει περαιτέρω ένταση.

Σήμερα η συνάντηση με τον σύζυγό της

Την ίδια ώρα, σήμερα το απόγευμα αναμένεται νέα συνάντηση της Ιωάννας Γάκα με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός και κρατείται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Κατά τη συνάντησή τους αναμένεται να έχουν συνομιλία, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο τους δεν βρίσκονται σε κατάσταση εχθρότητας.

Η Ιωάννα Γάκα παραμένει προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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