Το τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή - «Φύγαμε πιο δυνατοί»

Snapshot Τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της, η Γωγώ Μαστροκώστα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή του Οσίου Πορφυρίου στο Μήλεσι μαζί με τον σύζυγό της και τον πνευματικό της για να εκπληρώσει ένα προσωπικό τάμα.

Η επίσκεψη στην Ιερά Μονή είχε μεγάλη σημασία για την ίδια, καθώς αναζητούσε δύναμη και παρηγοριά μέσω της πίστης σε μια δύσκολη περίοδο.

Στο κελί του Αγίου Πορφυρίου, η Γωγώ Μαστροκώστα προσευχήθηκε και πήρε ευλογία μαζί με τους ανθρώπους που τη στήριζαν.

Ο πνευματικός της τόνισε ότι η εμπειρία της επίσκεψης την έκανε πιο δυνατή και συγκίνησε όλους με την έντονη πίστη και τα δάκρυα. Snapshot powered by AI

Τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε επισκεφθεί την Ιερά Μονή του Οσίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής, μαζί με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, και τον πνευματικό της, προκειμένου να εκπληρώσει ένα προσωπικό της τάμα.

Η επίσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς σε μια περίοδο μεγάλης δοκιμασίας αναζητούσε δύναμη και παρηγοριά μέσα από την πίστη. Στο κελί του Αγίου Πορφυρίου, έναν χώρο που για πολλούς πιστούς αποτελεί σημείο βαθιάς κατάνυξης και προσευχής, η Γωγώ Μαστροκώστα πήρε την ευλογία και προσευχήθηκε μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλευρό της.

«Ήθελε οπωσδήποτε να πάει. Κάνανε την προσευχή τους οι άνθρωποι με πολλά δάκρυα, με πολλή πίστη. Είναι συγκινητικό όταν βλέπετε τέτοιους ανθρώπους που μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να μη φαίνονται ότι έχουν αυτή τη δυνατή πίστη. Να είσαστε σίγουροι ότι όταν φύγαμε από εκεί, φύγαμε πιο δυνατοί από τότε που πήγαμε», ανέφερε ο πνευματικός της στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα».

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