Κρήτη: Τεράστιος όγκος νερού μέχρι τα ξημερώματα Σαββάτου - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Snapshot Η Κρήτη αντιμετωπίζει κρίσιμο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ενώ το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Οι περιοχές Ζωνιανά, Ανώγεια και Λασίθι βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι το πιο επικίνδυνο 24ωρο, με θυελλώδεις ανέμους 8-9 μποφόρ και συνεχή έντονα φαινόμενα, ενώ η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις από το 112 και απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε επικίνδυνες περιοχές, ενώ τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί λόγω θυελλωδών ανέμων.

Παρά τις δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, οι αεροπορικές πτήσεις προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λειτουργούν προς το παρόν κανονικά, με σύσταση για συνεχή ενημέρωση των επιβατών. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά δύσκολο 48ωρο βρίσκεται η Κρήτη, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το νησί και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές της ενδοχώρας και των ορεινών, με Ζωνιανά, Ανώγεια και Λασίθι να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας. Το πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο νερό θα πέσει, αλλά το γεγονός ότι το έδαφος σε πολλές περιοχές είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και ξαφνικής ανόδου της στάθμης χειμάρρων.

Η ΕΜΥ έχει διατηρήσει την Κρήτη σε επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης, προβλέποντας κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στο νότιο Αιγαίο έως περίπου το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε και προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ τουλάχιστον έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Ζωνιανά: Τα νερά ανεβαίνουν – Μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο ανήλικοι

Στον Μυλοπόταμο, και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Η άνοδος της στάθμης των υδάτων οδήγησε τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία, ενώ οι πυροσβέστες παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία όπου χρειαστεί.

Οι εικόνες από τα Ζωνιανά είναι ενδεικτικές της πίεσης που δέχεται η περιοχή, με χειμάρρους να φουσκώνουν, δρόμους να πλημμυρίζουν και τα νερά να απειλούν κατοικίες και υποδομές.

Ανώγεια: Το έδαφος δεν αντέχει άλλο νερό

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει και η περιοχή των Ανωγείων, η οποία έχει δεχθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής τις προηγούμενες ημέρες.

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Η ανησυχία εκεί επικεντρώνεται πλέον στη συνεχή συσσώρευση νερού. Σε μια ορεινή περιοχή με έντονο ανάγλυφο, το κορεσμένο έδαφος δυσκολεύεται να απορροφήσει νέες ποσότητες βροχής, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του νερού να καταλήγει πολύ γρήγορα σε χαμηλότερα σημεία, δρόμους και κοίτες χειμάρρων.

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Αυτό είναι και το στοιχείο που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο για τις επόμενες ώρες: ακόμη και μία σχετικά σύντομη αλλά έντονη καταιγίδα μπορεί πλέον να προκαλέσει γρήγορη απορροή και νέα πλημμυρικά επεισόδια.

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Στο επίκεντρο και το Λασίθι

Στο Λασίθι, τα προηγούμενα φαινόμενα έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις έντονες βροχές.

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Η ενδοχώρα του Λασιθίου αναμένεται να δεχθεί και νέες σημαντικές ποσότητες νερού, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ορεινά σημεία, ρέματα και περιοχές όπου τα νερά συγκεντρώνονται γρήγορα.

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Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Η κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και στα διαδοχικά μηνύματα του 112.

Στις 16:29 της Παρασκευής εστάλη προειδοποίηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Λίγο αργότερα, στις 18:00, το μήνυμα επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους ενόψει των ισχυρών φαινομένων που αναμένονται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου.

Παράλληλα, όλες οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code. Με απόφαση της Περιφέρειας απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε φαράγγια, φυσιολατρικά μονοπάτια, ορειβατικές και περιπατητικές διαδρομές και άλλες περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Δεμένα τα πλοία – Δεν εκτελούνται τα βραδινά δρομολόγια

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ λόγω των ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχουν ακυρωθεί τα βραδινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς την Κρήτη.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς η κατάσταση μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση των ανέμων.

Τι ισχύει με τις πτήσεις

Διαφορετική είναι, μέχρι στιγμής, η εικόνα στις αεροπορικές συγκοινωνίες.

Παρά την ισχυρή βροχόπτωση και την εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», οι πτήσεις πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, χωρίς να έχει ανακοινωθεί γενικευμένη διακοπή ή ακύρωση του πτητικού προγράμματος λόγω της κακοκαιρίας.

Ωστόσο, λόγω της εξέλιξης των φαινομένων, οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο Χανίων επίσης συστήνει στους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τυχόν αλλαγές.

Αρναούτογλου: Έως και 150-200 χιλιοστά σε ένα 24ωρο

Ιδιαίτερα ηχηρή είναι η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος έχει κάνει λόγο για πιθανότητα να καταγραφούν σε ορισμένες περιοχές ακόμη και 150 έως 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο.

Όπως επισημαίνει, το ανάγλυφο της Κρήτης μπορεί να κάνει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς το νερό που πέφτει στα βουνά μπορεί πολύ γρήγορα να κατευθυνθεί προς χαμηλότερα σημεία και να μετατρέψει ακόμη και συνήθως ξηρές κοίτες σε ορμητικούς χειμάρρους.

Ο ίδιος έχει προειδοποιήσει χαρακτηριστικά ότι «το νερό της βροχής που τόσο έλειπε μπορεί τώρα να γίνει απειλή», υπογραμμίζοντας ότι το ήδη βρεγμένο έδαφος αυξάνει ακόμη περισσότερο την απορροή.

«Κόκκινη» προειδοποίηση Μαρουσάκη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί επίσης για ένα ιδιαίτερα ισχυρό δεύτερο κύμα, εκτιμώντας ότι η Κρήτη μπορεί να δεχθεί ακόμη πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και επισημαίνοντας πως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Η βασική ανησυχία των μετεωρολόγων δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην ένταση μιας καταιγίδας, αλλά στη διαδοχή των κυμάτων βροχής πάνω σε ήδη κορεσμένο έδαφος.

Το Σάββατο το πιο κρίσιμο 24ωρο

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου αποτελεί το πιο κρίσιμο 24ωρο για την Κρήτη.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ και το νερό θα πέφτει πάνω σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι περίπου το μεσημέρι και στη συνέχεια να αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Μέχρι τότε, όμως, η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

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