Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

Snapshot Το επιβατηγό πλοίο Blue Star Naxos αντιμετώπισε ισχυρούς ανέμους και κύματα κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Νάξου.

Οι άνεμοι έφτασαν τα 29 κόμβους με ριπές έως 33 κόμβους κατά την προσπάθεια πρόσδεσης.

Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του προς Πάρο και Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το πλοίο είχε προέλευση από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα πριν φτάσει στη Νάξο. Snapshot powered by AI

Μάχη με τα κύματα και της ριπές ανέμου έδωσε ένα επιβατηγό πλοίο προσπαθώντας να δέσει στο λιμάνι της Νάξου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέδειξε το cyclades24, το πλοίο προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσεγγίζει το νησί της Νάξου με ανέμους που φτάνουν στους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τους 33 knots.

Στη συνέχεια συνέχισε το δρομολόγιό του με προορισμό την Πάρο και τον Πειραιά, με αργές όμως ταχύτητες.

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