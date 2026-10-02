Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ
Το πλοίο ταξίδεψε από τα νησιά των Κυκλάδων προς το λιμάνι του Πειραιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Το επιβατηγό πλοίο Blue Star Naxos αντιμετώπισε ισχυρούς ανέμους και κύματα κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Νάξου.
- Οι άνεμοι έφτασαν τα 29 κόμβους με ριπές έως 33 κόμβους κατά την προσπάθεια πρόσδεσης.
- Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του προς Πάρο και Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα λόγω των καιρικών συνθηκών.
- Το πλοίο είχε προέλευση από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα πριν φτάσει στη Νάξο.
Μάχη με τα κύματα και της ριπές ανέμου έδωσε ένα επιβατηγό πλοίο προσπαθώντας να δέσει στο λιμάνι της Νάξου.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέδειξε το cyclades24, το πλοίο προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσεγγίζει το νησί της Νάξου με ανέμους που φτάνουν στους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τους 33 knots.
Στη συνέχεια συνέχισε το δρομολόγιό του με προορισμό την Πάρο και τον Πειραιά, με αργές όμως ταχύτητες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα
17:47 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η «μετεγγραφική βόμβα» που αναζητούν χιλιάδες φοιτητές
13:56 ∙ LIFESTYLE