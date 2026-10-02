Κρήτη: 28χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι την εξέδιδε και την ξυλοκοπούσε

Snapshot Μία 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον 32χρονο σύντροφό της για μαστροπεία, ξυλοδαρμό και βιασμό στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 32χρονος φέρεται να την εξέδιδε έναντι χρημάτων σε ξενοδοχεία από τον Αύγουστο του 2025 και να κρατούσε την ταυτότητά της.

Τρεις ακόμη Ρουμάνοι, μεταξύ αυτών η μητέρα του 32χρονου και ο 73χρονος σύζυγος της 28χρονης, εμπλέκονται στην υπόθεση και αναζητούνται ή έχουν συλληφθεί.

Η αστυνομία εντόπισε χρήματα και προσωπικά έγγραφα σε κατοικία που σχετίζεται με την υπόθεση και συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του κυκλώματος.

Σε βάρος του 32χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για μαστροπεία, εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία και βιασμό. Snapshot powered by AI

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία για μαστροπεία, ξυλοδαρμό και βιασμό έκανε μία 28χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 32χρονος σύντροφός της, επίσης από την Ρουμανία, την εξέδιδε έναντι χρημάτων σε ξενοδοχεία του Ηρακλείου Κρήτης από τον Αύγουστο του 2025. Η καταγγελία έγινε την περασμένη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του άνδρα.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο 32χρονος χρησιμοποιούσε βία εναντίον της, την ξυλοκοπούσε ενώ είχε υποστεί και βιασμό από τον ίδιο. Το κουβάρι της υπόθεσης περιπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς η γυναίκα δήλωσε στις Αρχές ότι ο 32χρονος άνδρας κρατούσε και την ταυτότητά της.

Εμπλοκή τριών ακόμη προσώπων

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το neakriti, ο 32χρονος αρνήθηκε ότι έχει στην κατοχή του τα προσωπικά έγγραφα της γυναίκας και υπέδειξε έναν 48χρονο άνδρα, επίσης από τη Ρουμανία, ο οποίος έχει γραφείο μεταφορών και ίσως να είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά της γυναίκας στην Κρήτη.

Ο 48χρονος όμως δεν μπόρεσε να εντοπιστεί, αλλά ο 32χρονος ήρθε σε επαφή με την μητέρα του, η οποία φέρεται να ζήτησε χρήματα προκειμένου να επιστρέψει την ταυτότητα της 28χρονης, αλλά και την ταυτότητα του 32χρονου ως «εγγύηση».

Ο 32χρονος γνωστοποίησε στη συνέχεια τα περιστατικά στην Αστυνομία, με την υπόθεση να αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία της 70χρονης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκεί εντοπίστηκε η ταυτότητα του 32χρονου, χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 73χρονου συζύγου της γυναίκας, επίσης Ρουμάνου υπηκόου.

Την ίδια ώρα, η 70χρονη και ο 48χρονος γιος της αναζητούνται από τις Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσω, στην 28χρονη δόθηκε η δυνατότητα να εγκαταστήσει το Panic Button, κάτι το οποίο η ίδια αρνήθηκε.

Σε βάρος του 32χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για μαστροπεία – εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία και βιασμό, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει όλους τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα και τους ρόλους τους.

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