Φωτιά σε δασική έκταση στο Γιαννοχώρι Καστοριάς - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στο Γιαννοχώρι του δήμου Νεστορίου στην Καστοριά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεσης της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο.