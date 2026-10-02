Θεραπευτική φωτογραφία στο «Φως μιας Θρυλικής Ζωής» - Εργαστήριο για γυναίκες με εμπειρία καρκίνου

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας και ο Φορέας Τέχνης στην Υγεία "Eyes of Light" διοργανώνουν ένα ιδιαίτερο εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας, εμπνευσμένο από τη ζωή, την καλλιτεχνική διαδρομή και την εμβληματική προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε γυναίκες με εμπειρία καρκίνου και προσφέρει μια δημιουργική διαδρομή αυτογνωσίας, έκφρασης και φροντίδας, μέσα από τη δύναμη της εικόνας και της προσωπικής αφήγησης. Μέσα από φωτογραφικές ασκήσεις, ομαδικές δραστηριότητες και συζητήσεις, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν θέματα όπως η αυτοαποδοχή και η αυθεντικότητα, η προσωπική μεταμόρφωση, η ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, καθώς και η ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της ζωής.

Οι θεματικές αυτές συνομιλούν με τη διαδρομή της ίδιας της Μαρίας Κάλλας, μιας γυναίκας που συνδύασε την ευαισθησία με την αποφασιστικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση με τη διαρκή αναζήτηση της προσωπικής της ταυτότητας, επιλέγοντας να μετουσιώσει τις αντιξοότητες της ζωής της σε Τέχνη πάνω στην σκηνή, μέσα στις πιο μεγάλες όπερες του κόσμου. Μέσα από μία βιωματική εμπειρία του Μουσείου, η ιστορία της σπουδαίας σοπράνο λειτουργεί ως αφορμή για προσωπικό αναστοχασμό, έκφραση και ουσιαστικό διάλογο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του πολιτισμού να συνομιλεί με τα βιώματα και τις ανάγκες του σήμερα.

Τα εργαστήρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας του Eyes of Light έχουν διακριθεί διεθνώς και έχουν αγαπηθεί από εκατοντάδες συμμετέχουσες και συμμετέχοντες για τον τρόπο με τον οποίο συνδέουν την τέχνη, την προσωπική έκφραση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με αυτή τη συνεργασία, το Μουσείο Μαρία Κάλλας ανοίγει τους χώρους και τις ιστορίες του σε μια δράση που αναδεικνύει τον πολιτισμό ως χώρο φροντίδας, έκφρασης και προσωπικής ενδυνάμωσης, σε αρμονία με το όραμά του για ένα μουσείο ανοιχτό στην κοινωνία και στους ανθρώπους της.

Υπεύθυνη του σχεδιασμού και συντονισμού του εργαστηρίου είναι η Δήμητρα Ερμείδου. Θα πραγματοποιηθούν έξι συναντήσεις από τις 20 Οκτωβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα: Τρίτη 20, 27 Οκτωβρίου & 3, 10, 24 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου 2026, ώρες 18:00 - 20:00, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.

Σημειώνεται ότι το εργαστήριο απευθύνεται σε 10 γυναίκες με εμπειρία καρκίνου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσες έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων 5 ετών. Δεν απαιτούνται γνώσεις φωτογραφίας και το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει εκμάθηση τεχνικών φωτογραφίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου εδώ