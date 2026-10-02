Igorrr: Στην Ελλάδα για δύο συναυλίες με Secret Chiefs 3 και Fange

Υπάρχουν καλλιτέχνες που αναζητούν έναν ήχοκαι υπάρχουν καλλιτέχνες που αναζητούν τι μπορεί να είναι ο ήχος. Οι Igorrr, οι Secret Chiefs 3 και οι Fange ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία.

Στις 20 Μαρτίου 2027 στο Gagarin στην Αθήνα και στις 21 Μαρτίου στο Principal στη Θεσσαλονίκη, τρία από τα πιο ιδιαίτερα και ανήσυχα ονόματα της σύγχρονης extreme, experimental και avant-garde μουσικής συναντώνται για δύο συναυλίες που δεν αντιμετωπίζουν τα μουσικά είδη ως όρια, αλλά ως υλικό προς εξερεύνηση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Igorrr, το προσωπικό μουσικό σύμπαν του Γάλλου πολυοργανίστα, συνθέτη και παραγωγού Gautier Serre. Με αφετηρίες που εκτείνονται από τους Bach, Chopin και Domenico Scarlatti μέχρι τους Meshuggah, Cannibal Corpse, Taraf de Haïdouks και Aphex Twin, ο Serre δημιούργησε τους Igorrr το 2005, ένα μουσικό ιδίωμα όπου οι αντιθέσεις δεν εξομαλύνονται αλλά αντίθετα, παραμένουν ορατές και λειτουργούν η μία μέσα στην άλλη.

Η μουσική των Igorrr κινείται από το death και black metal στις baroque και κλασικές αρμονίες, από τα blast beats και το breakcore στο trip hop και την ηλεκτρονική παραγωγή, από τα folk ιδιώματα και τα ακουστικά όργανα στην όπερα και τα οπερατικά φωνητικά. Δεν πρόκειται για ένα απλό άθροισμα επιρροών, αλλά για μια προσωπική μουσική γλώσσα όπου το ακραίο μπορεί να συνυπάρξει με το εύθραυστο, η παραμόρφωση με τη μελωδία και η τεχνική ακρίβεια με το ένστικτο.

Ο Gautier Serre δεν ξεκίνησε με την πρόθεση να δημιουργήσει έναν ακόμη «πειραματικό» ήχο. Ως έφηβος αναζητούσε έναν καλλιτέχνη που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια της μουσικής και να συγκεντρώσει όλα όσα δεν μπορούσαν να προσφέρουν οι συμβατικές, mainstream μπάντες. Χρόνια αργότερα, οι Igorrr αποτελούν ακριβώς αυτή την απάντηση.

«Το να εγκλωβίζεσαι σε ένα και μόνο συναίσθημα είναι πολύ βαρετό για μένα. Η ζωή είναι ένα τεράστιο φάσμα συναισθημάτων - κάποιες φορές είσαι χαρούμενος, κάποιες φορές λυπημένος, θυμωμένος, εκνευρισμένος, νοσταλγικός ή απλώς συγκλονισμένος από κάτι...»

Η μουσική των Igorrr: δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, αλλά μπορεί να τους αφήσει να συνυπάρξουν χωρίς ιεραρχία.

Ο Serre αναζητά μουσικούς που γνωρίζουν σε βάθος τα όργανα και τις παραδόσεις τους. Όπως έχει εξηγήσει, ένας μουσικός που έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στο ακορντεόν ή την κλασική κιθάρα θα αποδώσει ένα συγκεκριμένο μέρος καλύτερα από τον ίδιο — ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ένα τσέμπαλο του 17ου αιώνα πρέπει να μεταφερθεί από την Τσεχία στη γαλλική επαρχία για μια ηχογράφηση.

«Θέλω απλώς να κάνω τη μουσική που αγαπώ, χωρίς να αναρωτιέμαι αν θα είναι υπερβολικά σύνθετη ή αν θα απέχει πολύ από αυτό που αρέσει στον κόσμο», έχει πει ο Serre. «Θέλω να φτιάχνω τη μουσική που έχει νόημα για μένα, χωρίς περιορισμούς - σαν ένα μεγάλο πάρτι όπου μεταλάδες, nerds της ηλεκτρονικής μουσικής, λάτρεις της κλασικής και της μπαρόκ μουσικής και τσιγγάνοι βιολιστές θα μεθούν όλοι μαζί και θα ενώνονται για να φέρουν ο καθένας το καλύτερο από το δικό του μουσικό σύμπαν.»

Για τους Igorrr, η πολυπλοκότητα δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ο φυσικός τρόπος με τον οποίο ο Gautier Serre αντιλαμβάνεται τη μουσική.

Από το Nostril στο Amen

Μετά τα πρώτα self-released demos του 2006 και του 2008, οι Igorrr κυκλοφόρησαν το Nostril το 2010 μέσω της Ad Noiseam και άρχισαν να αποκτούν σταδιακά μια ξεχωριστή θέση στον κόσμο της experimental μουσικής.

Το Hallelujah ακολούθησε το 2012, ενώ το 2017 το Savage Sinusoid αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, ως το πρώτο album των Igorrr στη Metal Blade Records και το πρώτο που βασίστηκε σε ζωντανούς μουσικούς και πραγματικά όργανα αντί για samples. Το Spirituality and Distortion του 2020 συνέχισε αυτή τη διαδρομή, επιβεβαιώνοντας την άρνηση του Gautier Serre να επαναλάβει μια επιτυχημένη φόρμουλα.

Και ύστερα ήρθε το Amen.Η πιο πρόσφατη αποτύπωση μιας μουσικής γλώσσας που εξακολουθεί να εξελίσσεται: extreme metal riffs, ηλεκτρονική παραγωγή, breakcore, baroque και κλασικές αναφορές, έγχορδα, χορωδιακά και οπερατικά φωνητικά, ακουστικές κιθάρες και ανατολίτικες μουσικές υφές συνυπάρχουν μέσα στα δώδεκα κομμάτια του album.

Στο Amen συμμετέχει, μεταξύ άλλων, ο Trey Spruance των Secret Chiefs 3 στο "Blastbeat Falafel", δημιουργώντας έναν άμεσο καλλιτεχνικό σύνδεσμο ανάμεσα στα δύο projects που θα βρεθούν μαζί στη σκηνή το 2027.

Στο album συμμετέχουν επίσης ο Scott Ian των Anthrax, μια 15μελής χορωδία, η mezzo-soprano Marthe Alexandre και ο JB Le Bail στα harsh vocals. Και ακόμη: ένα αμόνι, ένας εκσκαφέας που παίζει πιάνο και ένα τεράστιο θιβετιανό dungchen. Το παράδοξο δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Αρκεί να ακουστεί.

Ακολουθήστε τους IGORRRwebsiteFacebook | YouTube | X (Twitter)SECRET CHIEFS 3

Στο ίδιο μουσικό σταυροδρόμι, από μια εντελώς διαφορετική διαδρομή, βρίσκονται οι Secret Chiefs 3 του Trey Spruance.

Ο Spruance, ιδρυτικό μέλος των Mr. Bungle και πρώην μέλος των Faith No More και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής avant-garde μουσικής, δημιούργησε τους Secret Chiefs 3 στα μέσα της δεκαετίας του '90 ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο μουσικό project που αρνείται να περιοριστεί σε μία συγκεκριμένη αισθητική.

Μέσα στη μουσική τους συνυπάρχουν στοιχεία από surf rock, jazz, metal, ηλεκτρονική μουσική, κινηματογραφικά soundtracks, μουσικές της Ανατολής και διαφορετικές παραδοσιακές μουσικές φόρμες, δημιουργώντας ένα ιδιόμορφο σύμπαν όπου η σύνθεση μοιάζει περισσότερο με εξερεύνηση παρά με αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου genre.

Οι Secret Chiefs 3 δεν λειτουργούν απλώς ως «μπάντα». Είναι ένα εργαστήριο ιδεών, ένα project που μεταμορφώνεται συνεχώς και αντιμετωπίζει τη μουσική παράδοση ως ανοιχτό αρχείο.

Το 2007 έγινε γνωστό ότι οι Secret Chiefs 3 είναι η ευρύτερη ομπρέλα επτά διαφορετικών σχημάτων: Electromagnetic Azoth, UR, Ishraqiyun, Traditionalists, Holy Vehm, FORMS και NT Fan, καθένα από τα οποία εκφράζει διαφορετική πλευρά των μουσικών και φιλοσοφικών αναζητήσεων του Spruance.

Από το First Grand Constitution and Bylaws του 1996 μέχρι το Malkhut του 2018, η δισκογραφία τους μοιάζει περισσότερο με χάρτη ενός αχαρτογράφητου μουσικού κόσμου παρά με τη συμβατική πορεία ενός συγκροτήματος.

Η παρουσία τους δίπλα στους Igorrr αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε ένα ακόμη επίπεδο: ο Trey Spruance συμμετέχει στο Amen των Igorrr, δημιουργώντας έναν άμεσο διάλογο ανάμεσα στα δύο projects, που θα συνεχιστεί τώρα ζωντανά στη σκηνή.

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FANGE

Και αν οι Igorrr και οι Secret Chiefs 3 κινούνται μέσα από τη διαρκή μετάλλαξη των μουσικών ιδιωμάτων, οι FANGE έρχονται από μια άλλη πλευρά της ίδιας αναζήτησης.

Από τη Βρετάνη της Γαλλίας, όπου σχηματίστηκαν το 2013, οι FANGE έχουν περάσει περισσότερο από μία δεκαετία εξερευνώντας τα όρια του sludge, του death metal, του noise και του industrial.

Στα Purge (2016) και Punir (2019) διαμόρφωσαν έναν ωμό και αμείλικτο ήχο, ενώ στη συνέχεια οι κιθάρες υποχώρησαν σταδιακά μπροστά στις drum machines και στις εντονότερες industrial και noise επιρροές. Τα Pudeur, Poigne και Pantocrator αποτέλεσαν διαφορετικούς σταθμούς αυτής της συνεχούς αναζήτησης, πριν τα Privation (2023) και Perdition (2024) οδηγήσουν τον ήχο τους σε ακόμη πιο πυκνές και σκοτεινές περιοχές.

Το Purulences σηματοδοτεί μια επιστροφή στις κιθάρες και στο death metal songwriting, χωρίς να εγκαταλείπει όσα έχουν κατακτήσει μέσα από την προηγούμενη διαδρομή τους.

Death metal riffs, sludge breakdowns, industrial beats, παγωμένες μελωδίες και απόκοσμα soundscapes συνυπάρχουν σε μια μουσική που αναζητά όχι απλώς την ένταση, αλλά την ισορροπία ανάμεσα στην αγριότητα και την ατμόσφαιρα, το οργανικό και το μηχανικό.

Οι FANGE έχουν ήδη διανύσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι Ulcerate, Imperial Triumphant και KEN Mode, ενώ έχουν εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως τα Arctangent, Motocultor και Mystic Festival.

Ως special guests των Igorrr, φέρνουν στη σκηνή έναν ήχο βαρύ, αδυσώπητο και βαθιά σωματικό.

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Οι Igorrr, οι Secret Chiefs 3 και οι FANGE δεν έχουν τον ίδιο ήχο. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτή τη συνάντηση ξεχωριστή.

Οι Igorrr μετατρέπουν την ακραία μουσική σε ένα ανοιχτό πεδίο, όπου το death metal μπορεί να συναντηθεί με το baroque. Οι Secret Chiefs 3 μετακινούνται διαρκώς ανάμεσα σε μουσικές παραδόσεις, γεωγραφίες και εποχές, αντιμετωπίζοντας τη σύνθεση σαν ένα ανοιχτό εργαστήριο. Οι Fange χτίζουν από sludge, death metal, noise και industrial έναν ήχο βαρύ, ψυχρό και απολύτως σωματικό.

Τρεις διαφορετικές διαδρομές που όμως κατευθύνονται προς την ίδια ιδέα: η μουσική δεν χρειάζεται να ζητήσει άδεια για να πειραματιστεί και να αλλάξει μορφή.

Στις 20 Μαρτίου 2027 στο Gagarin και στις 21 Μαρτίου στο Principal, οι Igorrr, οι Secret Chiefs 3 και οι Fange συναντιούνται για δύο βραδιές όπου το extreme metal, η avant-garde, η ηλεκτρονική μουσική, η παράδοση και ο πειραματισμός παύουν να είναι ξεχωριστές κατηγορίες. Γίνονται μία κοινή, ανοικτή μουσική γλώσσα, που από τη ρευστή συνθήκη του παρόντος, κοιτάζει με τα τολμηρά και λαμπερά της μάτια, το μέλλον.

IGORRR

Special Guests: SECRET CHIEFS 3 | FANGE

20.03.2027 | Gagarin 205, Αθήνα21.03.2027 | Principal, Θεσσαλονίκη

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Τιμές εισιτηρίων

Αθήνα

Early bird: 29 ευρώΠροπώληση: 31 ευρώΤαμείο: 34 ευρώ

Θεσσαλονίκη

Early bird: 26 ευρώ

Προπώληση: 29 ευρώ

Ταμείο: 32 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά στο δίκτυο more.com

Αθήνα

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/igorrr-athens/

Θεσσαλονίκη

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/igorrr-thessaloniki/

τηλεφωνικά: 2117700000more spots: Nova | Public | Ευριπίδης

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Gagarin 205Live Music Space

Λιοσίων 205, Αθήνα, 10445

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