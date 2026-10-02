Όλυμπος: Έξι 17χρονοι μαθητές με συμπτώματα – Είχαν φάει σάντουιτς με κοτόπουλο στο Λιτόχωρο

Snapshot Έξι 17χρονοι μαθητές ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης παρουσίασαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο.

Τα συμπτώματα, που περιλάμβαναν πυρετό, εμετό και έντονο πόνο στην κοιλιά, εμφανίστηκαν μετά την κατανάλωση σάντουιτς με κοτόπουλο από κατάστημα στο Λιτόχωρο.

Επτά πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο από το ΓΕΕΘΑ συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των μαθητών στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026, και οι μαθητές έλαβαν ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο.

Τα συμπτώματα αποδίδονται πιθανώς σε τροφική δηλητηρίαση, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επίσημη ιατρική διάγνωση ή αιτία. Snapshot powered by AI

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκαν έξι 17χρονοι μαθητές ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρουσίασαν παθολογικά συμπτώματα ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (1/10), περίπου στις 23:30, για το περιστατικό.

Οι έξι μαθητές, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασαν συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Όπως ανέφερε στο Newsbomb ο υπεύθυνος του καταφυγίου Πετρόστρουγκας, Χαράλαμπος Μαρινίδης, οι μαθητές δεν είχαν φάει στο καταφύγιο, αλλά σε κατάστημα στο Λιτόχωρο. Όπως περιέγραψε, μεταξύ των συμπτωμάτων που εμφάνισαν ήταν πυρετός, εμετός και έντονος πόνος στην κοιλιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρχικά τέσσερα παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα την Πέμπτη, ενώ ακόμη δύο παρουσίασαν συμπτώματα σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Οι μαθητές είχαν καταναλώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σάντουιτς με κοτόπουλο.

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά επτά πυροσβέστες από τη 2η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο που διατέθηκε από το ΓΕΕΘΑ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους έξι 17χρονους στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, το ελικόπτερο προσέγγισε το σημείο και παρέλαβε τους έξι μαθητές, μεταφέροντάς τους στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου. Εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Μέχρι στιγμής, τα συμπτώματα που παρουσίασαν οι μαθητές αποδίδονται σε πιθανό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης έπειτα από κατανάλωση σάντουιτς το οποίο περιείχε κοτόπουλο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή επίσημη ιατρική διάγνωση ή να έχει προσδιοριστεί η αιτία των συμπτωμάτων.