Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας - Φόβοι για διαρροή αερίου

Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στη Γκράβα στεγάζονται σχολεία που ανήκουν στον δήμο Γαλατσίου αλλά και στον δήμο Αθήνας.

Επί τόπου βρίσκεται κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, καθώς τα σχολεία εκκενώθηκαν λόγω φόβων για διαρροή αερίου.

Υπάρχουν μαρτυρίες για έντονη οσμή, εδώ και αρκετές ημέρες.

Στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στεγάζονται περίπου 6.000 μαθητές, αν συνυπολογιστούν οι σχολικές μονάδες τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και του Δήμου Γαλατσίου.