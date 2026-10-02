Έκρηξη στην Πλάκα: «Ήμουν καλεσμένος κι εγώ στο σε αυτό το ταξίδι», λέει ο αδελφός των 2 Αμερικανών

Snapshot έσσερις Αμερικανοί, δύο αδέλφια και οι σύντροφοί τους, ταυτοποιήθηκαν ως θύματα της έκρηξης σε κτίριο στην Πλάκα, με τις οικογένειές τους να αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια του συμβάντος.

Ο Φλόριν Χότζα και η σύντροφός του Έρις Κάνι, έγκυος πέντε μηνών, και η αδελφή του Φλόριντα με τον σύζυγό της Ίαν Κέρκπατρικ, βρισκόντουσαν στην Ελλάδα για διακοπές και μήνα του μέλιτος αντίστοιχα πριν από την έκρηξη.

Οι οικογένειες έχουν ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου περιμένουν την άδεια να παραλάβουν τις σορούς των αγαπημένων τους, ενώ οι ελληνικές αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης με σοβαρότητα.

Υπάρχουν αναφορές για μυρωδιά αερίου στο κτίριο πριν την έκρηξη, με την πυροσβεστική να εξετάζει όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνίσει την αιτία και να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Ο Κλάιντ Χότζα τόνισε ότι δεν κατηγορούν κανέναν και εκφράζει την επιθυμία για ειρήνη και κατανόηση μέσα από τη διερεύνηση των γεγονότων. Snapshot powered by AI

Απαντήσεις αναζητούν οι οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης σε κτίριο στην Πλάκα, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι 4 Αμερικανοί. Ο 31χρονος Κλάιντ Χότζα ανέμενε τα δύο αδέλφια του, τον 36χρονο Φλόριν και την 34χρονη Φλόριντα, να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη μαζί με τους συντρόφους τους.

Τελικά οι γονείς του έλαβαν ένα τηλεφώνημα ότι οι 4 Αμερικανοί αγνοούνται στην έκρηξη. Ο Φλορίν Χότζα ήταν σε διακοπές στην Αθήνα με την επί μακρόν σύντροφό του, την 39χρονη Έρις Κάνι, η οποία ήταν πέντε μηνών έγκυος.

Η 34χρονη Φλόριντα είχε έρθει στην Ελλάδα για την μήνα του μέλιτος μετά τον γάμο της με τον 37χρονο Ίαν Κέρκπατρικ. Ο γάμος είχε γίνει μόλις 25 ημέρες πριν την έκρηξη. «Λάβαμε μια κλήση από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, η κλήση έγινε στους γονείς μου και στους γονείς της Έρις», δήλωσε ο Κλάιντ Χότζα στη Daily Mail.

Ο Κλάιντ Χότζα, 31 ετών, (αριστερά στη φωτογραφία), η αδελφή του Φλόριντα (στο κέντρο δεξιά) και ο Φλόριν (δεξιά)

«Μπήκα αμέσως στο αυτοκίνητο... Διάβαζα, προσπαθώντας απλώς να αντιμετωπίσω κάπως την απόγνωση, τον πόνο, το άγχος», ανέφερε. Ο Κλάιντ Χότζα επικοινώνησε με την αεροπορική εταιρεία και διαπίστωσε ότι τα αδέρφια του είχαν κάνει check-in αλλά δεν επιβιβάστηκαν ποτέ στην πτήση της επιστροφής στις ΗΠΑ. Μαζί με τη μνηστή του Σίντι, ο Κλάιντ Χότζα, οι γονείς του, ο αδελφός του Ίαν και οι γονείς της Έρις πέταξαν στην Αθήνα για να μάθουν νεότερα.

«Διατήρησα την ελπίδα. Ξέρετε, άνθρωποι έχουν επιβιώσει από τσουνάμι, σεισμούς, ακόμα και από χειρότερα πράγματα κάτω από τα ερείπια... αλλά ένιωθα πολύ φόβο και μεγάλη θλίψη», είπε ο Κλάιντ Χότζα. Και συνέχισε: «Ήταν μια τεράστια θλίψη. Ήμουν εξαιρετικά δεμένος με τα αδέλφια μου. Μεγαλώσαμε μαζί. Δούλευα με τον αδελφό μου κάθε μέρα. Μιλούσαμε κάθε μέρα... Υπήρχε μια σχέση που ήταν πραγματικά που δεν υπήρχε όμοιά της».

Οι οικογένειες συναντήθηκαν με μέλη της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι «πιθανότατα» οι 4 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στην έκρηξη. «Κατά κάποιον τρόπο καταλάβαμε, ξέρετε, ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι ταινία. Δεν είναι εφιάλτης ή κάτι τέτοιο... Είναι η πραγματική ζωή», είπε ο Κλάιντ. Γύρω του, η οικογένειά του ξέσπασε σε κλάματα και φώναζε από απόγνωση. «Θέλω να πω, έχασα δύο αδέλφια μου και δύο κουνιάδους μου, ουσιαστικά το μισό της οικογένειάς μου. Τώρα είναι περισσότερο από το μισό της οικογένειάς μου» εξήγησε ο Κλάιντ.

Η Φλόριντα στον γάμο της με τον Ίαν Κέρκπατρικ, 37 ετών

«Ίσως να ήμουν κι εγώ σε αυτό το ταξίδι»

Είπε ότι οι τέσσερις Αμερικανοί είχαν ταξιδέψει φέτος στην Ελλάδα , όπως κάνουν μία φορά κάθε χρόνο. Μάλιστα είχε προσκληθεί και εκείνος με την μνηστή του στο ταξίδι. «Ίσως να ήμουν κι εγώ σε αυτό το ταξίδι και ίσως να ήμουν.. είναι μια καταιγιστική σκέψη ακόμα και να το σκεφτώ, τουλάχιστον από τη σκοπιά των γονιών μου, απλά λέω ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχαν κάνει, καταλαβαίνετε;», πρόσθεσε.

Ο Κλάιντ είπε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του σε λίγους μήνες θα καλωσόριζε το πρώτο παιδί του. «Ο Φλόριν και η Έρις ήταν μαζί εδώ και πολύ καιρό. Ποτέ δεν ήθελαν πραγματικά να κάνουν γάμο. Όμως η Έρις ήταν έγκυος, ήταν πέντε μηνών και περίμενε το πρώτο τους παιδί, μια κόρη, την μελλοντική ανιψιά μου».

Ο Φλόριν και η Έρις Κάνι περίμεναν το πρώτο παιδί τους, μία κόρη

Επιπλέον ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τα αδέλφια του μόλις το προηγούμενο βράδυ και ότι η οικογένειά τους ήταν σε επαφή και με τους τέσσερις όλη την εβδομάδα. «Και οι δύο γονείς μου μιλούσαν μαζί τους κάθε μέρα. Οι γονείς της Έρις μιλούσαν μαζί της κάθε μέρα», πρόσθεσε.

«Διαβάσαμε ότι υπήρχαν αναφορές για μυρωδιά αερίου εδώ και μήνες ή και ένα χρόνο», συνέχισε ο Κλάιντ.«Όμως ο ίδιος ο αρχηγός της πυροσβεστικής, με πολύ ανθρώπινο τρόπο, είπε: “Δεν έχουμε απαντήσεις να σας δώσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά εξετάζουμε όλα τα συντρίμμια και τα ερείπια και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη. Και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί σε κανέναν”», πρόσθεσε.

Ένας 78χρονος άνδρας και η σύζυγός του, μια 77χρονη γυναίκα, ζούσαν στον δεύτερο όροφο και τους είχαν δει στο μπαλκόνι τους λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το ζευγάρι ταυτοποιήθηκε αργότερα από την εφημερίδα «The National Herald» ως ο Βρετανός υπήκοος Έντμοντ Χινκς και η Ελληνίδα σύζυγός του, Αθηνά Παπαρέσκου.

Ζούσαν στο διαμέρισμα, το οποίο είχε θέα στην Ακρόπολη, και ήταν παντρεμένοι εδώ και 11 χρόνια, σύμφωνα με την εφημερίδα. Το διαμέρισμά τους βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς πιστεύεται ότι η έκρηξη προήλθε από τον δεύτερο όροφο, ο οποίος ήταν ο μόνος όροφος με ενεργή παροχή φυσικού αερίου, ανέφερε η Herald.

Οι τέσσερις επρόκειτο να πετάξουν για τις ΗΠΑ το απόγευμα της ημέρας της έκρηξης αλλά δεν επιβιβάστηκαν ποτέ

«Ο Φλόριν ήταν ο καλύτερος φίλος μου»

Ο Κλάιντ είπε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του, Φλόριν, ήταν ο «καλύτερος φίλος» του, που του έμαθε τα πάντα. «Ήταν ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι ως μεγαλύτερο αδελφό: κάποιος που σου φωνάζει, αλλά την επόμενη στιγμή σε αγαπάει», είπε. Ο Φλόριν είχε ιδρύσει μαζί με τον Κλάιντ την κατασκευαστική εταιρεία Prufrock Builders, με έδρα το Γουέσττσεστερ.

Η Έρις, εργαζόταν ως φαρμακοποιός ειδικευμένη στις κλινικές λοιμώδεις νόσους και ήταν επίκουρη καθηγήτρια στο Touro College of Pharmacy. Περιγράφεται ως «πολύ ευγενική και τρυφερή ψυχή». «Αγαπούσε όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά και όλους», πρόσθεσε ο Κλάιντ. Συνέχισε περιγράφοντας την αδελφή του Φλόριντα ως «ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια που έχω γνωρίσει ποτέ».«Ήταν δικηγόρος στο NILAG, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, και αφιέρωσε ολόκληρη τη νομική της καριέρα στο να βοηθά ανθρώπους με περιορισμένα οικονομικά μέσα... αφιέρωσε τον εαυτό της στο να βοηθά τους ανθρώπους», είπε.

Ως μέλος της αλβανοαμερικανικής κοινότητας, η Φλόριντα δραστηριοποιήθηκε επίσης για την υποστήριξη της αλβανικής κοινότητας και διετέλεσε πρόεδρος του «Albanian Professional Entrepreneurs Networking». «Ένωσε πολλούς ανθρώπους», είπε ο Κλάιντ. «Βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους και ήταν απλά ένας απίστευτος άνθρωπος, μια φροντιστής και ένα άτομο που άκουγε όποιον είχε ανάγκη. Έβαζε τα συναισθήματά της στην άκρη για να βοηθήσει τους άλλους, και της άξιζαν περισσότερα χρόνια ζωής».

Ο σύζυγος της Φλόριντα, ο Ίαν, ήταν ένας «εξαιρετικός, αστείος, χαρισματικός, έξυπνος» και «υπέροχος» άνθρωπος, ο οποίος εργαζόταν ως αντιπρόεδρος της ιαπωνικής εταιρείας Mitsubishi UFJ Financial Group. «Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι είμαστε αλβανικής καταγωγής, είχε αναλάβει να μάθει αλβανικά για να μπορεί να μιλάει με τη γιαγιά μας και τους συγγενείς μας εκτός των ΗΠΑ και τα είχε πάει πολύ καλά», συνέχισε ο Κλάιντ.

«Τα αλβανικά είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα για να τη μάθει κανείς, αλλά είχε αναλάβει αυτή την προσπάθεια και το θεωρούσε απλώς μια έκφραση σεβασμού προς το πρόσωπο που αγαπούσε». Ο Κλάιντ, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα, είπε ότι και οι τέσσερις σοροί των αγαπημένων τους έχουν ανασυρθεί υπό ασαφείς συνθήκες.

«Περιμένουμε απλώς την άδεια για να τους φέρουμε πίσω», είπε. «Η πρέσβης των ΗΠΑ μας ενημέρωσε ότι οι ελληνικές αρχές και η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετωπίζουν το θέμα με τη μέγιστη σοβαρότητα, όχι επειδή είμαστε θυμωμένοι. Η θλίψη είναι θυμός. Η θλίψη είναι πολλά πράγματα. Αλλά κυρίως, δεν κατηγορούμε κανέναν. Θέλουμε απλώς λίγη ειρήνη που θα έρθει όταν μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι πραγματικά καταστροφικό», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης