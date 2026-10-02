Telekom: Νέα εποχή με δωρεάν απεριόριστα data για 7 ημέρες σε όλους τους συνδρομητές κινητής

Η νέα εποχή Telekom ξεκινά, προσφέροντας δωρεάν απεριόριστα data για 7 ημέρες, σε όλους τους πελάτες κινητής. Όλοι οι οικιακοί και εταιρικοί πελάτες της Telekom (Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου, Business Cost Control, Neo, καρτοκινητής, Mobile Internet), μπορούν να σερφάρουν ξέγνοιαστα, να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται με πολύ γρήγορες ταχύτητες, όπου κι αν βρίσκονται.

Η προσφορά είναι διαθέσιμη για ενεργοποίηση έως και τις 11 Οκτωβρίου και μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα και γρήγορα μέσα από το Telekom app και το WHAT’S UP app. Σημειώνεται ότι η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά ανά σύνδεση.

Οι πελάτες κινητής της Telekom μπορούν να απολαμβάνουν απεριόριστο Internet στο κινητό τους, χωρίς κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες, μέσα από το βραβευμένο ως «το γρηγορότερο δίκτυο κινητής της χώρας» από την Ookla® και ως «Best Network» από την Opensignal. Μάλιστα, το δίκτυο κινητής της Telekom είναι το πρώτο παγκοσμίως που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του για δέκα συνεχόμενα χρόνια από την Ookla. To Telekom 5G καλύπτει πάνω από το 99% του πληθυσμού της χώρας και το Telekom 5G SA (5G+) πάνω από το 85%.