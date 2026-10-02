Εκκενώθηκε η Γκράβα από 3000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς λόγω οσμής αερίου - Δεν βρέθηκε διαρροή

Snapshot Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, που περιλαμβάνει 3000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς, λόγω έντονης οσμής αερίου.

Ο πρώτος έλεγχος από την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε δεύτερο έλεγχο με συνεργείο για να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος.

Παρόντες στο σημείο ήταν αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, η Πυροσβεστική, η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποια ανησυχητική κατάσταση. Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών μετά τις αναφορές για έντονη οσμή, που έγινε αντιληπτή το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Στις 09:05 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρη Χαρλαύτη, καθώς και τον αντιδήμαρχο Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμά Γεωργιάδη, για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και ενημερώθηκε η Enaon, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων. Κλιμάκιο της εταιρείας έφτασε στο σημείο και πραγματοποίησε τις απαραίτητες μετρήσεις. Ο πρώτος έλεγχος δεν έδειξε την ύπαρξη διαρροής φυσικού αερίου.

Ωστόσο, καθώς η οσμή είχε γίνει αντιληπτή στον χώρο, αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους η εκκένωση ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος. Η εκκένωση αφορά τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που στεγάζονται στη Γκράβα. Συνολικά πρόκειται για περίπου 3000 μαθητές όλων των βαθμίδων και περίπου 400 εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε νέο έλεγχο, στέλνοντας συνεργείο για δεύτερη αυτοψία και νέες μετρήσεις, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.

Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, ενώ επιχειρούν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται από τον Δήμο, οι μέχρι τώρα έλεγχοι δεν έχουν εντοπίσει διαρροή. Η Πυροσβεστική, επίσης, δεν διαπίστωσε κάτι ανησυχητικό, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται από τα αρμόδια συνεργεία του Αθηναϊκού Αερίου.

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