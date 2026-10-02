Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τον ιό Έμπολα

Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, καθώς οι υγειονομικές αρχές δεν φαίνεται να είναι σε θέση να περιορίσουν την εξάπλωση της χειρότερης επιδημίας που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Η επιδημία, για την οποία ευθύνεται το στέλεχος του ιού Μπουντιμπούγκιο, είναι πλέον η μεγαλύτερη και η πιο φονική στην ιστορία της ΛΔ Κονγκό, ξεπερνώντας αυτή της περιόδου 2018-2020.

Παράλληλα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά από αυτή που καταγράφηκε στη δυτική Αφρική το 2014- 2016, όταν μολύνθηκαν πάνω από 28.600 άνθρωποι και πέθαναν περισσότεροι από 11.000 στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό δείχνουν ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τις 4.018, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις 8.300 στις επτά επαρχίες στις οποίες έχει εξαπλωθεί ο ιός. Περισσότεροι από 2.000 ασθενείς έχουν αναρρώσει.

Η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό και ο ΟΗΕ ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο ότι παρατηρούνται ενδείξεις περιορισμού των μολύνσεων σε κάποιες περιοχές της επαρχίας Ιτούρι, από όπου ξεκίνησε η επιδημία.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο Έμπολα συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύτητα στο ανατολικό Κονγκό. Η επαρχία Νότιο Ουμπάνγκι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, είναι η έβδομη στην οποία έχει εξαπλωθεί η επιδημία αφού ένας άνδρας που είχε ταξιδέψει εκεί από το ανατολικό Κονγκό πέθανε από Έμπολα.

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