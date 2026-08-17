Έμπολα: Η φονικότερη επιδημία στην ιστορία του Κονγκό - Σχεδόν 5.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Οι νεκροί από τον ιό ανέρχονται σε 2.235

Ελένη Ευστρατίου

Έμπολα: Η φονικότερη επιδημία στην ιστορία του Κονγκό - Σχεδόν 5.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι νεκροί από τον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανέρχονται σε 2.325, καθιστώντας την επιδημία τη φονικότερη στην ιστορία της χώρας.
  • Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα φτάνουν τα 4.945, ξεπερνώντας την προηγούμενη επιδημία του 2018-2020.
  • Στο τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 101 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη εξάπλωση του ιού.
  • Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για τις υγειονομικές αρχές της χώρας, που αντιμετωπίζουν την επιδημία.
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Στους 2.325 ανέρχονται οι νεκροί από τον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθιστώντας την επιδημία ως τη φονικότερη στην ιστορία της χώρας.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πλησιάζουν τα 5.000, κάτι που ξεπερνά την προηγούμενη επιδημία που είχε ξεσπάσει στη χώρα την περίοδο 2018-2020.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της χώρας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα ανέρχονται πλέον σε 4.945.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 101 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη εξάπλωση του ιού και την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές αρχές.

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