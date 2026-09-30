Ο Νετανιάχου αγκάλιασε ματωμένο επιβάτη από την πτήση της Flydubai: «Βλέπω μπροστά μου ένα λιοντάρι»

Συγκλονιστικές στιγμές στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποδέχθηκε αυτοπροσώπως τους επιβάτες που απέτρεψαν την αεροπειρατεία - Ο διάλογος με τον άνδρα που τράβηξε το πηδάλιο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Νετανιάχου αγκάλιασε ματωμένο επιβάτη από την πτήση της Flydubai: «Βλέπω μπροστά μου ένα λιοντάρι»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποδέχθηκε προσωπικά τους επιβά της πτήσηςdubai που απέτρεψαν αεροπειτεία.
  • Ο Γιανίβ, επιβάτης της πτήσης, πάλεψε με τον συγκυβερνήτη-τρομοκράτη και απέτρεψε την συντριβή του αεροσκάφους.
  • Ο Γιανίβ χρησιμοποίησε γνώσεις που απέκτησε παρακολουθώντας τη σειρά ντοκιμαντέρ «Mayday» για να ελέγξει το αεροπλάνο και να σταματήσει την πτώση.
  • Ο εφεδρικός πιλότος ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους λίγα λεπτά μετά την αναχαίτιση της αεροπειρατείας και προσγείωσε το αεροπλάνο με ασφάλεια.
  • Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Γιανίβ «μέγα ήρωα» που έσωσε τη ζωή πολλών επιβατών και άλλων ανθρώπων.
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Στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έσπευσε το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να υποδεχθεί τους επιβάτες της πτήσης της Flydubai, όπου απετράπη την τελευταία στιγμή απόπειρα αεροπειρατείας από τον ίδιο τον συγκυβερνήτη.

Κεντρικό πρόσωπο της συνάντησης ήταν ο Γιανίβ, ο Ισραηλινός επιβάτης που όρμησε στο πιλοτήριο, πάλεψε με τον δράστη και απέτρεψε τη συντριβή του αεροσκάφους.

Φτάνοντας μπροστά στον πρωθυπουργό με τα ρούχα του γεμάτα κηλίδες αίματος, ο Γιανίβ ζήτησε συγγνώμη για την εικόνα του. «Είναι τιμή μου να σε συναντώ έτσι. Πώς τα κατάφερες;» τον ρώτησε ο Νετανιάχου, με τον επιβάτη να απαντά: «Είμαστε ένα έθνος λεόντων».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον αγκάλιασε συγκινημένος: «Σε κοιτάζω και βλέπω ένα λιοντάρι. Είσαι μεγάλος ήρωας. Αυτό που έκανες ξεπερνά κάθε φαντασία. Δεν έσωσες μόνο τους επιβάτες του αεροπλάνου, αλλά πάρα πολλούς ακόμη».

Το χρονικό της εφόδου στο πιλοτήριο

Αμέσως μετά, ο Γιανίβ περιέγραψε στον Νετανιάχου τις χαοτικές στιγμές στον αέρα. «Ακούστηκε μια κραυγή και τα φώτα έσβησαν. Ένας άνδρας με λευκό πουκάμισο στεκόταν δίπλα στην πόρτα. Σπρώξαμε μαζί. Ο πιλότος που είχε μαχαιρωθεί βρισκόταν στην πόρτα, όμως πρόλαβε να ανοίξει προτού καταρρεύσει. Μόλις μπήκα μέσα, είδα τον τρομοκράτη πάνω στα όργανα, ανάμεσα στα δύο καθίσματα», εξήγησε.

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«Τον άρπαξα από τον λαιμό και τον τράβηξα μακριά. Προσπαθούσε να σπάσει τα όργανα για να αδρανοποιήσει το αεροσκάφος, το οποίο ήδη έκανε βουτιά με τη μύτη στραμμένη προς τα κάτω. Φώναξα άλλους δύο που με βοήθησαν να τον ακινητοποιήσουμε. Άρχισα να τραβάω το πηδάλιο προς τα πάνω και σταμάτησα τη βουτιά του αεροπλάνου», συνέχισε.

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Μάλιστα, αποκάλυψε στον πρωθυπουργό ότι είχε μάθει τις βασικές κινήσεις για τον έλεγχο του σκάφους παρακολουθώντας τη σειρά ντοκιμαντέρ «Mayday». Ελάχιστα λεπτά μετά, στο πιλοτήριο μπήκε ο εφεδρικός πιλότος, αναλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο μέχρι την ασφαλή προσγείωση.

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