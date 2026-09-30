Μητσοτάκης: Η έμμεση απάντηση στη Ντόρα Μπακογιάννη για «καβαλημένα καλάμια»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε έμμεσα στις αιχμές της Ντόρας Μπακογιάννη για «καβαλημένα καλάμια» υπουργών, τονίζοντας την ευθύνη του να αξιολογεί τις ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.

Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει να είναι πειστικός, μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, καθώς στο τέλος θα κριθούν όλοι από τους πολίτες.

Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε καταγγείλει αλαζονεία σε μερίδα υπουργών της κυβέρνησης και ζήτησε να «ξεκαβαλικέψουν» ώστε να μην αδικείται η προσπάθεια της κυβέρνησης.

Ο Κώστας Μπακογιάννης επιβεβαίωσε την ύπαρξη αλαζονικών συμπεριφορών σε μερίδα υπουργών σε πρόσφατη συνέντευξή του. Snapshot powered by AI

Έμμεση απάντηση στη Ντόρα Μπακογιάννη και τις αιχμές που είχε αφήσει περί «υπουργών που έχουν καβαλήσει το καλάμι», έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

«Ξέρουμε πολύ καλά, ότι στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές Βουλευτών και Υπουργών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Τι είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ανάμεσα σε άλλα είχε κάνει λόγο για «αλαζονεία» από μερίδα υπουργών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα».

Και στη συνέχεια είχε επιμείνει στην τοποθέτησή της, μιλώντας στο ERTnews: «Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και υπάρχουν αποτελέσματα. Πολλές φορές, όμως, η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς, τα οποία αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται».

Αξίζει να σημειωθεί πως αναφορά σε αλαζονικές συμπεριφορές μερίδας υπουργών είχε κάνει και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στο Action24: «Καλά, ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι».

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