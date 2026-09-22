Ντόρα Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν

Snapshot Η Ντόρα Μπακογιάννη τονίζει ότι σε περίοδο γεωπολιτικής ανασφάλειας η σταθερή κυβέρνηση είναι κρίσιμη.

Παραδέχεται ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα.

Εκτιμά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση σε σύγκριση με τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Καταδικάζει τη σκόπιμη παραπληροφόρηση από την αντιπολίτευση σχετικά με τα οικονομικά όρια της χώρας.

Επισημαίνει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην επόμενη τετραετία. Snapshot powered by AI

Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί της Τρίτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι.

Υπήρχε, μέχρι το 2010 μία εναλλαγή ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας, που διασφάλιζε μια αλληλουχία, παρέδιδες το υπουργείο σε έναν άνθρωπο που ήξερες ότι λίγο-πολύ γνωρίζει το αντικείμενο, είπε η πρώην υπουργός και συνέχισε εκτιμώντας ότι ακολούθησε ένας πολυκερματισμός, που δεν είναι μόνο δικός μας, συμβαίνει και στην Ευρώπη και ο οποίος βγάζει μια γενικότερη γκρίνια, άρνηση. «Αυτός δεν μ' αρέσει», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Όμως, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει» τόνισε και συμπλήρωσε: «Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωππολτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν. Τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή και το ποιος διαχειρίζεται το μέλλον σου έχει μεγάλη σημασία. Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε, ωστόσο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ».

«Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σ αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά απ' τους άλλους δύο. Έχει πολλά ελαττώματα, ένα απ' αυτά είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα, να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει. Η αντιπολίτευση του ζητάει να διακινδυνεύσει τη χώρα, του ζητάει να το κάνει», είπε η κυρία Μπακογιάννη.

Και συνέχισε η πρώην υπουργός για την αντιπολίτευση: «Όταν μιλάμε για αγραμματοσύνη, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εντάξει, η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται η σκόπιμη παραπληροφόρηση, διότι το πόσο είναι το όριο πληρωμών, το γνωρίζει και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας».

«Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Στην επόμενη τετραετία, δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, το θέμα της Παιδείας, το περιεχόμενο. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα και σας το λέει μια γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία. Και το δεύτερο θέμα θα είναι η εκ βάθρων ανασύσταση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε η κυρία Μπακογιάννη.

Η κυρία Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως όταν μιλάει για εκείνη δεν χρησιμοποιεί ποτέ το όνομά της, αλλά την ιδιότητα της «αδελφής του πρωθυπουργού».

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