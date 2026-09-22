Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν 37 άτομα σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Snapshot Εντοπίστηκε λέμβος με 37 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex κατά τη διάρκεια επιχείρησης συντονισμένης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των 37 επιβαινόντων.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Λέμβος με 37 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προσέγγισε τη λέμβο και προχώρησε στην περισυλλογή των 37 επιβαινόντων.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης