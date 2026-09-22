Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν 37 άτομα σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Εντοπίστηκε λέμβος με 37 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
- Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex κατά τη διάρκεια επιχείρησης συντονισμένης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
- Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των 37 επιβαινόντων.
- Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
Λέμβος με 37 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Άμεσα κινητοποιήθηκε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προσέγγισε τη λέμβο και προχώρησε στην περισυλλογή των 37 επιβαινόντων.
Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:44 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
10:42 ∙ WHAT THE FACT
Η Αφροδίτη μπορεί να «κατάπιε» το δικό της φεγγάρι σε μια κοσμική κατάρρευση
10:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
10:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Τι τείνουν να τρώνε όσοι φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής
07:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου
06:52 ∙ LIFESTYLE