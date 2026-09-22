Επίδομα 400 ευρώ: Η ημερομηνία πληρωμής και οι συνταξιούχοι που θα το λάβουν

Στις 30 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα, πληρώνεται το επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους.

Σε σχέση με πέρυσι, υπάρχουν δύο βασικές διαφορές: Το επίδομα είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ και οι δικαιούχοι είναι πολλοί περισσότεροι, καθώς καταργήθηκαν όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εκτός από τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, το επίδομα 400 ευρώ θα πληρωθεί και σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Επίδομα 400 ευρώ και ηλικιακός κόφτης

Προσοχή! Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή στα τέλη Νοεμβρίου είναι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Διαφορετικά, «κόβονται» από την πληρωμή.

Μοναδική εξαίρεση όσοι συνταξιούχοι είναι άνω των 60 και κατώ των 65 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας (θανάτου).