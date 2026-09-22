Ρωσία: Το μυστικό σχέδιο για να αυξήσει την παραγωγή των φονικών καμικάζι – drones «Geran»

Snapshot Η Rosatom επεκτείνει το εργοστάσιο Αλαμπούγκα-Βόλοκνο για να παράγει 500 τόνους ανθρακονημάτων ετησίως έως το 2029, αυξάνοντας την παραγωγή drones κατά 78%.

Η Ρωσία στοχεύει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγωγές ινών άνθρακα από την Κίνα και να κατασκευάσει έως 350.000 drones έως το 2035.

Τα drones «Geran» αποτελούν βασικό όπλο της Ρωσίας για επιθέσεις στην Ουκρανία και πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιο και η μητρική Rosatom υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις, ενώ η επέκταση του εργοστασίου θεωρείται μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παρά τις δηλώσεις για διαπραγματεύσεις, η Ρωσία συνεχίζει να ενισχύει στρατιωτικά τις δυνατότητες των drones και να κλιμακώνει τις επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Στην τεχνολογία των drones επενδύει η Ρωσία, καθώς οι επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικά διυλιστήρια εντείνονται. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Politico η Rosatom επεκτείνει εργοστάσιο προκειμένου να παράγει ανθρακονήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των σκελετών των drones. Στόχος είναι να αυξηθεί η παραγωγή των φονικών drones και η Ρωσία να μην εξαρτάται από την εισαγωγή ινών άνθρακα από την Κίνα.

Σύμφωνα με έγγραφα, που επικαλείται το περιοδικό Politico, η Μόσχα επεκτείνει το εργοστάσιο Αλαμπούγκα-Βόλοκνο της κρατικής εταιρείας Rosatom στην περιοχή Ταταρστάν. Η επέκταση αυτή θα επιτρέψει στη Μόσχα να παράγει επιπλέον 500 τόνους αεροδιαστημικής ίνας άνθρακα στρατιωτικής ποιότητας κάθε χρόνο έως το 2029.

Το συγκεκριμένο υλικό, που είναι ανθεκτικό και ελαφρύ, είναι βασικό στην κατασκευή των σκελετών των drones. Αυτή η αύξηση παραγωγής στα ανθρακονήματα σημαίνει ότι η Ρωσία θα μπορεί να παράγει επιπλέον 28.000 drones κάθε χρόνο, σύμφωνα με εκτίμηση ενός ειδικού. Συνολικά δηλαδή πρόκειται για μία αύξηση κατά 78% στην παραγωγή drones από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία εκτιμά ότι η Ρωσία μπορεί επί του παρόντος να παράγει ετησίως περισσότερα από 36.000 drones - καμικάζι, γνωστά ως «Geran». Αυτό σημαίνει ότι η ετήσια παραγωγή drones από την Ρωσία μετά από αυτή την κίνηση μπορεί να αυξηθεί σε 64.000. Η Μόσχα ποντάρει στην τεχνολογία των οπλισμένων drones για την ενίσχυση του πολεμικού μηχανισμού της, τον οποίο στρέφει όλο και περισσότερο εναντίον της Ευρώπης.

Το εργοστάσιο της Rosatom

Το εργοστάσιο Αλαμπούγκα-Βόλοκνο και η μητρική του εταιρεία, το τμήμα προηγμένων υλικών της Rosatom με την ονομασία UMATEX, υπόκεινται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και πολλές άλλες δυτικές κυβερνήσεις.Το εργοστάσιο αποτελεί βασικό κόμβο στην αλυσίδα εφοδιασμού του στρατιωτικο-βιομηχανικού τομέα της Μόσχας.

Παρέλαβε μυστικά, νωρίτερα φέτος, 46 τόνους χημικών ουσιών για την παραγωγή ινών άνθρακα από μια κινεζική κρατική εταιρεία, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της Rosatom, τα οποία δημοσίευσε νωρίτερα αυτό το μήνα το Politico. Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανέφερε σε δήλωσή της ότι δεν είχε γνώση των ρωσικών σχεδίων επέκτασης της παραγωγής drones και ότι «ελέγχει αυστηρά τις εξαγωγές προϊόντων διπλής χρήσης σύμφωνα με το νόμο», όπως είναι τα ανθρακονήματα.

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν τον Μάιο (αριστερά) και τον Ιούλιο (δεξιά) δείχνουν ότι η έκταση δίπλα στο εργοστάσιο ινών άνθρακα της Rosatom, στην Ειδική Οικονομική Ζώνη του Ταταρστάν, εκκαθαρίζεται για τις ανάγκες του έργου επέκτασης. Ουκρανικό Κέντρο Ασφάλειας και Συνεργασίας

Επιχειρηματικά, σχεδιαστικά και κατασκευαστικά σχέδια που συγκέντρωσε από ρωσικές πηγές η «δεξαμενή σκέψης», το Ουκρανικό Κέντρο Ασφάλειας και Συνεργασίας, που είναι κοντά στην ουκρανική κυβέρνηση, περιγράφουν λεπτομερώς τον εξοπλισμό και την κατασκευή του εργοστασίου. Η Rosatom αρνήθηκε να σχολιάσει στο Politico τα έγγραφα.

Η Ειδική Επιτροπή της Βουλής των ΗΠΑ για την Κίνα και η κυβέρνηση της Ουκρανίας, εξέτασαν τα έγγραφα και διαπίστωσαν ότι είναι αυθεντικά, σύμφωνα με το περιοδικό.

Ο πόλεμος των drones της Ρωσίας διευρύνεται

Τον περασμένο Μάιο, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε τα σχέδια της Rosatom για την κατασκευή της νέας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιό της στην Αλαμπούγκα-Βόλοκνο «για την παραγωγή χημικών ινών και νημάτων», με στόχο την παραγωγή έως και 500 τόνων ινών άνθρακα ετησίως, σύμφωνα με την επίσημη έγκριση του έργου.

Δορυφορικές εικόνες από τον Μάιο έως τον Ιούλιο δείχνουν ότι η έκταση που έχει προοριστεί για την επέκταση, δίπλα στο υφιστάμενο εργοστάσιο της Αλαμπούγκα-Βόλοκνο στο Ταταρστάν, εκκαθαρίζεται για την κατασκευή, ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος. Οι εικόνες που παρέχονται από τo Ουκρανικό Κέντρο Ασφάλειας και Συνεργασίας (USCC) αποτελούν «απόδειξη ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

To drone Shahed136 του Ιράν μετατράπηκε σε εμβληματικό όπλο της χώρας Wikipedia Commons

Τα θεμέλια του νέου εργοστασίου «βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Άλμπραϊτ, εμπειρογνώμονας σε θέματα όπλων, ιδρυτής και πρόεδρος της «δεξαμενής σκέψης», Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας με έδρα την Ουάσινγκτον, ο οποίος απέκτησε δορυφορικές εικόνες της περιοχής κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του εργοστασίου το 2027, όπως είπε, «απαιτεί ταχεία κατασκευή».

Τα drones επιτρέπουν στη Μόσχα να «εκτοξεύει αυτές τις μαζικές ομοβροντίες και να ασκεί πίεση σε στόχους στο εσωτερικό της Ουκρανίας σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, καθώς και να διασφαλίζει ότι μπορεί να κατακλύσει τις άμυνες της», δήλωσε η Στέισι Πέτιτζον, πρώην σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία διεξάγει έρευνα σχετικά με τον πόλεμο με drones στο Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια (Center for a New American Security) στην Ουάσινγκτον. «Αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο εξαναγκασμού και είναι κρίσιμο για την εκστρατεία επιθέσεων της Ρωσίας», ανέφερε.

Τα σχέδια της Rosatom να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα δεν προκαλούν ανησυχία μόνο στην Ουκρανία. «Η επέκταση της Αλαμπούγκα-Βόλοκνο και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως πρόβλημα για το ουκρανικό μέτωπο, αλλά ως μακροπρόθεσμη πρόκληση για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Σεργκέι Κουζάν, επικεφαλής του Ουκρανικού Κέντρου Ασφάλειας και Συνεργασίας (USCC).

Εσωτερική παραγωγή ινών άνθρακα

Η Μόσχα καταβάλλει προσπάθειες για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής ινών άνθρακα, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές από την Κίνα, καθώς στοχεύει στην κατασκευή περίπου 130.000 drones για το εθνικό της πρόγραμμα «Μη Επανδρωμένα Αεροπορικά Συστήματα» έως το 2030, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε φέτος το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, ένας οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε 350.000 έως το 2035. Το εργοστάσιο Αλαμπούγκα-Βόλοκνο της Rosatom θα συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Σύμφωνα με τα έγγραφα της Rosatom, οι τρεις βασικοί λόγοι για την επέκταση του εργοστασίου περιλαμβάνουν την «υποκατάσταση εισαγωγών προϊόντων διπλής χρήσης» και την «κάλυψη της ζήτησης σε ίνες άνθρακα από στρατηγικούς τομείς της Ρωσίας (αεροπορία, αμυντική βιομηχανία)».

Η συνολική παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου «θα μπορούσε να καλύψει την κατασκευή 28.000 σκελετών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed 136», υπολογίζει ο εμπειρογνώμονας σε θέματα όπλων Άλμπραϊτ, καθώς το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας έχει διεξάγει επί χρόνια εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία.

Τα ρωσικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Geran-2 βασίζονται στο σχεδιασμό του ιρανικού drone Shahed. «Χωρίς τις ίνες άνθρακα, δεν μπορούν να κατασκευάσουν το drone», δήλωσε ο Άλμπραϊτ. Η Ρωσία «δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ίνες άνθρακα στο drone και να διατηρήσει το βάρος του μικρό», εξήγησε, επισημαίνοντας ότι το υλικό χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των πτερύγων και των εσωτερικών δομών, όπως αυτές της δεξαμενής καυσίμου και του κινητήρα.

Η Μόσχα δεν προμηθεύεται επαρκή ποσότητα νημάτων πολυακρυλονιτριλίου, ενός λεγόμενου προδρόμου PAN, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ανθρακονήματος υψηλών προδιαγραφών «για όλες τις αμυντικές της ανάγκες», ανέφερε ο Άλμπραϊτ. Μέσω του εργοστασίου, η Μόσχα προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές της χημικής ουσίας σε μορφή ινών, η οποία είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του σκελετού των drones της.

Τα εσωτερικά σχέδια της Rosatom δείχνουν ότι η εταιρεία σκοπεύει να κατασκευάσει ένα νέο «σύγχρονο εργοστάσιο PAN» στο βιομηχανικό συγκρότημα της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης της Αλαμπούγκα στο Ταταρστάν. «Το κύριο προϊόν του έργου θα είναι ίνες άνθρακα τύπου UMT42S-3K», οι οποίες θα «χρησιμοποιηθούν στην αεροδιαστημική βιομηχανία», αναφέρουν τα έγγραφα.

Τα μεταδεδομένα δείχνουν ότι το εν λόγω έγγραφο με τα εσωτερικά σχέδια δημιουργήθηκε από έναν υπάλληλο του τμήματος προηγμένων υλικών UMATEX της ρωσικής κρατικής εταιρείας Rosatom στα τέλη του περασμένου έτους.

Τι δείχνουν οι παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones

Τα drones που παράγονται στο συγκρότημα της Αλαμπούγκα έχουν καταστεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Μόσχας για την επίθεση τόσο κατά του ουκρανικού στρατού όσο και κατά των αμάχων .«Η παρακολούθηση, ο περιορισμός της προμήθειας κρίσιμων εξαρτημάτων, η επιβολή κυρώσεων, η διακοπή των εφοδιαστικών αλυσίδων και η μείωση της ανθεκτικότητας της παραγωγής αυτού του συγκροτήματος πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της κοινής πολιτικής της Ουκρανίας και των ευρωπαίων εταίρων της», δήλωσε ο Κουζάν.

«Σε αυτό το στάδιο, η υβριδική επιθετικότητα του Κρεμλίνου μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της άμεσης κλιμάκωσης, ιδίως μέσω της διεξαγωγής των λεγόμενων 'ενεργειών κάτω από το όριο', που αποσκοπούν στην εκτίμηση της αντίδρασης των ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε ο Κουζάν και έφερε ως παράδειγμα τις τεκμηριωμένες παραβιάσεις του πολωνικού και ρουμανικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Μόσχα έχει πλέον προσθέσει και κινητήρες τζετ στο σχεδιασμό των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Geran» επιτρέποντάς τους να επιτίθενται σε μεγαλύτερες αποστάσεις και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα drones που κατασκευάζονται στη ρωσική Ειδική Οικονομική Ζώνη της Αλαμπούγκα, προειδοποίησε ο Κουζάν, «είναι πιθανό να καταστούν το κύριο μέσο των μελλοντικών εκστρατειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ευρώπη».

Η Ευρώπη σε κίνδυνο

Τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν διαφαίνεται και η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Αυτή την εβδομάδα οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στις αρχές του μήνα, ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, φέρεται να ηγήθηκε μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας να αφαιρεθεί ένα θέμα με τίτλο «Η κατάσταση στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας» από την ημερήσια διάταξη της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε αυτή την εικόνα που προέρχεται από βίντεο που παρέσχε η Υπηρεσία Τύπου της Ρωσικής Προεδρίας, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλάει κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα από τα κέντρα διοίκησης της Δυτικής Ομάδας του Ρωσικού Στρατού, σε τοποθεσία που δεν έχει αποκαλυφθεί. (2025) Russian Presidential Press Service

Οι αποκαλύψεις σχετικά με την προγραμματισμένη επέκταση του εργοστασίου ινών άνθρακα σημαίνουν ότι οι προτάσεις του Λαβρόφ πρέπει να αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό, δήλωσε ο Νίκολας Φέντον, αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος για την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ευρασία στην «δεξαμενή σκέψης», Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Η επίθεση με drone τον Σεπτέμβριο εναντίον του επιβατικού τρένου κοντά στα πολωνικά σύνορα και μια σειρά παραδειγμάτων υβριδικού πολέμου στην Ευρώπη, όπως η δολιοφθορά και άλλες τακτικές που δεν φτάνουν στο όριο της ανοιχτής πολεμικής σύρραξης, δείχνουν ότι η Μόσχα έχει «μεγάλη διάθεση» να κλιμακώσει τη σύγκρουση τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ευρώπη, ανέφερε ο Φέντον.

«Ανεξάρτητα από το πολιτικό αποτέλεσμα όσον αφορά κάποια μορφή διπλωματικής λύσης για την Ουκρανία, δεν βλέπουμε τη Ρωσία να χαλαρώνει τη στρατιωτική της στάση έναντι του ΝΑΤΟ ή έναντι της Ευρώπης», δήλωσε ο Φέντον. «Πιστεύουμε ότι η σημερινή ηγεσία του καθεστώτος στη Ρωσία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αντιπαράθεση με τη Δύση», πρόσθεσε ο Φέντον, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.