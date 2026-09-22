Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|22/9/2026 6:30:00 πμ
|22/9/2026 12:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ - ΦΙΛΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
|392
|Κατασκευές
|22/9/2026 6:30:00 πμ
|22/9/2026 5:30:00 μμ
|ΦΥΛΗΣ
|ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΛΗΣ
|394
|Κατασκευές
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1043
|Λειτουργία
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΓΑΘΩΝΟΣ 7 έως κάθετο: ΚΑΡΟΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΟΡΗ 43 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1031
|Λειτουργία
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΝΟ21, ΝΟ23 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΝΟ24 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1170
|Κατασκευές
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ Νο35 έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ ΝΟ34 - 36 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ ΝΟ48 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ52 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1199
|Κατασκευές
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1044
|Λειτουργία
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 1:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1202
|Κατασκευές
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 2:00:00 μμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΕΩΟΡΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|536
|Λειτουργία
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 4:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ, ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΠΑΡΟΥ, ΔΗΛΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΡΑΣ.
|588
|Κατασκευές
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 4:30:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ
|1204
|Κατασκευές
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΛΥΣΙΟΥ - ΦΛΕΜΙΓΚ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΡΟΔΩΝ - ΑΙΓΑΙΩΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΠΑΛΑΜΑ - ΕΛΥΤΗ - ΟΔΟΩΝ ΤΩΝ ΟΩΡΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1742
|Λειτουργία
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 6:00:00 μμ
|ΒΙΛΛΙΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΒΕΝΙΖΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΛΛΙΑ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|5537
|Κατασκευές
|22/9/2026 8:00:00 πμ
|22/9/2026 6:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ, ΦΡΕΑΡ ΜΟΥΖΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|3631
|Λειτουργία
|22/9/2026 9:00:00 πμ
|22/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟ33 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1205
|Λειτουργία
|22/9/2026 9:00:00 πμ
|22/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΖΗΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 29, 31 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1200
|Κατασκευές
|22/9/2026 9:00:00 πμ
|22/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 58 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1201
|Κατασκευές
|22/9/2026 10:00:00 πμ
|22/9/2026 1:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΑΔΑΜΩΝ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΚΗΦΙΣΟΥ, ΙΛΙΣΙΩΝ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΗΛΙΟΥ, ΓΕΩΡ. ΛΥΡΑ, ΘΗΣΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΣΕΙΡΗΝΩΝ, ΠΛΕΙΑΔΩΝ, ΧΑΡΙΤΩΝ, ΑΔΩΝΙΔΟΣ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΡ. ΛΥΡΑ ΕΩΣ ΠΗΓΑΣΟΥ, ΡΕΜΒΗΣ, ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ, ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ ΚΑΙ Α.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ.
|587
|Κατασκευές
|22/9/2026 11:30:00 πμ
|22/9/2026 3:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΜΕΑΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1203
|Κατασκευές
|22/9/2026 1:00:00 μμ
|22/9/2026 5:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΨΑΡΡΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΒΟΤΣΗ - ΩΡΩΠΟΥ - ΘΙΣΒΗΣ - ΨΑΡΡΩΝ - Χ. ΖΗΚΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
|393
|Συντήρηση
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