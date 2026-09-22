Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

Η επέμβαση των πολιτών και ο… καφές

Δημήτρης Δρίζος

Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός και μεθυσμένος σε εκκλησία στο Μενίδι κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας.
  • Ο άνδρας χτύπησε έναν 64χρονο επίτροπο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους και λιποθυμία γυναίκας.
  • Πολίτες επενέβησαν, απομάκρυναν τον άνδρα, του έδωσαν ρούχα και καφέ και τον ηρέμησαν.
  • Ο άνδρας εξήγησε στους παρευρισκόμενους την αιτία της συμπεριφοράς του, ενώ παραμένει άγνωστο αν κλήθηκε η Αστυνομία ή αν θα γίνει μήνυση.
  • Η κατάσταση της υγείας του 64χρονου επιτρόπου δεν έχει διευκρινιστεί.
Snapshot powered by AI

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε εκκλησία στο Μενίδι μετατρέποντας μια νεκρώσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτου χάους. Ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός στον ναό την ώρα της τελετής, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά προς το πλήθος.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου όταν ο 43χρονος κατευθύνθηκε προς τους παρευρισκόμενους και άρχισε να γρονθοκοπεί έναν 64χρονο επίτροπο, ο οποίος βοηθούσε εκείνη τη στιγμή στη διεξαγωγή της κηδείας.

Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τις αισθήσεις της, σύμφωνα με το thriassio.gr

Η επέμβαση των πολιτών και ο… καφές

Προκειμένου να λήξει το επεισόδιο και να συνεχιστεί η τελετή, άτομα που βρίσκονταν στον χώρο αναγκάστηκαν να παρέμβουν. Απομάκρυναν τον 43χρονο, κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και μάλιστα του προσέφεραν ρούχα για να ντυθεί, αλλά και έναν καφέ.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την έντονη επήρεια αλκοόλ, εξήγησε στους ψυχραιμότερους τι είχε προηγηθεί και πώς οδηγήθηκε σε αυτή την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το αν στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία προκειμένου να προχωρήσει σε συλλήψεις ή αν ο 64χρονος επίτροπος, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, θα προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν ΙΧ τα ξημερώματα - Ανησυχία για μπαράζ επιθέσεων

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το μυστικό σχέδιο για να αυξήσει την παραγωγή των φονικών καμικάζι – drones «Gerans» σε 64.000 ετησίως

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Νέες αποκαλύψεις - Υπέστη καρδιακή ανακοπή, πριν πεθάνει στο πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αστρονομικά» ποσά από ξένους εκτός Ε.Ε. για ένα εξοχικό στην Ελλάδα – Έκρηξη ζήτησης, αλλά απότομη πτώση από Ισραηλινούς

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι μεταγραφές φέρνουν τα πρώτα «ζόρια» στο ΠΑΣΟΚ

07:25ΜΑΝΤΕΙΟ

Νευρικότητα για τις μετά-ΔΕΘ δημοσκοπήσεις στα επιτελεία, Που πήγε ο κ. Huang της Nvidia; Συναντήσεις κορυφής στο Europe Gulf Forum

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα ποσά που θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο και οι αναμενόμενες αυξήσεις

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου οδεύουν προς περαιτέρω άνοδο: Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου - «Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα»

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

07:15LIFESTYLE

Πίσω από τη λάμψη των Γκέρμπερ: Η αυτοκαταστροφική πορεία του Πρίσλεϊ και η μάχη της οικογένειας να τον σώσει

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εργοστάσιο της Tesla - Η ξενάγηση και η ενημέρωησ για το πρόγρμαμα Optimus

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια συμπλοκή ανηλίκων «για τα μάτια μιας γυναίκας» - Συμμετείχαν σχεδόν 40 παιδιά

07:06ΚΟΣΜΟΣ

«Ανατολίτικο παζάρι» Τουρκίας – ΗΠΑ: «Κόλλησαν» τα F-35, αλλά ξανάρχισαν οι συζητήσεις για τα F-16

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026:Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:28WHAT THE FACT

Η κρυφή πλευρά του λιώσιμου των παγετώνων – Πώς η Αρκτική απελευθερώνει αρχαίο μεθάνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

01:34ΚΑΙΡΟΣ

Το Ελ Νίνιο πίσω από την ιστορική «ηρεμία» στον Ατλαντικό: Χωρίς τυφώνα για πρώτη φορά από το 1914

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια συμπλοκή ανηλίκων «για τα μάτια μιας γυναίκας» - Συμμετείχαν σχεδόν 40 παιδιά

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

23:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για απάτες σε ηλικιωμένους: «Θα τους πάρει ο διάολος, έρχονται σκληρά πράγματα»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης - Η μία έκανε πλασμαφαίρεση

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινή παρένθεση με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Σε αισθητή πτώση η θερμοκρασία

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

13:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο χρονών σου φαίνομαι;» - Η απάντηση του μικρού Ιάσονα έγινε viral

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο: Αυτό είναι το πλάνο για αμάχους, τρόφιμα, μεταφορές, επικοινωνίες - Ζήτησε ολοκληρωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μπήκαν στον στάβλο τη νύχτα και πήραν όλα τα ζώα – Δεν άφησαν ούτε την κλωσσού

17:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου - «Δεν τον μετακίνησα και σήμερα τον έχω ντυμένο γαμπρό»

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Στυλίδα: 46χρονος χαστούκισε 10χρονο μπροστά στη μητέρα του - Τους απείλησε με σουγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ