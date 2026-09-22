Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

Snapshot Ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός και μεθυσμένος σε εκκλησία στο Μενίδι κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας.

Ο άνδρας χτύπησε έναν 64χρονο επίτροπο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους και λιποθυμία γυναίκας.

Πολίτες επενέβησαν, απομάκρυναν τον άνδρα, του έδωσαν ρούχα και καφέ και τον ηρέμησαν.

Ο άνδρας εξήγησε στους παρευρισκόμενους την αιτία της συμπεριφοράς του, ενώ παραμένει άγνωστο αν κλήθηκε η Αστυνομία ή αν θα γίνει μήνυση.

Η κατάσταση της υγείας του 64χρονου επιτρόπου δεν έχει διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε εκκλησία στο Μενίδι μετατρέποντας μια νεκρώσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτου χάους. Ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός στον ναό την ώρα της τελετής, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά προς το πλήθος.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου όταν ο 43χρονος κατευθύνθηκε προς τους παρευρισκόμενους και άρχισε να γρονθοκοπεί έναν 64χρονο επίτροπο, ο οποίος βοηθούσε εκείνη τη στιγμή στη διεξαγωγή της κηδείας.

Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τις αισθήσεις της, σύμφωνα με το thriassio.gr

Η επέμβαση των πολιτών και ο… καφές

Προκειμένου να λήξει το επεισόδιο και να συνεχιστεί η τελετή, άτομα που βρίσκονταν στον χώρο αναγκάστηκαν να παρέμβουν. Απομάκρυναν τον 43χρονο, κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και μάλιστα του προσέφεραν ρούχα για να ντυθεί, αλλά και έναν καφέ.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την έντονη επήρεια αλκοόλ, εξήγησε στους ψυχραιμότερους τι είχε προηγηθεί και πώς οδηγήθηκε σε αυτή την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το αν στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία προκειμένου να προχωρήσει σε συλλήψεις ή αν ο 64χρονος επίτροπος, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, θα προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης.