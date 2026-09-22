Το παιδί που δεν ένιωθε ποτέ «αρκετό»: Η αυτοκαταστροφική πορεία του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Snapshot Ο Πρίσλεϊ Γκμπερ πάλε για χρόνια με ψυχικά προβλήματα και εξαρτήσεις παρά τη δημόσια εικόνα και την υποστήριξη της οικογένειάς του.

Πέθανε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η επιτυχία ήρθε νωρίς στη ζωή του, γεγονός που τον ανάγκασε να μεγαλώσει πολύ γρήγορα και να αντιμετωπίσει έντονο άγχος και ανασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες του στην ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, προσπαθώντας να βοηθήσει άλλους μέσα από την εμπειρία του.

Η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του Κάια, προσπάθησε επανειλημμένα να τον στηρίξει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την αυτοκαταστροφική του πορεία. Snapshot powered by AI

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μεγάλωσε μέσα σε έναν κόσμο που, από έξω, έμοιαζε ιδανικός. Ήταν ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα supermodels των 90s, και του επιχειρηματία Ράντι Γκέρμπερ. Είχε πρόσβαση στη μόδα, στη δημοσιότητα και σε μια ζωή γεμάτη προνόμια. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, ο ίδιος φαίνεται πως πάλευε για χρόνια με έντονη ανασφάλεια, προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεις.

Ο θάνατός του σε ηλικία μόλις 27 ετών, σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, έφερε ξανά στο φως μια μακρά και δύσκολη προσωπική διαδρομή, την οποία ο ίδιος είχε αρχίσει τα τελευταία χρόνια να περιγράφει δημόσια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Σάντα Μόνικα, οι αρχές κλήθηκαν το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου έπειτα από αναφορά για πιθανή υπερβολική δόση. Μέχρι στιγμής, όπως ανακοινώθηκε, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η οικογένειά του περιορίστηκε σε μια σύντομη δήλωση, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή την «εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη περίοδο».

«Δεν ένιωθε ποτέ ότι ήταν αρκετός»

Άνθρωποι που γνώριζαν τον Πρίσλεϊ υποστηρίζουν ότι, παρά την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς του, δυσκολευόταν να διαχειριστεί το βάρος του διάσημου επιθέτου του.

Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφερε στη Daily Mail ότι ο ίδιος ένιωθε συχνά πως κρινόταν από τους άλλους και πως έπρεπε συνεχώς να αποδεικνύει ότι άξιζε όσα είχε καταφέρει.

«Όταν έκλεινε μεγάλες δουλειές στο μόντελινγκ, δεν πίστευε ότι τις είχε κερδίσει ο ίδιος. Πίστευε ότι συνέβαινε επειδή ήταν ο γιος της Σίντι Κρόφορντ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημά του, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ότι δεν ένιωθε ποτέ «αρκετός».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, η Κάια Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ / AP

Η επιτυχία ήρθε πολύ νωρίς

Ο Πρίσλεϊ γεννήθηκε το 1999 και μεγάλωσε στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια. Σε ηλικία μόλις 15 ετών υπέγραψε με το IMG Models και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε από τα σχολικά θρανία σε φωτογραφίσεις και πασαρέλες σε όλο τον κόσμο.

Το 2016 έκανε το ντεμπούτο του για τον Moschino και στη συνέχεια συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της μόδας, όπως Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger και Ralph Lauren.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί αργότερα ότι η αλλαγή στη ζωή του ήταν απότομη.

«Η ζωή μου άλλαξε μέσα σε έναν μήνα», είχε πει σε συνέντευξή του. «Αναγκάστηκα να μεγαλώσω πολύ γρήγορα».

Στα social media συχνά αναπολούσε τα χρόνια πριν από τη δημοσιότητα, ανεβάζοντας παλιές οικογενειακές φωτογραφίες και βίντεο με λεζάντες όπως «οι παλιές καλές εποχές».

Η ψυχική του υγεία άρχισε να επιβαρύνεται

Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για το πόσο άλλαξε η καθημερινότητά του όταν εγκατέλειψε τη δομημένη ζωή του εφήβου —με κολύμβηση, πόλο και ώρες στη θάλασσα— και μπήκε στον κόσμο της μόδας, των ταξιδιών και της συνεχούς έκθεσης.

Όπως είχε πει ο ίδιος, η «ποιότητα της ζωής του μειώθηκε ραγδαία».

Η Σίντι Κρόφορντ με τα παιδιά της, Πρέσλεϊ και Κάια / AP

«Οι άνθρωποι με ρωτούσαν: “Ήσουν τόσο χαρούμενο παιδί, τι σου συνέβη;”», είχε εξομολογηθεί. «Αυτό που συνέβη ήταν απλώς η ζωή. Έπρεπε να αρχίσω να δουλεύω, να βγάζω χρήματα και να μεγαλώνω».

Το 2023 ξεκίνησε στο Instagram τη σειρά «Mental Health Mondays», μέσα από την οποία μιλούσε για τις προσωπικές του δυσκολίες και ήθελε, όπως έλεγε, να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να αισθανθούν λιγότερο μόνοι.

«Έχω παλέψει πολύ με την ψυχική μου υγεία από πολύ μικρή ηλικία», είχε δηλώσει.

Οι εξαρτήσεις και οι προσπάθειες αποκατάστασης

Τα τελευταία χρόνια ο Πρίσλεϊ είχε αναφερθεί δημόσια στη χρήση διαφόρων ουσιών, αλλά και σε φάρμακα που λάμβανε για την ψυχική του υγεία.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς είχε ανακοινώσει ότι θα απομακρυνόταν προσωρινά από τα social media για να φροντίσει τον εαυτό του.

«Πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω και να φροντίσω για λίγο την ψυχική μου υγεία», είχε γράψει, προσθέτοντας πως ήθελε να επιστρέψει «πιο δυνατός, πιο καθαρός και πιο συνειδητοποιημένος».

Λίγο αργότερα αποκάλυψε ότι λάμβανε βουπρενορφίνη, καθώς και βενζοδιαζεπίνες, ενώ είχε μιλήσει και για έντονες κρίσεις πανικού.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Getty Images Getty Images North America

Τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς ταξίδεψε στο Μεξικό και υποβλήθηκε σε θεραπεία με ιμπογκαΐνη, μια αμφιλεγόμενη ψυχοδραστική ουσία που χρησιμοποιείται σε ορισμένα κέντρα για την αντιμετώπιση εξαρτήσεων. Μετά τη θεραπεία εμφανιζόταν αισιόδοξος.

«Ήρθα αντιμέτωπος με όλα εκείνα από τα οποία έτρεχα να ξεφύγω και άρχισα να ξαναβρίσκω τον δρόμο προς τον εαυτό μου», είχε γράψει.

Και κατέληγε: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να επιστρέψω».

Σήμερα, αυτή η ανάρτηση αποκτά αναπόφευκτα μια διαφορετική, πολύ πιο οδυνηρή διάσταση.

Η οικογένεια που προσπαθούσε να τον κρατήσει όρθιο

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της οικογένειας, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ είχαν προσπαθήσει επανειλημμένα να βοηθήσουν τον γιο τους.

Είχαν συζητήσει μαζί του πολλές φορές για την πορεία της ζωής του, ενώ ο Ράντι φέρεται να του είχε υποσχεθεί ότι δεν θα τον εγκατέλειπε ποτέ.

Και η αδελφή του, Κάια, προσπαθούσε να σταθεί δίπλα του.

«Τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά ήξερε ότι δεν μπορούσε να λύσει εκείνη τα προβλήματά του», ανέφερε πηγή.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ και την αδελφή του Κάια Γκέρμπερ / AP

Η Κάια και ο ρόλος του «εύκολου παιδιού»

Η ίδια η Κάια είχε μιλήσει πρόσφατα για το πώς οι δυσκολίες του αδελφού της επηρέασαν ολόκληρη την οικογένεια.

Όπως είχε εξηγήσει, εκείνη κατέληξε να αναλαμβάνει τον ρόλο του «εύκολου παιδιού» — του παιδιού που δεν δημιουργούσε προβλήματα και προσπαθούσε να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτάρκες.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της οικογένειας είχε περιγράψει τον Πρίσλεϊ ως το παιδί του οποίου ο πόνος ήταν περισσότερο εμφανής, ενώ η Κάια αντέδρασε με τον αντίθετο τρόπο: έγινε εξαιρετικά ελεγχόμενη, προσαρμοστική και απαιτητική κυρίως με τον ίδιο της τον εαυτό.

Παρά τις διαφορετικές τους πορείες, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν πολύ στενή σχέση. Μάλιστα, μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του Πρίσλεϊ ήταν σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες, όπου είχε βρεθεί στο πλευρό της Κάια για να τη στηρίξει.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / AP

«Έχω κάνει τα λάθη για να μην τα κάνουν άλλοι»

Τα τελευταία χρόνια, ο Πρίσλεϊ είχε προσπαθήσει να δώσει ένα διαφορετικό νόημα στις δικές του εμπειρίες.

Μιλώντας για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, έλεγε ότι ήθελε οι δικές του αποτυχίες να γίνουν μάθημα για άλλους.

«Έχω δει πολλά και έχω μάθει πολλά πράγματα», είχε πει. «Ελπίζω να έχω κάνει εγώ τα λάθη για κάποιους άλλους, ώστε εκείνοι να μη χρειαστεί να κάνουν τα ίδια».

Πίσω από το διάσημο επίθετο, τις πασαρέλες και την εικόνα μιας οικογένειας που έμοιαζε να τα έχει όλα, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ φαίνεται πως έδινε για χρόνια μια πολύ πιο προσωπική και δύσκολη μάχη.

Μια μάχη που ο ίδιος προσπάθησε πολλές φορές να κερδίσει — και για την οποία, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά.

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