Καιρός: Φθινοπωρινή παρένθεση με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές – H θερμοκρασία σε πτώση

Snapshot Την Τρίτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια, με μέγιστες τιμές έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Από τα μέσα της εβδομάδας ο καιρός θα βελτιωθεί, με γενικά αίθριο σκηνικό και λίγες τοπικές βροχές σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά αυξημένη προσοχή και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και θυελλωδών ανέμων.

Ισχύουν οδηγίες αποφυγής κινδύνων από καταιγίδες, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους, όπως ασφάλιση αντικειμένων, αποφυγή πεζοπορίας σε ρέματα και παραμονή σε ασφαλείς χώρους. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη, στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), στις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια), νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση στο Αιγαίο από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 14 – 23°C

Ανατολική Μακεδονία: 15 – 24°C

Κεντρική Μακεδονία: 18 – 26°C

Δυτική Μακεδονία: 12 – 23°C

Ήπειρος: 12 – 27°C

Θεσσαλία: 16 – 26°C

Νησιά Ιονίου: 22 – 28°C

Δυτική Στερεά: 19 – 27°C

Δυτική Πελοπόννησος: 20 – 27°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 20 – 28°C

Κυκλάδες: 21 – 28°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 17 – 25°C

Κρήτη: 20 – 29°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 19 – 26°C

Δωδεκάνησα: 22 – 30°C

Αττική: 19 – 27°C

Θεσσαλονίκη: 18 – 26°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Δευτέρα (21/9), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Συγκεκριμένα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22/09) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικότερα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Στη Θεσσαλία (κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια) νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Στην Ήπειρο και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το απόγευμα θα αυξηθούν και στη δυτική Μακεδονία, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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