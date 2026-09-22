Σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου.

  • 480 π.Χ. – Ο ελληνικός στόλος με επιφαλής τον Ευρυβιάδη και τον Θεμιστοκλή νικά τον περσικό στόλο του Ξέρξη Α' στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας.
  • 1888 – Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic.
  • 1908 – Αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Βουλγαρίας.
  • 1943 – Το ελληνικό αντιτορπιλικό Αδρίας Ι προσκρούει σε νάρκη. Από την έκρηξη αποκόπηκε η πλώρη του. Παρά τις ζημιές το πλοίο κατόρθωσε και έφθασε στις τούρκικες ακτές με 21 νεκρούς και 30 τραυματίες.
  • 1996 – Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα: Το ΠΑΣΟΚ, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Σημίτη, παραμένει στην εξουσία με 41,49% και 162 έδρες, έναντι 38,12% και 108 έδρες της Νέας Δημοκρατίας.
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