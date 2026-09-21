Αντιδράσεις στη Βουλή για τη δήλωση του ανεξάρτητου Μανούσου για τη «Συμμαχία Ελλήνων»

Αντιδράσεις στην αντιπολίτευση προκάλεσε η σημερινή δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή, Γιώργου Μανούσου, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με την οποία : «Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων», δηλαδή το κόμμα με το οποίο το πρωί ανακοίνωσε τη συνεργασία του ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι θέσεις που εκφράζει «ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα» του κόμματος και, αναφερόμενος στο θέμα της Παιδείας, σημείωσε ότι η «Συμμαχία Ελλήνων θεωρεί την Παιδεία ύψιστο αγαθό», κατηγορώντας στη συνέχεια την κυβέρνηση ότι έχει «πιαστεί πολλάκις ασυνεπής και ψευδόμενη».

Λίγο αργότερα επανήλθε, στον ίδιο τόνο: «Ό,τι λέω είναι και οι θέσεις της Συμμαχίας Ελλήνων, την οποία και θα εκπροσωπώ. Είναι οι θέσεις, δηλαδή, του κυβερνητικού προγράμματος της Συμμαχίας Ελλήνων».

Ωστόσο ανεξάρτητα τι διατείνεται ο κ. Μανούσος εκπροσώπηση ενός κόμματος στη Βουλή γίνεται αποδεκτή μονάχα όταν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.

Για να αναγνωριστεί επίσημα μια Κοινοβουλευτική Ομάδα, απαιτείται το κόμμα να έχει εκλέξει τουλάχιστον 10 βουλευτές. Κατ' εξαίρεση, ένα κόμμα μπορεί να σχηματίσει Κ.Ο. με τουλάχιστον 5 βουλευτές, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα αυτό είχε λάβει μέρος στις εκλογές από τις οποίες προήλθε η Βουλή, έχοντας καταρτίσει συνδυασμούς στα δύο τρίτα (2/3) των εκλογικών περιφερειών της χώρας.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Η ανακοίνωση Μανούσου ότι εφεξής εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων» προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις των κομμάτων.

«Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους “μπροστινούς” του Κασιδιάρη», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό «νέο μόρφωμα - βιτρίνα» του Ηλία Κασιδιάρη και σημειώνει ότι ο κ. Μανούσος δήλωσε «ευθαρσώς» μέσα στη Βουλή ότι τον εκπροσωπεί. Στην ανακοίνωση ασκείται παράλληλα κριτική και στην κυβερνητική πλευρά, καθώς, όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντιδράσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου απάντησε κανονικά στην επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή. Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ακόμη ότι ο Γιώργος Μανούσος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, πριν ανεξαρτητοποιηθεί, υποστηρίζοντας ότι είχε λειτουργήσει ως «μπροστινός» του Ηλία Κασιδιάρη.

Έντονη ήταν η αντίδραση και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη, ο οποίος σχολίασε: «Δεν μπορώ να μην καταγγείλω αυτή τη στάση εδώ, ο υπουργός πρέπει να πάρει θέση», ανέφερε ο Χρ. Κατσώτης.