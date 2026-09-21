Φρικτό τέλος για τη σύζυγο διάσημου Ινδού συγγραφέα: Πλάνα δείχνουν πίθηκο να ορμάει στην 91χρονη

Snapshot Η 91χρονη Najamunnisa Begum επιτέθηκε από πίθηκο στην αυλή του σπιτιού της στην Καρνατάκα και πέθανε την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο.

Η κόρη της προσπάθησε να βοηθήσει την μητέρα της αλλά δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο πίθηκο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος και έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινότητα.

Η παρουσία πιθήκων σε κατοικημένες περιοχές θεωρείται επικίνδυνη, ειδικά για τους ηλικιωμένους. Snapshot powered by AI

Επίθεση από πίθηκο δέχθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Ινδία την ώρα που περπατούσε στην αυλή του σπιτιού της με αποτέλεσμα να υποκύψει μία ημέρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Η Najamunnisa Begum, σύζυγος του διάσημου Ινδού συγγραφέα MS Savadatti βρισκόταν στο σπίτι της στην Καρνατάκα, όταν όπως κατέγραψαν πλάνα κλειστού κυκλώματος ένας πίθηκος εμφανίζεται και την σπρώχνει με δύναμη, στέλνοντας την στο έδαφος.

A 91-year-old woman died after being attacked and pushed by a monkey in B.T. Patil Nagar, Koppal.



The incident occurred when the elderly woman, identified as Najamunisa Begum, was standing in front of her house.#Koppala pic.twitter.com/XfHSCYt4ND — Ballari Tweetz (@TweetzBallari) September 21, 2026

Όταν η κόρη έσπευσε να βοηθήσει τη μητέρα της αφού την είδε να πέφτει, ο πίθηκος σύμφωνα με την οικογένεια της επιτέθηκε επίσης.

Η ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και πέθανε την επόμενη ημέρα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα για την παρουσία πιθήκων σε κατοικημένες περιοχές και τον πιθανό κίνδυνο για τους ηλικιωμένους.