ΗΠΑ: Κλιμακώνεται η διαμάχη Τραμπ με ΜΜΕ - Καμία τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων στη Νέα Υόρκη

Snapshot Τα CNN, MS NOW και Politico απέσυ τις διαπιστεύσεις τους από τον Λευκό Οίκο μετά από απόφαση του προέδρου Τραμπ να τους απαγορεύσει την πρόσβαση.

Τα υπόλοιπα πέντε δημοσιογραφικά δίκτυα που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο αρνήθηκαν να καλύψουν τις εκδηλώσεις του Τραμπ στη Νέα Υόρκη σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τα ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media και NBC News προειδοποίησαν ότι η απόφαση του Λευκού Οίκου απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για διασπορά ψευδών ειδήσεων και χαρακτήρισε την απαγόρευση πρόσβασης ως αντίδραση στην εχθρική τους κάλυψη.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των αποκλεισμένων μέσων, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο να εφαρμοστεί παρόμοιο κριτήριο και σε άλλα μέσα στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανής τροπή έχει λάβει η υπόθεση απαγόρευσης εισόδου σε τρία δημοσιογραφικά μέσα στον Λευκό Οίκο, μετά από απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

CNN, MS NOW και Politico αποφάσισαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, αφού είδαν τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων τους να αφαιρούνται το Σάββατο, πριν από την προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού προέδρου στο Οβάλ Γραφείο.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη φορά που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης καταφέρονται εναντίον ενός Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει από την περασμένη Παρασκευή ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ΜΜΕ εξαιτίας του τρόπου κάλυψης της ειδησεογραφίας από μέρους τους.

Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς «επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις ΗΠΑ».

Καμία κάλυψη του προέδρου τη Δευτέρα

Ως κίνηση στήριξης, τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης που έχουν λάβει διαπίστευση να εισέρχονται στον Λευκό Οίκο, αποφάσισαν να μην καλύψουν τις σημερινές επισκέψεις του Αμερικανού Προέδρου στη Νέα Υόρκη.

Το τηλεοπτικό δίκτυο του CNN είχε αναλάβει να καλύψει το ταξίδι του προέδρου Τραμπ για όλα τα υπόλοιπα μέσα, ωστόσο μετά τα τελευταία γεγονότα αρνήθηκε να συγκροτήσει νέα ομάδα που θα ταξίδευε στη Νέα Υόρκη.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η κοινή τηλεοπτική ομάδα δεν θα καλύψει τις εκδηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που έχουν οριστεί, σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε τη Δευτέρα ο Μπράιαν Μπόουτον, επικεφαλής του γραφείου της Fox News στην Ουάσινγκτον, ο οποίος προεδρεύει επί του παρόντος της ομάδας.

«Αυτό είναι συνέπεια της στάσης του Λευκού Οίκου που εμποδίζει το CNN να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της ομάδας», έγραψε ο Μπόουτον στους άλλους συμμετέχοντες στην ομάδα. «Δεν θα συγκροτηθεί καμία ομάδα αντικατάστασης».

Σύμφωνα με μια μακροχρόνια συμφωνία, τα πέντε δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη μαγνητοσκόπηση του Προέδρου και την παροχή ζωντανών πλάνων το ένα στο άλλο, καθώς και στο ευρύτερο δημοσιογραφικό σώμα. Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ιστότοποι εφημερίδων και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε αυτή την κάλυψη.

«Σας ενημερώνουμε ότι, από σήμερα, η τηλεοπτική ομάδα δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις που έχουν οριστεί ότι απαιτούν κάλυψη», έγραψε ο Μπόουτον. Όλη η υπόλοιπη τηλεοπτική κάλυψη «θα συνεχιστεί κανονικά, συμπεριλαμβανομένου του Κογκρέσου, των VIP και επιλεγμένων εκδηλώσεων στην Ουάσιγκτον και σε ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε.

Η κοινή ανακοίνωση

Σε κοινή τους ανακοίνωση τα ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media και το NBC News, δήλωσαν ότι αν δεν ανακληθεί η απόφαση του Λευκού Οίκου, απειλείται η ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις.

«Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του», ανέφεραν τα δημοσιογραφικά μέσα σε μια σπάνια κοινή δήλωση.

«Ο αμερικανικός λαός, μέσω ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου, πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει όσους εκλέγονται στην εξουσία, ανεξάρτητα από το αν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι το βλέπουν θετικά».

Σημειώνεται ότι σήμερα, Δευτέρα, ο πρόεδρος Τραμπ μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την προγραμματισμένη ομιλία του να δίνεται αύριο, Τρίτη. Σήμερα έχει προγραμματιστεί να συναντήσει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαντάμι.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Τζάκι Χάινριχ, κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση των τριών μέσων ενημέρωσης.

«Οι επιπτώσεις εκτείνονται πέρα από αυτούς τους οργανισμούς: ένα κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για να αποκλειστεί ένα μέσο ενημέρωσης λόγω της κάλυψής του θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης στο μέλλον», δήλωσε η κ. Χάινριχ.

Επιμένει ο Τραμπ

«Ο Λευκός Οίκος δεν εξαπολύει επίθεση κατά του Ελεύθερου Τύπου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Εξαπολύει επίθεση κατά των ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα. «Είναι διεφθαρμένες, σκόπιμες, διαδεδομένες, πλήρως συντονισμένες και εντελώς εκτός ελέγχου. Αποτελούν απειλή για την Εθνική μας Ασφάλεια και πρέπει να σταματήσουν, ΤΩΡΑ!», ανέφερε σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις ως «καρκίνος που έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε επόμενη ανάρτηση δήλωσε ότι «αν τα "fake news" αρνηθούν να καλύψουν τον Πρόεδρο Τραμπ ως αντίδραση εκνευρισμού λόγω της απαγόρευσης πρόσβασης των "fake news" CNN, MS NOW και POLITICO στον Λευκό Οίκο, δεν θα έχουν τίποτα να καλύψουν και τα έσοδά τους θα καταρρεύσουν ακόμη περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Πραγματικά πιστεύουν ότι αυτό είναι αρνητικό;».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τα δίκτυα που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις είναι τόσο ναρκισσιστικά και αλαζονικά, που θεωρούν ότι η αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου είναι δική τους και όχι του Εκτελεστικού Κλάδου και του Προέδρου».

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