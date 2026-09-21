Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον Περσικό: Προελαύνουν οι Χούθι και πιέζουν για έλεγχο της Υεμένης

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή ακύρωσε την τελευταία στιγμή αμερικανική επίθεση κατά των ανταρτών Χούθι

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον Περσικό: Προελαύνουν οι Χούθι και πιέζουν για έλεγχο της Υεμένης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αντάρτες Χούθι κατέλαβαν στρατηγικά υψώματα στην Υεμένη για να αποκόψουν την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας από τις κυβερνητικές δυνάμεις.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τελευταία στιγμή αμερικανική επίθεση κατά των Χούθι και δεν υποσχέθηκε στρατιωτική βοήθεια στην κυβέρνηση της Υεμένης.
  • Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, βελτίωσαν στρατιωτικά τις ικανότητές τους, καταρρίπτοντας μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές, ενώ οι μάχες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες και εσωτερικά εκτοπισμένους στην Υεμένη.
  • Οι Χούθι στοχεύουν σε περαιτέρω κατάληψη στρατηγικών υψωμάτων που θα εδραιώσουν τον έλεγχο της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας και τη δυναμική προέλασής τους.
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Οι αντάρτες Χούθι προχώρησαν τη Δευτέρα στην κατάληψη στρατηγικών υψωμάτων στη Υεμένη, με στόχο να αποκόψουν την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας από τις υπόλοιπες περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με αναφορές στον διεθνή Τύπο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή ακύρωσε την τελευταία στιγμή αμερικανική επίθεση κατά των ανταρτών. Η αστραπιαία προέλαση των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ουσιαστικά ανοίγει ένα νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή και απειλεί νέες θαλάσσιες οδούς για την μεταφορά πετρελαίου. Μέχρι στιγμής, η Ουάσιγκτον έχει απορρίψει τις επανειλημμένες εκκλήσεις του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να βοηθήσει στη μάχη κατά των Χούθι.

Ο Ρασίντ αλ-Αλίμι, ο πρόεδρος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και εδρεύει στο Ριάντ, ζήτησε τηλεφωνικά από τον Τραμπ την Κυριακή στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters. Δύο από τις πηγές, μία από την Υεμένη και μία από τη Δύση, ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν έδωσε καμία υπόσχεση υποστήριξης.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Τραμπ δεν επιθυμεί σε αυτή τη φάση πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο να εμπλακεί σε μία ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ μετά από μυστική συνάντηση με τους Χούθι συμφώνησαν να μην συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην Υεμένη και σε αντάλλαγμα οι αντάρτες δεν θα έβαζαν στο στόχαστρο αμερικανικά και ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Χούθι συντρίμμια F-15

Αντάρτες Χούθι με συντρίμμια του μαχητικού F-15 της Σαουδικής Αραβίας

Συνεχίζεται η προέλαση

Η κατάρριψη του μαχητικού F-15 της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι πριν από λίγες ημέρες δείχνει ότι οι αντάρτες έχουν βελτιώσει τις στρατιωτικές ικανότητές τους. Ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης από το 2014 και αυτόν τον μήνα κατέλαβαν τις ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα αφού «έσπασαν» το μέτωπο των κυβερνητικών δυνάμεων, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες ημέρες εναντίον των θέσεων των μαχητών στα ορεινά, σύμφωνα με τους Χούθι. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί κατά την έξαρση των μαχών. Σχεδόν 130.000 άμαχοι της Υεμένης είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Περισσότεροι από 3.000 έχουν διαφύγει με βάρκες διασχίζοντας την Ερυθρά Θάλασσα προς την Αφρική. Πέντε στρατιωτικές πηγές της Υεμένης δήλωσαν στο Reuters ότι οι Χούθι επιδιώκουν πλέον να καταλάβουν στρατηγικά υψώματα, γνωστά ως Όρη Καχμπούμπ, σε δύο επαρχίες, την Ταΐζ και τη Λαχίτζ, οι οποίες χωρίζουν την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας από το νότιο τμήμα της χώρας που ελέγχεται από την κυβέρνηση.

Οι μάχες έχουν επικεντρωθεί στα περίχωρα της απομακρυσμένης ορεινής περιοχής Αλ-Βαζίγια στην επαρχία Ταΐζ, καθώς και στο Ρας αλ-Αρά κατά μήκος της ακτής του Ινδικού Ωκεανού, μεταξύ του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην εκβολή της Ερυθράς Θάλασσας και της κυβερνητικής βάσης στο Άντεν, ανέφεραν οι πηγές.

«Οι κυβερνητικές δυνάμεις φαίνεται να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σε αμυντική στάση μετά την απώλεια της περιοχής του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενώ οι Χούθι επιδιώκουν να διατηρήσουν τη δυναμική της προέλασής τους, παρά το γεγονός ότι εκτίθενται σε εντατικές αεροπορικές επιδρομές», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλ-Καντί, ένας βετεράνος δημοσιογράφος της Υεμένης που εργάζεται πλέον ως πολιτικός αναλυτής.

«Αυτά τα βουνά ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για το αν οι Χούθι θα καταφέρουν να εδραιώσουν τις πρόσφατες εδαφικές τους κατακτήσεις ή αν οι κυβερνητικές δυνάμεις θα είναι σε θέση να διατηρήσουν τις θέσεις που είναι απαραίτητες για την οργάνωση μιας αντεπίθεσης», τόνισε Μοχάμεντ Αλ-Καντί.

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