Γέλιο μέχρι δακρύων: Η πιο σουρεαλιστική σύλληψη και το περουκίνι - Το viral βίντεο

Ένα βίντεο που καταγράφει μία επιχείρηση της αστυνομίας να απομακρύνει μεθυσμένους πολίτες από τον δρόμο στο Mπουσάν της Νότιας Κορέας, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Πέρα από τη σοβαρότητα της αστυνομικής επιχείρησης, τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο σουρεαλιστικά.

Στα πλάνα που διακινούνται, φέρεται αστυνομικοί να προσπαθούν να συλλάβουν έναν άνδρα, ο οποίος είναι ξαπλωμένος στον δρόμο, προφανώς σε κατάσταση μέθης και φυσικά αντιστέκεται.

Και κάπου εκεί τα πράγματα παίρνουν μία απροσδόκητη τροπή... Τα μαλλιά ενός εκ των αστυνομικών πέφτουν από το κεφάλι του. Το περουκίνι που φορούσε ξεκόλλησε και έπεσε στον δρόμο.

Η αντίδραση ωστόσο ενός περαστικού με καλές διαθέσεις ήταν εκείνη που προκάλεσε γέλια. Στον πανικό που εκτυλίσσεται σπεύδει να του ξαναφορέσει το περουκίνι στο κεφάλι, διασώζοντας την αξιοπρέπειά του.