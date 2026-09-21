Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

Snapshot Ένα αυτοκίνη στην Εθνική Οδό ρυμουλκούσε τρέιλερ μεέρετρο σε κοινή θέ χωρίς χρήση νεκφόρας.

Το φέρετρο ήταν τοποθεμένο πάνω στο τρέιλερ κατά τη διάρκεια της κίνησης στον δρόμο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα social media από τον πλοιοκτήτη Χάρη Βαφειά.

Το όχημα συνέχισε την πορεία του κανονικά παρά το ασυνήθιστο φορτίο που μετέφερε. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισε οδηγός σε ελληνική Εθνική Οδό, όταν είδε ένα αυτοκίνητο να κινείται στον δρόμο έχοντας πίσω του ένα τρέιλερ, πάνω στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα φέρετρο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με το όχημα να συνεχίζει κανονικά την πορεία του, παρά το ιδιαίτερα ασυνήθιστο φορτίο που μετέφερε.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στα social media μέσω του πλοιοκτήτη Χάρη Βαφειά, ο οποίος το μοιράστηκε με τους ακολούθους του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.