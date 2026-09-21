Δεκαπέντε χρόνια μετά το τσουνάμι, συνεχίζει να ψάχνει για τη γυναίκα του

Snapshot Ο Γιασούο Τακαμάτσου καταδύεται δύο φορές τον μήνα στα νερά όπου χάθηκε η σύζυγός του, Γιούκο, δεκαπέντε χρόνια μετά το τσουνάμι του 2011.

Η αναζήτηση της Γιούκο μετατράπηκε σε μια προσωπική τελετουργία μνήμης και σύνδεσης με τη γυναίκα του μέσω των καταδύσεων.

Η σορός της Γιούκο δεν βρέθηκε ποτέ παρά τις προσπάθειες της Ακτοφυλακής και τις προσωπικές καταδύσεις του Γιασούο.

Ο Γιασούο περιγράφει τον βυθό ως υποθαλάσσιο τοπίο που τον κάνει να αισθάνεται σαν να συναντά τη Γιούκο και να πετά πάνω από το περιβάλλον.

Παρά την ομορφιά της θάλασσας, η απώλεια του έχει προκαλέσει βαθιά ερωτήματα σχετικά με τη φύση και την προστασία από τις θεότητες. Snapshot powered by AI

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από το καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, όμως ο Γιασούο Τακαμάτσου συνεχίζει να επιστρέφει στη θάλασσα όπου χάθηκε η σύζυγός του, Γιούκο.

Δύο φορές τον μήνα, κάθε μήνα, ο Γιασούο φορά τη στολή κατάδυσης και βουτά στα νερά που πήραν τη γυναίκα του. Αυτό που ξεκίνησε ως αναζήτηση έχει πλέον μετατραπεί σε μια βαθιά προσωπική τελετουργία μνήμης.

Η Γιούκο Τακαμάτσου βρισκόταν στη δουλειά της όταν άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες προειδοποίησης για το τσουνάμι. Κατάφερε να ανέβει στην οροφή του κτιρίου, όμως τα τεράστια κύματα την παρέσυραν.

Λίγο πριν χαθεί, είχε στείλει μήνυμα στον σύζυγό της: «Είστε ασφαλείς; Θέλω να πάω σπίτι».

Ο Γιασούο την αναζήτησε σε νοσοκομεία και κέντρα εκκένωσης, όμως δεν κατάφερε να τη βρει. Η σορός της δεν εντοπίστηκε ποτέ.

ΟΓιασούο Τακαμάτσου

Από την αναζήτηση στην κατάδυση

Ο Γιασούο ζήτησε από την Ακτοφυλακή να ψάξει για τη γυναίκα του, χωρίς αποτέλεσμα. Δύο χρόνια αργότερα αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την αναζήτηση.

Έμαθε να κάνει κατάδυση και από τότε επιστρέφει ξανά και ξανά στη θάλασσα. Με τον καιρό, οι καταδύσεις του έπαψαν να είναι μόνο μια προσπάθεια να βρει τη Γιούκο και έγιναν ένας τρόπος να κρατά ζωντανή τη σχέση του μαζί της.

«Είναι σαν να πηγαίνω να τη δω. Είναι λίγο διαφορετικό από το να επισκέπτεσαι έναν τάφο, γιατί εκείνη δεν βρίσκεται σε τάφο. Αισθάνομαι περισσότερο σαν να πηγαίνω να τη συναντήσω», έχει πει.

Ο ίδιος παρομοιάζει τις καταδύσεις με το να καίει λιβάνι σε κάποιον βουδιστικό βωμό. «Μετά από τόσες καταδύσεις, άρχισα να αισθάνομαι ότι μπορεί να βρίσκεται κάπου κοντά», λέει.

«Σαν να πετάω πάνω από ένα υποθαλάσσιο τοπίο»

Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ο Γιασούο λέει ότι νιώθει πως περιβάλλεται από την παρουσία της Γιούκο.

Περιγράφει τον βυθό σαν ένα τοπίο γεμάτο βουνά και κοιλάδες, πάνω από το οποίο μπορεί να αιωρείται και να κοιτάζει από ψηλά.

«Μπορείς να επιπλέεις πάνω από αυτά και να τα κοιτάζεις από ψηλά. Έτσι, πραγματικά αισθάνεσαι λίγο σαν να πετάς», εξηγεί.

Ωστόσο, η θάλασσα δεν του προκαλεί μόνο όμορφα συναισθήματα. Τα νερά ήταν γιαπολύ καιρό ακόμη γεμάτα με συντρίμμια από τα κτίρια που καταστράφηκαν από τη δύναμη των προηγούμενων τσουνάμι.

«Όταν κοιτάζω τα συντρίμμια, σκέφτομαι ότι δεν θα μπορούσε να είχε επιστρέψει μέσα από όλα αυτά», λέει ο Γιασούο. «Και όταν το σκέφτομαι αυτό, νιώθω ότι μπορεί να κλάψω».

Ο Γιασούο Τακαμάτσου

Η θάλασσα που πήρε τη γυναίκα του είναι και το σπίτι της μνήμης του

Ο Γιασούο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τοχόκου, στις ακτές του Ειρηνικού, μια περιοχή που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με τη δύναμη της φύσης.

Η σχέση του με τη θάλασσα παραμένει σύνθετη. Ξέρει ότι μπορεί να είναι καταστροφική, αλλά βλέπει και την ομορφιά της. Ακόμη και τα συντρίμμια από προηγούμενα τσουνάμι έχουν πλέον μετατραπεί σε φυσικούς υφάλους, όπου τα ψάρια γεννούν τα αυγά τους.

«Δεν αγαπώ πραγματικά τη θάλασσα ή κάτι τέτοιο. Εκείνη την εποχή υπήρχε το τσουνάμι και η θάλασσα ήταν άγρια. Από την άλλη, μπορείς να πιάσεις πολλά νόστιμα πράγματα. Και υπάρχει ένα όμορφο τοπίο», λέει.

Η απώλεια, όμως, έχει αφήσει στον Γιασούο και ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση.

«Αν οι θεότητές μας υποτίθεται ότι μας προστατεύουν, πώς μπορούν να επιτρέπουν στη φύση να έχει τόσο καταστροφική δύναμη; Γιατί ο Θεός να κάνει κάτι που προκαλεί τον θάνατο τόσων ανθρώπων; Αν υπάρχει Θεός, γιατί δεν τους έσωσε;» αναρωτιέται.

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