«Τσουνάμι από τον ουρανό» έπληξε το Νεπάλ: Κύματα 200 μέτρων ισοπέδωσαν χωριά και πόλεις

Snapshot Η κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ προκάλεσε ένα τεράστιο "τσουνάμι από τον ουρανό" με κύματα ύψους έως 200 μέτρων, που κατέστρεψε χωριά και πόλεις στην περιοχή Ρασούβα.

Τουλάχιστον 332 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.500 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες από διάφορες χώρες.

Η φυσική καταστροφή προκλήθηκε από την αποκόλληση μεγάλου τμήματος πάγου που δημιούργησε σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ και προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας λόγω πιθανής απόφραξης του ποταμού Τρισούλι από φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί.

Οι διασώσεις συνεχίζονται με τη συνδρομή στρατιωτικών ελικοπτέρων, ενώ πολλές περιοχές παραμένουν απομονωμένες λόγω καταστροφών σε υποδομές και δρόμους. Snapshot powered by AI

Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια «καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία», αφού ένα «τσουνάμι από τον ουρανό», όπως το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, σάρωσε την Τετάρτη την περιοχή Ρασούβα, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Τα ορμητικά νερά, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις έφτασαν σε ύψος έως και τα 200 μέτρα, άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 359 νεκρούς και 1.500 αγνοούμενους. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη οι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης.

Ο Μπισάλ Ναθ Ουπρέτι, γεωλόγος και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τριμπουβάν στο Κατμαντού, το χαρακτήρισε ως «μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Νεπάλ», εξηγώντας ότι η κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα «τσουνάμι από τον ουρανό» απελευθερώνοντας περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού.

Οι εικόνες από την πληγείσα περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με οικισμούς και υποδομές να έχουν καλυφθεί από νερό, λάσπη και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών.

Ένα αγόρι παρατηρεί την καταστροφή που προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στην επαρχία Νουβάκοτ του Νεπάλ, την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 AP

Παράλληλα, ο οργανισμός τουρισμού του Νεπάλ ανέφερε ότι 644 τουρίστες αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 33 Βρετανοί.

Στο Θιβέτ, τουλάχιστον τρία άτομα έχουν χάσει την ζωή τους, ενώ 558 άτομα – μεταξύ των οποίων 260 τουρίστες – αγνοούνται.

Το Διεθνές Κέντρο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών δημοσίευσε μια λεπτομερή αξιολόγηση της καταστροφής, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η καταστροφή θα μπορούσε να προκαλέσει μια δεύτερη πλημμύρα, καθώς τεράστιες ποσότητες συντριμμιών που παρασύρθηκαν στα ποτάμια της περιοχής ενδέχεται να δημιουργήσουν επικίνδυνα σημεία απόφραξης.

Οι ειδικοί εξετάζουν εάν ο ποταμός Τρισούλι έχει προσωρινά αποκλειστεί στα στενότερα τμήματά του. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τα συσσωρευμένα υλικά θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα φράγμα κατολίσθησης και να δημιουργήσει τον κίνδυνο μιας άλλης μεγάλης πλημμύρας.

Κατεστραμμένα σπίτια στέκονται επισφαλώς κοντά στις πρησμένες, πνιγμένες από τα συντρίμμια όχθες του ποταμού Τρισούλι μετά από ξαφνικές πλημμύρες στην περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 AP

Πώς έγινε η καταστροφή

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η καταστροφή προκλήθηκε όταν ένα τεράστιο τμήμα πάγου, πλάτους περίπου 600 μέτρων, αποκολλήθηκε από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων. Το κομμάτι πάγου φέρεται να κατρακύλησε σχεδόν ένα χιλιόμετρο, προσκρούοντας με τεράστια δύναμη στον πυθμένα της κοιλάδας.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης εκτιμάται ότι ήταν αρκετή για να προκαλέσει σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και ο μηχανισμός του φαινομένου εξακολουθούν να διερευνώνται.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τεράστιες ποσότητες πάγου, πετρωμάτων και νερού μετατράπηκαν σε μια φονική μάζα, η οποία κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Lhende Khola.

Η μάζα αυτή προκάλεσε προσωρινό φράγμα στον ποταμό, με αποτέλεσμα το νερό να συσσωρευτεί πίσω από αυτό. Όταν το φυσικό φράγμα υποχώρησε, το νερό απελευθερώθηκε απότομα, δημιουργώντας ένα καταστροφικό κύμα λάσπης, νερού και συντριμμιών που κατέκλυσε την κοιλάδα.

Η καταστροφή στο Νεπάλ και το Θιβέτ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Το υδρογραφικό σύστημα του ποταμού Lhende Khola έχει πλημμυρίσει δύο φορές σε διάστημα μόλις 14 μηνών, ενώ το ολοένα και πιο ασταθές σύστημα πάγου των Ιμαλαΐων απειλεί κοινότητες, υποδομές και υδροδοτικές πηγές σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου.

Κατεστραμμένα σπίτια και οχήματα φαίνονται μετά από ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Trishuli στην περιοχή Nuwakot του Νεπάλ AP

Οικογένειες ψάχνουν συγγενείς ζωντανούς στα λασπόνερα

Η καταστροφή στο Νεπάλ και το Θιβέτ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Το υδρογραφικό σύστημα του ποταμού Lhende Khola έχει πλημμυρίσει δύο φορές σε διάστημα μόλις 14 μηνών, ενώ το ολοένα και πιο ασταθές σύστημα πάγου των Ιμαλαΐων απειλεί κοινότητες, υποδομές και υδροδοτικές πηγές σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου.

Η περιοχή είχε πληγεί από παρόμοιες ξαφνικές πλημμύρες τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν μια παγετώδης λίμνη στο Θιβέτ ξεχείλισε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και μια γέφυρα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα.

«Περιμένουν τη μαμά τους να γυρίσει σπίτι»

Μία ημέρα μετά την καταστροφή, οικογένειες περιμένουν ακόμη για να μάθουν νέα για τους αγαπημένους τους, αφού έχασαν επαφή μαζί τους κατά την διάρκεια των πλημμυρών.

Ο Ρατζίβ Ρέντι από την Νέα Ζηλανδία έχει να επικοινωνήσει με την αδερφή του από την Τρίτη, όταν εκείνη του έστειλε ένα μήνυμα για να του πει ότι κατευθύνεται προς τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα για μια πεζοπορία με φίλους.

«Όλοι μας περιμένουμε με αγωνία. Τα παιδιά της περιμένουν τη μαμά τους να γυρίσει σπίτι», δήλωσε ο Ρέντι στο CNN.

Η 44χρονη Σουχασίνι Ρέντι Καντιμάλα επρόκειτο να ταξιδέψει οδικώς προς τα σύνορα για να συναντηθεί με τις μεταναστευτικές αρχές το πρωί της Τετάρτης, πριν συνεχίσει προς το μονοπάτι Outer Kora στο Θιβέτ.

Ωστόσο, την Πέμπτη, οι διοργανωτές της πεζοπορίας ανακοίνωσαν ότι 31 άτομα που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην εκδρομή αγνοούνται. Ανάμεσά τους είναι οκτώ Αμερικανοί, επτά Βρετανοί, έξι Αυστραλοί, ένας Νεοζηλανδός, δύο Καναδοί, ένας Νοτιοαφρικανός και ένας Μαλαισιανός.

Η 44χρονη μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 4 και 16 ετών, είναι παθιασμένη πεζοπόρος και είχε ήδη προγραμματίσει άλλες εκδρομές στη Νέα Ζηλανδία, την πατρίδα της. Επίσης, ήλπιζε να κάνει πεζοπορία στο Όρος Έβερεστ το επόμενο έτος, είπε ο Ρέντι.

Από την πλευρά της, η Ασμίτα Νταχάλ, από το Νεπάλ, περιμένει μαζί με την οικογένειά της να γυρίσει ο μικρότερος αδελφός της στο σπίτι.

Το τελευταίο πράγμα που είπε ο 21χρονος Σουμάν Νταχάλ, ο οποίος είναι ξεναγός, στην αδελφή του την Τετάρτη ήταν «θα σε δω το πρωί». Μόλις είχε τελειώσει τη δουλειά του όπου ξεναγούσε μια ομάδα τουριστών στο Sonam Guest House στο Τιμούρε, μια παραμεθόρια πόλη του Νεπάλ στην περιφέρεια Ρασούβα.

Εκείνο το βράδυ, όταν η ομάδα έφυγε για να πάει στην Κίνα, ο Νταχάλ έμεινε πίσω για να ετοιμαστεί να επιστρέψει στο σπίτι του στο Κατμαντού, αλλά από τότε δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί του.

«Το κινητό του είναι κλειστό και δεν έχουμε ιδέα πού βρίσκεται», δήλωσε η Ασμίτα Νταχάλ στο CNN. «Ανησυχούμε μήπως το λεωφορείο του παρασύρθηκε από τις πλημμύρες. Ανησυχούμε πάρα πολύ, αλλά ελπίζουμε σε ένα θαύμα».

Ολόκληρα κτήρια και γέφυρες θάφτηκαν κάτω από τα λασπόνερα

Πλάνα από drone που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα του Νεπάλ δείχνουν την κλίμακα της καταστροφής.

Ολόκληρα κτήρια είναι καλυμμένα από λασπόνερα στην Νουβάκοτ του Νεπάλ, η οποία είναι από μία από τις περιοχές που επλήγησαν πιο σοβαρά. Στα ίδια πλάνα φαίνονται, συντρίμμια να κρέμονται από κλαδιά δέντρων, οχήματα να έχουν θαφτεί και μερικοί σοκαρισμένοι επιζώντες να είναι καλυμμένοι με λάσπη.

Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να διαφύγει κανείς.

«Όταν έφτασα στο παζάρι του Ντούνγκε, μέσα σε μισή ώρα, καταστράφηκε ολόκληρη την αγορά. Εκείνη την ώρα, πολλοί ετοιμάζονταν για να πάνε στη δουλειά τους», είπε ο Σόγιαμ Ρατζμπαντάρι, κάτοικος της περιοχής «Πόσοι άνθρωποι αγνοούνται ή έχουν χάσει τη ζωή τους, δεν γνωρίζουμε».

Νεπαλέζοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι δεκάδες γέφυρες καταστράφηκαν από τις πλημμύρες και σχεδόν 40 χιλιόμετρα δρόμων υπέστησαν ζημιές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες αναζήτησης.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης πολλά ελικόπτερα του στρατού αλλά και ιδιωτικά έχουν αποστελεί στις πληγείσες περιοχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις πληγείσες περιοχές μέσω ελικοπτέρων το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Τουλάχιστον οκτώ τουρίστες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Κατμαντού, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ομάδες του στρατού εκκένωσαν επίσης άτομα που είχαν παγιδευτεί εντός εγκαταστάσεων που συνδέονται με το υδροηλεκτρικό έργο Trishuli.

Οι διασώστες στο Νεπάλ εντόπισαν σορούς περίπου εκατό χιλιόμετρα μακριά από την ζώνη της καταστροφής, στην επαρχία Τσιτβάν. Δεκάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κατμαντού, για να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Στο Θιβέτ, μια κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά στο χερσαίο συνοριακό πέρασμα του Γκιρόνγκ την Τετάρτη προκάλεσε πλημμύρες με λασπόνερο ύψους 1,5 μέτρων, ενώ σε ορισμένα τμήματα του δρόμου το ύψος ξεπέρασε τα 2 μέτρα, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι υπέστησαν ζημιές, ενώ διακόπηκαν οι επικοινωνίες, ανέφερε το κανάλι. Καθώς συνεχίζει να βρέχει ελαφρά στην περιοχή, ενδέχεται να σημειωθούν δευτερογενείς καταρρεύσεις ή κατολισθήσεις, πρόσθεσε.

Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται

Αξιωματούχοι στο Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι εκατοντάδες τουρίστες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων και Ινδοί υπήκοοι που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο όρος Κάιλας στο Θιβέτ, ένα ιερό μέρος για τους Ινδουιστές.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι τουλάχιστον 34 Αυστραλοί που συμμετείχαν σε προσκυνήματα και πεζοπορικές εκδρομές αγνοούνται.

«Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι Αυστραλοί ανήκαν σε διαφορετικές ομάδες προσκυνητών και εκδρομέων», δήλωσε η Γουόνγκ στους δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ δεν έχει ακόμη ζητήσει βοήθεια από το εξωτερικό, αλλά η Αυστραλία συντονίζεται με το Νεπάλ, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Ερυθρό Σταυρό και άλλους οργανισμούς για να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι 55 Μαλαισιανοί στο Κατμαντού αγνοούνται και δεν έχουν επικοινωνήσει με τους αγαπημένους τους.

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