Super El Niño: Η ωκεάνια ανωμαλία πλησιάζει στην κορύφωσή της - Η σχέση με την καταστροφή στο Νεπάλ

Snapshot Το Super El Niño του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα ισχυρότερα καταγεγραμμένα επεισόδια, με πιθανότητα πάνω από 90% να διατηρήσει έντονη δραστηριότητα έως την άνοιξη του 2027.

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των παγκόσμιων ωκεανών έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις σε αγροδιατροφικές αλυσίδες και μεταφορές παγκοσμίως.

Η υδρολογική καταστροφή στον ποταμό Bhote Koshi στα Ιμαλάια προκλήθηκε από μια ξαφνική εκκένωση παγετωνικής λίμνης (GLOF) και όχι από το El Niño.

Η παρουσία του Super El Niño συμβάλλει στατιστικά στη μείωση των μουσώνων στη Νότια Ασία, ενώ η υποχώρηση των παγετώνων οφείλεται κυρίως στην μακροχρόνια υπερθέρμανση του πλανήτη και όχι στο φαινόμενο El Niño.

Το φαινόμενο El Niño επηρεάζει σημαντικά την ατμοσφαιρική δυναμική και τις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες, προκαλώντας αλλαγές στην κατανομή βροχοπτώσεων και ένταση τυφώνων. Snapshot powered by AI

Τα ωκεανογραφικά δελτία και οι αναλύσεις μοντέλων που επικαιροποιήθηκαν έως σήμερα, 26 Αυγούστου 2026, επιβεβαιώνουν ότι ο πλανήτης βρίσκεται στα πρόθυρα της οξείας φάσης ενός από τα ισχυρότερα επεισόδια θέρμανσης των ωκεανών που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή. Το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων (Climate Prediction Center) της NOAA έχει αυξήσει σε πάνω από 90% την πιθανότητα το Super El Niño να διατηρήσει «πολύ ισχυρή» ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, επεκτείνοντας την άμεση επιρροή του έως την άνοιξη του 2027.

Το πιο σημαντικό στοιχείο από κλιματολογικής άποψης αφορά τον Σχετικό Ωκεάνιο Δείκτη Niño (RONI), ο οποίος δείχνει πιθανότητα 69% να φτάσει ή να ξεπεράσει την εξαιρετικά υψηλή τιμή των +2,5°C στην κεντρική περιοχή Niño 3.4. Εάν η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιωθεί, το σημερινό φαινόμενο θα ξεπεράσει επίσημα σε ένταση όλα τα προηγούμενα ιστορικά επεισόδια που έχουν καταγραφεί από το 1950 έως σήμερα, υπερβαίνοντας ακόμη και τα ρεκόρ των ιστορικών φαινομένων του 1982-1983, 1997-1998 και 2015-2016.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται άμεσα στα ευρήματα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus Climate Change Service και της Αυστραλιανής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα δεδομένα των οποίων δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των παγκόσμιων ωκεανών έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό, στους 21,1°C. Στην παράκτια ζώνη του ανατολικού Ειρηνικού, η οποία προσδιορίζεται ως περιοχή Niño 1+2, τα δορυφορικά θερμόμετρα καταγράφουν ήδη θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις που ξεπερνούν τους +2,9°C σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα.

Αυτή η τεράστια δεξαμενή θερμότητας προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αγροδιατροφής και μεταφορών. Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στη μεταφύτευση ρυζιού στη Νοτιοανατολική Ασία, ανησυχητικό έλλειμμα μουσώνων στην Ινδία και επίμονη παρεμπόδιση των μεταφορών στη Διώρυγα του Παναμά, όπου η χαμηλή στάθμη της λίμνης Gatún εξακολουθεί να επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στο βύθισμα των υπερωκεάνιων φορτηγών πλοίων. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, τα Ηνωμένα Έθνη και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχουν επαναλάβει ότι το κλιματικό σύστημα της Γης εισέρχεται στην πιο ενεργειακά ταραχώδη φάση της διετίας.

Η σύζευξη ωκεανού-ατμόσφαιρας και το δίκτυο των τηλεσυνδέσεων

Για να γίνει αντιληπτή η έκταση αυτής της ανωμαλίας, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η φυσική της σύζευξης μεταξύ του ισημερινού Ειρηνικού και της τροπόσφαιρας που βρίσκεται από πάνω του.

Υπό ουδέτερες κλιματικές συνθήκες, η κυκλοφορία Walker χαρακτηρίζεται από σταθερούς αληγείς ανέμους που πνέουν από τα ανατολικά προς τα δυτικά, συσσωρεύοντας θερμά ύδατα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και ευνοώντας την άνοδο ψυχρών υδάτων του ρεύματος Humboldt κατά μήκος των ακτών της Νότιας Αμερικής.

Κατά την έναρξη του El Niño, η κατάρρευση της βαρομετρικής κλίσης στον Ισημερινό προκαλεί εξασθένηση των αληγών ανέμων και τη δημιουργία διαδοχικών δυτικών ριπών ανέμου (westerly wind bursts), δηλαδή παλμών δυτικών ανέμων που ωθούν την τεράστια μάζα θερμού νερού προς τα ανατολικά.

Αυτή η μάζα νερού μετακινείται υποθαλάσσια με τη μορφή τεράστιων ισημερινών κυμάτων Kelvin, τα οποία ωθούν προς τα κάτω τη θερμοκλινή στις ακτές του Περού και του Ισημερινού, περιορίζοντας τη διαδικασία ανάβλυσης ψυχρών υδάτων και κορένοντας την επιφάνεια της θάλασσας με θερμική ενέργεια.

Η απελευθέρωση υδρατμών και θερμικής ενέργειας μεταβάλλει δραστικά τα κέντρα ατμοσφαιρικής μεταφοράς και την εξερχόμενη μακρού κύματος ακτινοβολία, ενεργοποιώντας τον πολύπλοκο μηχανισμό των τηλεσυνδέσεων.

Η τεράστια τροπική θερμική διαταραχή μεταβάλλει το κατακόρυφο θερμοκρασιακό προφίλ στην τροπόσφαιρα, εκτρέπει την πορεία του αεροχειμάρρου και δημιουργεί εκτεταμένες ακολουθίες πλανητικών κυμάτων Rossby. Η δυναμική αυτή αναδιαμορφώνει τη θέση των κέντρων υψηλών και χαμηλών πιέσεων σε πλανητική κλίμακα, προκαλώντας εκτεταμένες φάσεις καθοδικών αέριων κινήσεων και παρατεταμένη ξηρασία στην Ινδονησία, την Αυστραλία και την ανατολική Αφρική, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμυρικές βροχοπτώσεις στις ερημικές περιοχές της αμερικανικής ηπείρου.

Παράλληλα, η απότομη αύξηση της κατακόρυφης διάτμησης των ανέμων στη λεκάνη του Ατλαντικού περιορίζει τον σχηματισμό τυφώνων, ενώ ο κεντρικός και ανατολικός Ειρηνικός μετατρέπεται σε εστία δημιουργίας εξαιρετικά ισχυρών υπερτυφώνων.

Η υδρολογική καταστροφή στο Θιβέτ και το Νεπάλ

Οι τελευταίες εξελίξεις επανέφεραν την περιοχή των Ιμαλαΐων στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, καθώς μια μαζική και αιφνίδια πλημμύρα σημειώθηκε στις, 26 Αυγούστου 2026, κατά μήκος του ποταμού Bhote Koshi, στα σύνορα μεταξύ της Αυτόνομης Περιοχής του Θιβέτ στην Κίνα και της περιφέρειας Rasuwa στο Νεπάλ.

Ο ορμητικός όγκος νερού, λάσπης και φερτών υλικών κινήθηκε με τεράστια ταχύτητα προς τα κατάντη, κατακλύζοντας τους ορεινούς οικισμούς Timure και Syabrubesi, καταστρέφοντας αστυνομικά φυλάκια και τελωνειακές εγκαταστάσεις και διακόπτοντας τη στρατηγικής σημασίας διασυνοριακή κυκλοφορία.

Το βίαιο υδρολογικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και αναστολή λειτουργίας σε έξι σημαντικούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά μήκος του ποταμού Trishuli, μεταξύ των οποίων ο σταθμός Rasuwagadhi, το συγκρότημα Chilime και ο σταθμός Trishuli 3A, με αποτέλεσμα οι αρχές του Νεπάλ να θέσουν σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού όλες τις περιοχές κατάντη.

Έρευνες τεχνικών του Τμήματος Υδρολογίας και Μετεωρολογίας, σε στενό συντονισμό με τις κινεζικές αρχές και αναλυτές δορυφορικών δεδομένων, επιβεβαίωσαν ότι το φαινόμενο ξεκίνησε σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, σε περιοχή του Θιβέτ.

Το ωστικό κύμα, που έφτασε σε ύψος 8 έως 10 μέτρων μέσα στα στενά ορεινά φαράγγια, αναπτύχθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, παρασύροντας κατοικημένες περιοχές και εργοτάξια.

Η ταχύτητα εκδήλωσης του φαινομένου και η πλήρης απουσία έγκαιρης μετεωρολογικής προειδοποίησης στις περιοχές κατάντη καταδεικνύουν τον αιφνίδιο χαρακτήρα της υδάτινης κατολίσθησης στις παγωμένες πλαγιές μεγάλου υψομέτρου, προκαλώντας μία από τις σοβαρότερες υδρογεωλογικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί φέτος στην οροσειρά των Ιμαλαΐων.

Γιατί το El Niño δεν ευθύνεται για την καταστροφή

Στη δημόσια και δημοσιογραφική συζήτηση, όπου συχνά υπάρχει η τάση να αποδίδεται κάθε σύγχρονη υδρογεωλογική καταστροφή στη δράση του Ειρηνικού, είναι επιστημονικά απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η πλημμύρα στον ποταμό Bhote Koshi δεν προκλήθηκε από το El Niño.

Διεθνείς υδρολόγοι και παγετωνολόγοι έχουν εντοπίσει την αιτία του φαινομένου σε μια απότομη διαδικασία που χαρακτηρίζει τα περιβάλλοντα μεγάλου υψομέτρου και είναι γνωστή ως GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), δηλαδή την καταστροφική εκκένωση μιας παγετωνικής ή υπερπαγετωνικής λίμνης.

Ο μηχανισμός πυροδότησης ήταν πιθανότατα η ξαφνική κατάρρευση ενός τμήματος πάγου ή μιας βραχώδους μάζας, η οποία κατέληξε σε μια λεκάνη που βρισκόταν σε μεγάλο υψόμετρο στις κορυφές του Θιβέτ. Αυτό προκάλεσε ρήγμα στο φυσικό φράγμα από μορένα ή πάγο, απελευθερώνοντας στιγμιαία εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που είχαν συσσωρευτεί σε μεγάλο υψόμετρο.

Από την άποψη της δυναμικής κλιματολογίας, η παρουσία ενός Super El Niño στον Ειρηνικό τείνει στατιστικά να περιορίζει τη μεγάλης κλίμακας μουσωνική μεταφορά στην περιοχή της Νότιας Ασίας, ευνοώντας περιόδους ελλείμματος βροχοπτώσεων και όχι συνεχή πλεονάσματα βροχής.

Η άμεση απόδοση της υποχώρησης των παγετώνων μεγάλου υψομέτρου στο El Niño θα αποτελούσε επομένως εννοιολογικό σφάλμα. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η πολυετής τάση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία προκαλεί ταχεία υποχώρηση των παγετώνων των Ιμαλαΐων, αποσταθεροποίηση του μόνιμα παγωμένου εδάφους σε μεγάλο υψόμετρο και αύξηση του αριθμού των ασταθών παγετωνικών λιμνών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το φαινόμενο του 2026 λειτουργεί το πολύ ως ένα γενικό θερμικό υπόβαθρο. Η γένεση, όμως, της σημερινής καταστροφής παραμένει συνδεδεμένη με τη μηχανική και υδρογεωλογική αστάθεια που χαρακτηρίζει το ορεινό κρυοσφαιρικό περιβάλλον.