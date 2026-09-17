Τα παπούτσια γίνονται...«μισά» - Η νέα τάση που αφήνει τα πόδια γυμνά έγινε viral

Snapshot Η μόδα στα παπούτσια για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 εστιάζει σε μίνιμαλ σχέδια που αφήνουν το πόδι σχεδόν ακάλυπτο.

Στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης και του Παρισιού παρουσιάστηκαν παπούτσια με ελάχιστες λωρίδες ή σχέδια που μοιάζουν με λεπτές κάλτσες.

Η τάση «naked shoe» δεν είναι νέα, αλλά κερδίζει έδαφος με σχεδιαστές όπως οι Calvin Klein, Chanel και Saint Laurent να πειραματίζονται με αυτήν.

Η μόδα αρχίζει να προσαρμόζει το «barely there» footwear σε πιο πρακτικές εκδοχές για την καθημερινότητα και το κόκκινο χαλί.

Παρά το αρχικό πείραμα, η τάση δείχνει να αποκτά αποδοχή και να γίνεται ορατή στις εμφανίσεις των celebrities και στο ευρύ κοινό. Snapshot powered by AI

Μια νέα τάση κάνει την εμφάνισή της στις πασαρέλες, με τα παπούτσια να γίνονται πιο λιτά από ποτέ. Αντί για όγκο, έντονα στοιχεία και περίπλοκες κατασκευές, οι σχεδιαστές επιλέγουν σχέδια που αφήνουν μεγάλο μέρος του ποδιού ακάλυπτο, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σχεδόν «γυμνού» παπουτσιού.

Στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, το πόδι βρέθηκε στο επίκεντρο. Σανδάλια με ελάχιστες λωρίδες, παπούτσια που μοιάζουν να συγκρατούνται μετά βίας στο πόδι και σχέδια που θυμίζουν περισσότερο λεπτή κάλτσα παρά υπόδημα έκαναν την εμφάνισή τους, δημιουργώντας μια από τις πιο ιδιαίτερες τάσεις της νέας σεζόν.

Όταν το παπούτσι σχεδόν εξαφανίζεται

Στον Calvin Klein, η Veronica Leoni επέλεξε μια εξαιρετικά μίνιμαλ προσέγγιση, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του οίκου για σχεδιασμό χωρίς περιττές λεπτομέρειες.

Ανάμεσα στις προτάσεις της συλλογής ξεχώρισαν παπούτσια που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει «κλασικά». Μια κατασκευή που θυμίζει ψάθινη βάση αγκαλιάζει ελάχιστα τα δάχτυλα και τη φτέρνα, ενώ λεπτά κορδόνια ανεβαίνουν γύρω από τον αστράγαλο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα υπόδημα που αφήνει μεγάλο μέρος του ποδιού εκτεθειμένο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το παπούτσι δεν υπάρχει.

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι

Η ιδέα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον Calvin Klein. Στην Proenza Schouler, η Rachel Scott παρουσίασε ψηλοτάκουνα που έμοιαζαν να συγκρατούνται από μόλις δύο λωρίδες, μία στα δάχτυλα και μία στη φτέρνα. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα λεπτεπίλεπτο, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού ακάλυπτο.

Στην Area, ο Nicholas Aburn πήγε την ιδέα ακόμη παραπέρα, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο που έμοιαζε με κάλτσα με δαντελένιο τελείωμα. Μια σχεδόν αόρατη σόλα και ένα μικροσκοπικό τακούνι έδιναν την εντύπωση πως τα μοντέλα περπατούσαν φορώντας μια εξαιρετικά λεπτή κάλτσα αντί για παπούτσι.

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στην πρεμιέρα της ταινίας «The Dog Stars» στο Λονδίνο Invision

Από την πασαρέλα, η τάση αρχίζει να περνά και στις εμφανίσεις των celebrities. Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ είναι μία από τις celebrities που έχουν υιοθετήσει το «barely there» footwear, αποδεικνύοντας πως τα παπούτσια που αφήνουν το πόδι σχεδόν ακάλυπτο μπορούν να περάσουν και στο κόκκινο χαλί και στις καθημερινές εμφανίσεις.

Κάπως έτσι, αυτό που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με ένα πείραμα των σχεδιαστών αρχίζει να γίνεται μια τάση που βλέπουμε όλο και περισσότερο γύρω μας.

Η τάση που δεν περνά απαρατήρητη

Το «naked shoe» δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στις πασαρέλες. Τα τελευταία χρόνια, οι σχεδιαστές πειραματίζονται ολοένα περισσότερο με παπούτσια που περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η Chanel, η οποία προκάλεσε συζητήσεις με τα σχέδια της Cruise 2027 συλλογής της. Πρόκειται για παπούτσια που καλύπτουν ουσιαστικά μόνο τη φτέρνα, αφήνοντας το μπροστινό μέρος του ποδιού εντελώς εκτεθειμένο.

Από την πασαρέλα στην καθημερινότητα

Το ερώτημα είναι βέβαια αν αυτή η τάση μπορεί να περάσει από την πασαρέλα στον δρόμο.

Μια πιο εύκολη εκδοχή της ήδη εμφανίζεται. Στη συλλογή της Daniella Kallmeyer για την Άνοιξη 2027, ένα δερμάτινο σανδάλι με μία λεπτή λωρίδα ανάμεσα στα δάχτυλα και κατά μήκος του ποδιού τοποθετήθηκε πάνω σε χαμηλό τακούνι.

Στον Calvin Klein, η Leoni παρουσίασε επίσης αυτό που ονόμασε «slightly naked shoes». Παπούτσια που αρχικά μοιάζουν με κλασικές γόβες, αλλά με μια δεύτερη ματιά αποκαλύπτουν ότι ο σχεδιασμός τους έχει περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, αφήνοντας να φαίνεται το πόδι.

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ στην πρεμιέρα της ταινίας «The Dog Stars» στο Λονδίνο με τα «barefoot sandals» Invision

Το «γυμνό» παπούτσι να μοιάζει υπερβολικό για την καθημερινότητα, όμως η μόδα έχει ήδη αρχίσει να το φέρνει πιο κοντά σε μια εκδοχή που μπορεί να φορεθεί.

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