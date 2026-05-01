«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

Τα ιδιαίτερα «μισά» σανδάλια της «Chanel» από τη συλλογή Cruise 2027, με minimal σχεδιασμό που καλύπτει μόνο τη φτέρνα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στον κόσμο της μόδας

Snapshot Ο οίκος μόδας Chanel παρουσίασε στη συλλογή «Cruise 2027» ένα σανδάλι χωρίς πλήρη σόλα που καλύπτει μόνο τη φτέρνα.

Το σχέδιο χαρακτηρίστηκε «σκόπιμα ημιτελές» και βασίζεται στην ιδέα του «γυμνού καλύμματος φτέρνας» με μινιμαλιστική προσέγγιση.

Η δημιουργία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χιουμοριστικά σχόλια στα social media για την πρακτικότητά της.

Ο δημιουργικός διευθυντής Matthieu Blazy εξήγησε ότι η συλλογή εμπνέεται από τα στυλ της δεκαετίας του 1920, αθλητικά και ναυτικά ρούχα.

Το σανδάλι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα προς πώληση και η τιμή του παραμένει άγνωστη, παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που απέσπασε.

Με ένα ιδιαίτερο και αμφιλεγόμενο σχέδιο παπουτσιού, τράβηξε τα βλέμματα ο οίκος μόδας Chanel παρουσιάζοντας την Τρίτη 28 Απριλίου τη νέα του συλλογή «Cruise 2027» στο Μπιαρίτς της Γαλλίας.

Το «μισό» σανδάλι που έγινε viral

Ανάμεσα στις δημιουργίες που ξεχώρισαν ήταν ένα σανδάλι που μοιάζει σκόπιμα, ημιτελές. Το σχέδιο καλύπτει μόνο τη φτέρνα του ποδιού, στερεωμένο με δύο λεπτά δεμένα λουράκια, αφήνοντας το υπόλοιπο πόδι εκτεθειμένο – χωρίς να έχει καν κανονική σόλα.

Chanel just dropped a “cap-heel” sandal that’s basically just a heel strapped to your foot.



No full sole, barely any structure.

It almost looks like you’re walking barefoot.



This is legit. ?️ Cruise 2026/2027. pic.twitter.com/luJcjMNcS0 — Elle Lookbook (@EvaLovesDesign) April 30, 2026

Το παπούτσι χαρακτηρίστηκε «σκόπιμα ημιτελές» και είναι βασισμένο στην ιδέα του «γυμνού καλύμματος φτέρνας», μια μινιμαλιστική προσέγγιση που επαναπροσδιορίζει την έννοια του υποδήματος.

Αντιδράσεις και χιούμορ στα social media

Παρά τη δημιουργική πρόθεση, το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν σύγχυση και ειρωνεία, με σχόλια όπως «Δείκτης ύφεσης: μισό παπούτσι από τη Chanel» και «Τι στο καλό είναι αυτό;».

Chanel’in yeni sandaleti Türkiye’de 90 bin TL fiyatla gündem oldu.



Tasarım neredeyse sadece topuk ve bağcıktan oluşuyor.



Sosyal medyanın ortak sorusu hazır:



“Ayakkabının geri kalanı nerede?” pic.twitter.com/0CRb2apMf1 — ?Özet Geç ? (@_OzetGec_) April 30, 2026

Άλλοι στάθηκαν στην πρακτικότητα του σχεδίου, με έναν χρήστη να σχολιάζει σκωπτικά και να δημιουργεί Meme με την ατάκα: «Πώς μπορούμε να κάνουμε τα γυναικεία παπούτσια πιο άβολα; Και η Chanel απαντάει: Το ‘χω».

Η έμπνευση πίσω από τη συλλογή

Ο δημιουργικός διευθυντής Matthieu Blazy εξήγησε ότι η συλλογή αποτελεί φόρο τιμής στους απλοποιημένους κώδικες στυλ της δεκαετίας του 1920, αντλώντας στοιχεία από αθλητικά ρούχα, ρούχα εργασίας και ναυτικές στολές.

Τα ιδιαίτερα «μισά» σανδάλια της «Chanel»

Σε δηλώσεις του στο Women’s Wear Daily, ανέφερε ότι αρχικά υπήρξαν ενδοιασμοί: «Κάποιος μου είπε ότι είναι υπερβολικό. Όμως όταν είδαμε μια παλιά, έντονα χρωματισμένη φωτογραφία ακτής γεμάτη μοτίβα, αποφασίσαμε να το τολμήσουμε».

Λαμπερές παρουσίες και θετικές κριτικές

Η επίδειξη προσέλκυσε πλήθος διασημοτήτων, όπως η Νικόλ Κίντμαν και η Τίλντα Σουίντον, ενώ συνολικά η συλλογή απέσπασε θετικά σχόλια από τους κριτικούς μόδας.

Η fashion editor του CNN, Rachel Seville Tashjian, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Um ex-SHOES me!», κάνοντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο που υπογραμμίζει τη μοναδικότητα του σχεδίου.

Matthieu Blazy lanza la nueva colección Chanel 2026 con sandalias sin suela. Te contamos los detalles aquí. ?? https://t.co/myWP8kjrFL



CC: Getty pic.twitter.com/B3aDh9sPU7 — EstiloDF (@EstiloDF) April 29, 2026

Άγνωστη τιμή, μεγάλη δημοσιότητα

Μέχρι στιγμής, το σανδάλι δεν έχει διατεθεί προς πώληση, με την τιμή του να παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει τεράστια δημοσιότητα, αποδεικνύοντας ότι η μόδα συνεχίζει να προκαλεί, να διχάζει και να συζητιέται.

