«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

Ένα τολμηρό σχέδιο χωρίς σόλα από τη Chanel προκαλεί αντιδράσεις στα social media  

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τα ιδιαίτερα «μισά» σανδάλια της «Chanel» από τη συλλογή Cruise 2027, με minimal σχεδιασμό που καλύπτει μόνο τη φτέρνα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στον κόσμο της μόδας

  • Ο οίκος μόδας Chanel παρουσίασε στη συλλογή «Cruise 2027» ένα σανδάλι χωρίς πλήρη σόλα που καλύπτει μόνο τη φτέρνα.
  • Το σχέδιο χαρακτηρίστηκε «σκόπιμα ημιτελές» και βασίζεται στην ιδέα του «γυμνού καλύμματος φτέρνας» με μινιμαλιστική προσέγγιση.
  • Η δημιουργία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χιουμοριστικά σχόλια στα social media για την πρακτικότητά της.
  • Ο δημιουργικός διευθυντής Matthieu Blazy εξήγησε ότι η συλλογή εμπνέεται από τα στυλ της δεκαετίας του 1920, αθλητικά και ναυτικά ρούχα.
  • Το σανδάλι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα προς πώληση και η τιμή του παραμένει άγνωστη, παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που απέσπασε.
Με ένα ιδιαίτερο και αμφιλεγόμενο σχέδιο παπουτσιού, τράβηξε τα βλέμματα ο οίκος μόδας Chanel παρουσιάζοντας την Τρίτη 28 Απριλίου τη νέα του συλλογή «Cruise 2027» στο Μπιαρίτς της Γαλλίας.

Το «μισό» σανδάλι που έγινε viral

Ανάμεσα στις δημιουργίες που ξεχώρισαν ήταν ένα σανδάλι που μοιάζει σκόπιμα, ημιτελές. Το σχέδιο καλύπτει μόνο τη φτέρνα του ποδιού, στερεωμένο με δύο λεπτά δεμένα λουράκια, αφήνοντας το υπόλοιπο πόδι εκτεθειμένο – χωρίς να έχει καν κανονική σόλα.

Το παπούτσι χαρακτηρίστηκε «σκόπιμα ημιτελές» και είναι βασισμένο στην ιδέα του «γυμνού καλύμματος φτέρνας», μια μινιμαλιστική προσέγγιση που επαναπροσδιορίζει την έννοια του υποδήματος.

Αντιδράσεις και χιούμορ στα social media

Παρά τη δημιουργική πρόθεση, το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν σύγχυση και ειρωνεία, με σχόλια όπως «Δείκτης ύφεσης: μισό παπούτσι από τη Chanel» και «Τι στο καλό είναι αυτό;».

Άλλοι στάθηκαν στην πρακτικότητα του σχεδίου, με έναν χρήστη να σχολιάζει σκωπτικά και να δημιουργεί Meme με την ατάκα: «Πώς μπορούμε να κάνουμε τα γυναικεία παπούτσια πιο άβολα; Και η Chanel απαντάει: Το ‘χω».

Η έμπνευση πίσω από τη συλλογή

Ο δημιουργικός διευθυντής Matthieu Blazy εξήγησε ότι η συλλογή αποτελεί φόρο τιμής στους απλοποιημένους κώδικες στυλ της δεκαετίας του 1920, αντλώντας στοιχεία από αθλητικά ρούχα, ρούχα εργασίας και ναυτικές στολές.

Σε δηλώσεις του στο Women’s Wear Daily, ανέφερε ότι αρχικά υπήρξαν ενδοιασμοί: «Κάποιος μου είπε ότι είναι υπερβολικό. Όμως όταν είδαμε μια παλιά, έντονα χρωματισμένη φωτογραφία ακτής γεμάτη μοτίβα, αποφασίσαμε να το τολμήσουμε».

Λαμπερές παρουσίες και θετικές κριτικές

Η επίδειξη προσέλκυσε πλήθος διασημοτήτων, όπως η Νικόλ Κίντμαν και η Τίλντα Σουίντον, ενώ συνολικά η συλλογή απέσπασε θετικά σχόλια από τους κριτικούς μόδας.

Η fashion editor του CNN, Rachel Seville Tashjian, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Um ex-SHOES me!», κάνοντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο που υπογραμμίζει τη μοναδικότητα του σχεδίου.

Άγνωστη τιμή, μεγάλη δημοσιότητα

Μέχρι στιγμής, το σανδάλι δεν έχει διατεθεί προς πώληση, με την τιμή του να παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει τεράστια δημοσιότητα, αποδεικνύοντας ότι η μόδα συνεχίζει να προκαλεί, να διχάζει και να συζητιέται.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος χάκαρε την υπηρεσία ταυτοτήτων - Προσπάθησε να πουλήσει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας - Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

10:30LIFESTYLE

«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βίαιες συγκρούσεις μετά την δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σήμερα αναμένεται να καταθέσει νέα ειρηνευτική πρόταση στους Πακιστανούς μεσολαβητές

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Freelander 8: Μεγάλο SUV με ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Σαν σήμερα πριν 82 χρόνια εκτελέστηκαν οι 200 της Καισαριανής

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί: Η παγκόσμια οικονομία έχει προθεσμία 8 εβδομάδες για να αποφύγει την ύφεση

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

08:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ζωντανό» το έθιμο της Πρωτομαγιάς – Αυξημένη η κίνηση για τα στεφάνια, δείτε πώς φτιάχνονται

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζυγίζει τις επιλογές του για τον πόλεμο στο Ιράν - Η εμπλοκή με το Κογκρέσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

10:30LIFESTYLE

«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ