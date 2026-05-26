Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Με.... υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί

Δημήτρης Δρίζος

  • Η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει σημαντική συμφόρηση, κυρίως στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Η λεωφόρος Κηφισίας έχει μειωμένες ταχύτητες κυκλοφορίας από το Μαρούσι έως το Χαλάνδρι, με κατεύθυνση προς το κέντρο.
  • Υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορίας στις λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην παραλιακή λεωφόρο από Άλιμο έως Πειραιά.
  • Στον κόμβο του λιμανιού του Πειραιά καταγράφονται δυσκολίες στις εισόδους και εξόδους της πόλης.
  • Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 15 λεπτά σε διάφορα τμήματα, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα.
Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής παρουσιάζει σήμερα αυξημένη συμφόρηση, με τη λεωφόρο Κηφισού να αποτελεί το κύριο σημείο συμφόρησης. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε πολλούς άξονες, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις μετακινήσεις προς και από το κέντρο της Αθήνας.

Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, η κίνηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κυρίως προς τις περιοχές της Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας. Παράλληλα, η λεωφόρος Κηφισίας παρουσιάζει χαμηλές ταχύτητες κυκλοφορίας, ειδικά στο τμήμα από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι και κατευθυνόμενη προς το κέντρο.

Επιπλέον, προβλήματα εντοπίζονται στις λεωφόρους Μεσογείων και Κατεχάκη, ιδιαίτερα κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό, όπου η κυκλοφορία γίνεται με μειωμένη ροή. Η λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα παρουσιάζει επίσης σημαντική επιβάρυνση, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην παραλιακή λεωφόρο από τον Άλιμο έως τον Πειραιά.

Οι δυσκολίες στην κυκλοφορία επεκτείνονται και στον κόμβο του λιμανιού του Πειραιά, όπου παρατηρούνται προβλήματα τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους της πόλης.

Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10-15 λεπτών μεταξύ του κόμβου Μεταμόρφωσης και του κόμβου Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, ενώ αντίστοιχες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

