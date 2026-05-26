Η BYD ετοιμάζει επταθέσιο SUV απέναντι στο Defender

Του Γιάννη Σκουφή

Η BYD συνεχίζει να επεκτείνει επιθετικά τη γκάμα της στην Ευρώπη και πλέον ετοιμάζεται να μπει και στην κατηγορία των μεγάλων οικογενειακών SUV με περιπετειώδη χαρακτήρα.

Το νέο Ti7 αναμένεται να φτάσει στη ευρωπαϊκή αγορά αργότερα μέσα στη χρονιά, προκειμένου να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως το Land Rover Defender 110 και 130.

Το νέο SUV της κινεζικής εταιρείας θα αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα της BYD και θα χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης «DM-p». Το οποίο συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.500 κυβικών με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, καθώς και μπαταρία χωρητικότητας 35,6 kWh.

Αν και οι τεχνικές προδιαγραφές για την ευρωπαϊκή έκδοση δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί πλήρως, η BYD κάνει λόγο για ένα 0-100 χλμ./ώρα σε 4,8 δεύτερα και μια ηλεκτρική αυτονομία έως 127 χιλιόμετρα.

Σχεδιαστικά, το Ti7 ακολουθεί τη λογική των παραδοσιακών off-road μοντέλων, με τετραγωνισμένες επιφάνειες, έντονους θόλους και εξωτερική θήκη ρεζέρβας στο πίσω μέρος.

Η BYD ξεκαθαρίζει πάντως πως το Ti7 δεν προορίζεται για σκληρή εκτός δρόμου χρήση όπως το B5, αλλά απευθύνεται περισσότερο σε αγοραστές που θέλουν την εικόνα ενός 4x4 χωρίς απαραίτητα ακραίες δυνατότητες εκτός ασφάλτου.

Παρότι θα πωλείται ως BYD στην Ευρώπη, στην Κίνα ανήκει στη νεανική premium υπο-μάρκα Fangchengbao, μαζί με το επίσης νέο Denza B5.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Κίνα διατίθεται και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, συμβατή με τους νέους ταχυφορτιστές «Flash» της BYD ισχύος έως 1.500 kW. Παραμένει άγνωστο αν αυτή η έκδοση θα έρθει και στην Ευρώπη.