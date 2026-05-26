Υπουργικό: Μισθοί, Ταμείο Ανάκαμψης, AI, επενδύσεις και Στουρνάρας στην ατζέντα Μητσοτάκη

Snapshot Το υπουργικό συμβούλιο συζήτησε νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, με αυστηρότερη μισθολογική διαφάνεια και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε περιπτώσεις ανισοτήτων άνω του 5%.

Η κυβέρνηση παρουσίασε πρόοδο στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης, με εισροές 24,6 δισ. ευρώ και πλήρη συμβασιοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικών δανείων.

Εισήχθησαν μέτρα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και η σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων για ψηφιακό εκσυγχρονισμό και μείωση γραφειοκρατίας.

Ανακοινώθηκαν νέα πλαίσια για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, με στόχο τη θεσμική εμβάθυνση και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός του Γιάννη Στουρνάρα ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μήνυμα συνέχειας και οικονομικής αξιοπιστίας.

Με σαφές κοινωνικό, μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό πρόσημο συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το αφήγημα της οικονομικής σταθερότητας, της θεσμικής συνέχειας και της επιτάχυνσης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων μέχρι το 2027.

Η ατζέντα του υπουργικού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από τη μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών και την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, τις ξένες επενδύσεις, τη νέα ΚΑΠ, τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να εκπέμψει εικόνα «κανονικότητας με αποτελέσματα», επενδύοντας πολιτικά στην οικονομία, στις μεταρρυθμίσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών, την ώρα που το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό και η αντιπολίτευση αναζητά ακόμη σταθερό βηματισμό.

Στο επίκεντρο η μισθολογική ισότητα

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, με ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα στη συγκεκριμένη παρέμβαση, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να καταγράφονται περιπτώσεις όπου γυναίκες αμείβονται έως και 12%-13% λιγότερο από άνδρες για την ίδια εργασία και με αντίστοιχα προσόντα.

Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη. Σε περιπτώσεις όπου η απόκλιση αμοιβών ξεπερνά το 5% χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, θα ενεργοποιούνται ελεγκτικοί μηχανισμοί μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη και της Επιθεώρησης Εργασίας, με δυνατότητα σύστασης και κυρώσεων.

Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ως συνδυασμό κοινωνικής δικαιοσύνης και ευρωπαϊκής προσαρμογής, σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τις ανισότητες στην αγορά εργασίας αποκτά όλο και μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα.

Ταμείο Ανάκαμψης: Το μεγάλο στοίχημα των επενδύσεων

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η ενημέρωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το κυβερνητικό αφήγημα εστιάζει στην πλήρη απορρόφηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου, με την Ελλάδα να εμφανίζεται —σύμφωνα με το Μαξίμου— στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Στο τραπέζι του υπουργικού θα παρουσιαστούν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία:

έχουν ήδη εισρεύσει στη χώρα 24,6 δισ. ευρώ,

έχει καλυφθεί το 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού,

έχουν ολοκληρωθεί 204 ορόσημα,

ενώ το πρόγραμμα επιχειρηματικών δανείων έχει συμβασιοποιηθεί πλήρως, φτάνοντας τα 27,5 δισ. ευρώ.

Για την κυβέρνηση, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί το βασικό εργαλείο που θα καθορίσει την επόμενη ημέρα της οικονομίας, συνδέοντας την ανάπτυξη με επενδύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό και παραγωγική ανασυγκρότηση.

Τεχνητή νοημοσύνη και Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν και οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες εντάσσονται στη στρατηγική ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους.

Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν τα μέτρα εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και η σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ως μία από τις πρώτες στην Ευρώπη που προσαρμόζουν θεσμικά το κράτος στην εποχή της AI, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διαφάνεια, στην ψηφιοποίηση και στη μείωση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές με ακίνητα.

Ξένες επενδύσεις και νέο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο

Το αναπτυξιακό σκέλος του υπουργικού θα συνεχιστεί με την παρουσίαση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο πλαίσιο κινήτρων στις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει το αφήγημα της «επενδυτικής Ελλάδας», συνδέοντας την προσέλκυση κεφαλαίων με τη διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της οικονομίας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων και την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει ότι η οικονομία περνά πλέον σε μια φάση θεσμικής εμβάθυνσης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μακριά από την περίοδο αβεβαιότητας και κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας.

Νέα ΚΑΠ και αγροτική στρατηγική

Σημαντική θεωρείται και η εισήγηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι ο πρωτογενής τομέας παραμένει πεδίο πολιτικής πίεσης, ιδιαίτερα μετά τις κινητοποιήσεις αγροτών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και επιδιώκει να διαμορφώσει έγκαιρα στρατηγική για τη νέα περίοδο χρηματοδότησης και ενισχύσεων.

Στουρνάρας και μήνυμα συνέχειας

Ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά και η εισήγηση για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η ανανέωση της θητείας του συνδέεται με τη διατήρηση της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και τη συνέχιση μιας πολιτικής δημοσιονομικής πειθαρχίας που —κατά το Μαξίμου— οδήγησε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Το συγκεκριμένο θέμα αποκτά και πολιτική διάσταση λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ, την οποία κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν «αμήχανη», επιχειρώντας να εμφανίσουν την αντιπολίτευση χωρίς σαφή γραμμή απέναντι σε μια επιλογή που συνδέεται με την οικονομική σταθερότητα.

Πέρα από τις επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις, το αυριανό υπουργικό έχει σαφή πολιτική στόχευση: Nα αναδείξει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει ταυτόχρονα ανοιχτά όλα τα μέτωπα — κοινωνία, οικονομία, θεσμούς, επενδύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το Μαξίμου θέλει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής συνέχειας και παραγωγής πολιτικής, σε αντίστιξη με αυτό που περιγράφει ως «πολιτική ρευστότητα» στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Με περίπου έναν χρόνο να απομένει μέχρι την κορύφωση της προεκλογικής περιόδου για το 2027, η κυβέρνηση επενδύει ολοένα περισσότερο στο δίπτυχο «σταθερότητα και αποτελέσματα», θεωρώντας ότι η οικονομία και η καθημερινότητα θα αποτελέσουν τελικά το βασικό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης των επόμενων μηνών.

