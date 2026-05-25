«Βρέθηκα στην κόλαση. Οι δαίμονες με βασάνισαν με αδιανόητους τρόπους» - Μία τρομακτική μαρτυρία

Η Κάθι ΜακΝτάνιελ, το 1999 υποβλήθηκε σε τεχνητό κώμα για 18 ημέρες, με πιθανότητες επιβίωσης μόλις 38%, όμως θυμάται όλα όσα συνέβησαν όπως υποστηρίζει στο διάστημα αυτό, και το ταξίδι της στην κόλαση και τον παράδεισο. Μία εμπειρία που της άλλαξε εντελώς τις πεποιθήσεις της για τον Θεό, την κόλαση και την αλήθεια για τη μετά θάνατον ζωή.

Η ΜακΝτάνιελ ήταν 53 ετών όταν υπέστη ξαφνική πνευμονική ανεπάρκεια. Παρά το γεγονός ότι οι γιατροί χορήγησαν στη ΜακΝτάνιελ φάρμακα που υποτίθεται ότι θα την εμπόδιζαν να θυμηθεί οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του κώματος, η ΜακΝτάνιελ ισχυρίστηκε ότι είχε ζωντανές αναμνήσεις από τη συνάντησή της με δαίμονες στα ερείπια μιας πόλης που καιγόταν, ενώ το πνεύμα της μεταφέρθηκε σε έναν άλλο κόσμο απόλυτου σκοταδιού.

Kathy McDaniel, una mujer estadounidense, estuvo 18 días en coma inducido por una grave enfermedad pulmonar. Durante ese tiempo asegura haber vivido una experiencia cercana a la muerte: primero en un “infierno” con demonios y luego en un “cielo” donde se reencontró con su… pic.twitter.com/aXnRORC2pA — Noticias RNN (@NoticiasRNN) March 6, 2026

«Μύρισα κάτι τρομερό και μετά άρχισα να ακούω κραυγές και στεναγμούς να βγαίνουν από αυτή την ομίχλη. Είπα στον εαυτό μου "αυτό δεν μπορεί να είναι καλό", και ξαφνικά από την ομίχλη ακούστηκε μια βροντερή φωνή που είπε "ξέρεις πού βρίσκεσαι;"»

«Είπα "ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά μήπως είναι η κόλαση;" και η φωνή απάντησε με υστερικό γέλιο.»

Η ΜακΝτάνιελ θυμήθηκε με λεπτομέρεια πώς οι δαίμονες την βασάνιζαν και την επιτίθονταν, της ανέθεταν αδύνατα καθήκοντα για να φύγει από την κόλαση και, τελικά, την έστειλαν σε μια παγωμένη καλύβα μαζί με άλλες καταρρακωμένες γυναίκες.

Πριν επιστρέψει στο σώμα της, όμως, αφού οι γιατροί της έσωσαν τη ζωή, η ΜακΝτάνιελ είπε ότι ανυψώθηκε στον ουρανό, όπου συνάντησε τον πρώην αρραβωνιαστικό της, τον Ρικ, ο οποίος είχε πεθάνει μόλις ένα μήνα πριν από την εμπειρία της.

Η ΜακΝτάνιελ ξαφνικά γέμισε με ένα αίσθημα συντριπτικής αγάπης, χαράς και ευδαιμονίας. Βρέθηκε σε ένα όμορφο λευκό μέρος που έμοιαζε με καθεδρικό ναό.

Στη συνέχεια, είπε ότι ο Ρικ της εμφανίστηκε ως μια νεότερη εκδοχή του εαυτού του, πιθανώς 20 χρόνια νεότερος από ό,τι όταν πέθανε σε ηλικία 54 ετών, και της είπε ότι ήταν ώρα να επιστρέψει στη Γη.

Χρόνια μετά την εμπειρία κοντά στο θάνατο, η ΜακΝτάνιελ είπε ότι άρχισε να μιλάει με άλλους που είχαν παρόμοιες εμπειρίες και πιστεύει ότι αυτό το ταξίδι στον ουρανό ήταν η πραγματική μετά θάνατον ζωή, καθώς όλοι οι άνθρωποι είναι ένα μικρό κομμάτι του Θεού που στάλθηκε στη Γη για να μάθει από τις εμπειρίες του.

Η ΜακΝτάνιελ, που είναι τώρα 79 ετών, περιέγραψε αυτό που θεωρούσε κόλαση ως μια κατεστραμμένη πόλη σε ερείπια, με γκρεμισμένα κτίρια, φωτιές που έκαιγαν, μπάζα παντού και ανθρώπους που ούρλιαζαν γύρω της.

Άκουσε επίσης μεταλλικούς θορύβους, σαν να περνούσε ένα άρμα μάχης, και είδε πλήθη από κουρελιασμένους και μοναχικούς ανθρώπους να λένε: «Είμαστε όλοι μόνοι εδώ».

Περιγράφει πως, μπήκε στη συνέχεια σε ένα παράξενο σαλόνι ομορφιάς, όπου μια ομάδα ματαιόδοξων ατόμων προσπάθησε να της φτιάξει τα μαλλιά πριν την κοροϊδέψουν σκληρά.

Καθώς συναντούσε όλο και περισσότερους δαίμονες σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο, η ΜακΝτάνιελ είπε σε μια συνέντευξη το 2022 ότι θυμήθηκε ένα άσχημο πλάσμα που έμοιαζε με γιέτι να την πλησιάζει και να της προσφέρει έναν τρόπο να φύγει από την κόλαση.

Ο δαίμονας την οδήγησε σε ένα τεράστιο χωράφι με αγκαθωτούς θάμνους βατόμουρου και της είπε να κόψει όλα τα χοντρά κλαδιά με ένα ζευγάρι παιδικά ψαλίδια.

Αναζητώντας απεγνωσμένα μια διέξοδο, προσπάθησε να διασχίσει το χωράφι, αλλά τα βατόμουρα ξαναμεγάλωναν αμέσως μόλις έκοβε ένα.

Εξήγησε πώς μια γυναίκα δαίμονας τελικά την οδήγησε σε έναν διαφορετικό κόσμο μετά από κάτι που της φάνηκε σαν «μακρινοί μήνες» στην κόλαση, όπου την έβαλαν σε μια καλύβα στη μέση μιας χιονοθύελλας μαζί με άλλες γυναίκες που ήταν ντυμένες με κουρέλια.

Αφού ο δαίμονας είπε στη ΜακΝτάνιελ ότι ήταν Χριστούγεννα στον πραγματικό κόσμο, άρχισε να τραγουδάει το χριστουγεννιάτικο τραγούδι και δεν σταμάτησε μέχρι που μεταφέρθηκε στον παράδεισο, όπου επανενώθηκε με τον πρώην αρραβωνιαστικό της.

Αφού της είπε ότι είχε ακόμα «πάρα πολλά να κάνει» ενώ βρισκόταν στον παράδεισο, η ΜακΝτάνιελ ξύπνησε από το κώμα, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της που της είπε ότι προσευχόταν για την επιβίωσή της.

Ωστόσο, η εμπειρία την οδήγησε σε κατάθλιψη, καθώς εξακολουθούσε να την στοιχειώνουν οι δαίμονες που είχε δει και αναρωτιόταν τι στη ζωή της θα την οδηγούσε σε ένα τέτοιο βασίλειο.

«Δεν ήμουν σίγουρη για το τι στο καλό ήταν όλα αυτά. Πώς μια καλή καθολική κοπέλα σαν εμένα βρέθηκε στην κόλαση;», είπε σε ένα επεισόδιο του The Other Side τον Δεκέμβριο του 2022.

Η ΜακΝτάνιελ πρόσθεσε ότι κράτησε το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας της μυστικό για χρόνια, ισχυριζόμενη ότι «κανείς δεν ήθελε να ακούσει την ιστορία μου, αναστατώνονταν πολύ», και αναρωτιόταν αν είχε διαπράξει κάποιο είδος αμαρτίας που την οδήγησε στην κόλαση.

Ωστόσο, η ΜακΝτάνιελ είπε ότι τελικά ήρθε σε επαφή με την Διεθνή Ένωση Μελετών για τις Εμπειρίες Κοντά στο Θάνατο (IANDS), η οποία άλλαξε δραματικά τις πεποιθήσεις της για τη μετά θάνατον ζωή και τη θρησκεία.

Αφού μοιράστηκε το «κομμάτι του παζλ» της με άλλους ανθρώπους που είχαν βιώσει εμπειρίες κοντά στο θάνατο, η McDaniel ισχυρίστηκε ότι είχε καλύτερη κατανόηση του τι είχε συμβεί ενώ βρισκόταν σε κώμα.