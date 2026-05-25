Το Ιράν αγόρασε εξοπλισμό από την Κίνα για να αποσυνδεθεί από το παγκόσμιο Διαδίκτυο

Το Ιράν αγόρασε και εισήγαγε από την Κίνα τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μόνιμη αποσύνδεση της χώρας από το παγκόσμιο δίκτυο, σύμφωνα με δήλωση του μέλους του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Κυβερνοχώρου, Μοχάμεντ Σαραφάζ, όπως αναφέρει το το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kayhan London.

Οι φορείς εκμετάλλευσης που είναι μέλη του συμβουλίου έχουν εγκρίνει σιωπηρά το έργο του ελεγχόμενου Διαδικτύου. Ο Σαραφάζ επεσήμανε ότι οι δικαιούχοι των περιορισμών αρχικά επωφελήθηκαν οικονομικά από την πώληση υπηρεσιών VPN και τώρα έχουν στραφεί στο εμπορικό εγχώριο τμήμα του δικτύου.

Σύμφωνα με το NetBlocks, έναν διεθνή οργανισμό που παρακολουθεί την ασφάλεια του Διαδικτύου και τα ψηφιακά δικαιώματα, οι μεγάλης κλίμακας περιορισμοί στις επικοινωνίες στο Ιράν συνεχίζονται.

Η έκθεση του οργανισμού σημειώνει ότι η πρόσβαση του κοινού στο παγκόσμιο δίκτυο παραμένει σοβαρά περιορισμένη.

Οι πληροφορίες και το υλικό των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση στη χώρα μεταφέρονται σε εξωτερικούς πόρους αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα χρηστών που έχουν ειδική πρόσβαση σε κανάλια επικοινωνίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομικών εμπειρογνωμόνων, οι διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο προκαλούν τεράστια ζημιά στην οικονομία του Ιράν, η οποία φτάνει τα 80 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μεταξύ των χωρών με τα χειρότερα ρεκόρ όσον αφορά τις διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, έχουν καταγραφεί οι προθέσεις της Τεχεράνης να ασκήσει έλεγχο επί των υποβρύχιων καλωδίων στο στενό του Ορμούζ. Αυτά τα μέτρα ψηφιακής απομόνωσης προκαλούν σοβαρή ανησυχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο τεχνολογικός αποκλεισμός της χώρας μπορεί να αποσκοπεί στην απόκρυψη εσωτερικής αστάθειας ή στην προετοιμασία για μεγάλης κλίμακας ενέργειες, ικανές να επηρεάσουν τη γενική ασφάλεια.

Σε μία νεότερη ωστόσο εξέλιξη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε τη Δευτέρα το Υπουργείο Επικοινωνιών να αποκαταστήσει τη διεθνή πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην κατάσταση πριν από τον Ιανουάριο, ενώ τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το IRGC αμφισβήτησαν την εξουσία του να λάβει μια τέτοια απόφαση.

Το Fars News που συνδέεται με το IRGC αμφισβήτησε την εξουσία της διοίκησης να εκδώσει μια τέτοια εντολή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για περιορισμό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο ελήφθη από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και ως εκ τούτου πρέπει να ανατραπεί από το ίδιο όργανο.

Η εντολή του προέδρου ήρθε μετά την τέταρτη συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση του Κυβερνοχώρου που ολοκληρώθηκε με 9 ψήφους υπέρ και 3 κατά της επανασύνδεσης του Ιράν στο παγκόσμιο διαδίκτυο μετά από περισσότερες από 85 ημέρες διακοπής.