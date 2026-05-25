ΑΕΚ - Άρης 102-99: Η Ένωση προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός

Εκεί η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με το πρώτο ματς να γίνεται την ερχόμενη Πέμπτη (28/5) στο ΣΕΦ.

Η ΑΕΚ έκανε το 2-1 στη σειρά, έχοντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ξέφυγε τόσο στο πρώτο ημίχρονο, όσο και στο δεύτερο με 10 πόντους διαφορά, αλλά ο Άρης επέστρεψε και στο τέλος έφερε το ματς στο σουτ (100-99). Ένα λάθος του Μήτρου-Λονγκ, όμως και η ευστοχία των γηπεδούχων στις κρίσιμες βολές έκρινε οριστικά το παιχνίδι.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ σήκωσε για τρεις περιόδους το βάρος στην επίθεση (16π., 3/4τρίπ.), ο Τζέιμς Νάναλι (12π.) «μίλησε» στα κρίσιμα σημεία και οι Δημήτρης Φλιώνης (12π.), Ραϊκουάν Γκρέι (10π.) έδωσαν πολύτιμες λύσεις για την ΑΕΚ.

Οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (23π.) και Αμίν Νουά (21π.) πάλεψαν απ’ τον Άρη, αλλά στο τέλος τα λάθη που έκαναν οι Θεσσαλονικείς τους στέρησαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ με εξαιρετικά ποσοστά έξω απ’ τα 6,75μ. (9/18 τρίπ., 50%) είχε σταθερά το προβάδισμα απ’ τα πρώτα λεπτά, ελέγχοντας το ρυθμό του αγώνα με τον Φλιώνη να οργανώνει και τον Μπάρτλεϊ να «εκτελεί». Μετά από ένα σούπερ παραγωγικό πρώτο δεκάλεπτο (32-25), οι δύο ομάδες άρχισαν να «σφίγγουν» περισσότερο τις άμυνές τους απ’ τη δεύτερη περίοδο, όμως η ΑΕΚ συντηρούσε διαρκώς μία διαφορά 6-8 πόντων. Παρά το γεγονός πως «έχασε» τον Κισόν Φίζελ απ’ τα μέσα της δεύτερης περιόδου.

O σέντερ της «Ένωσης» αποκόμισε τραυματισμό στο δεξί γόνατο, έπειτα από την προσπάθειά του να πάρει το ριμπάουντ κι έμεινε εκτός για το υπόλοιπο του αγώνα. Θα υποβληθεί δε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Metropolitan General μετά στις επόμενες ώρες για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έχτισαν μία απόσταση 10 πόντων (76-66), όμως ο Άρης δεν τα παράτησε και κατάφερε να «επιστρέψει» στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 82-80 και 87-85 χάρις στα τρίποντα των Κουλμπόκα, Νουά και Τζόουνς.

Κάπου εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του ο πολύπειρος Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος με προσωπικά καλάθια κράτησε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ, όμως οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τις βολές του Χάρελ (91-91) 4’ πριν το φινάλε. Στο τελευταίο δίλεπτο το ματς έγινε... γκραν-γκινιόλ, με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει «αέρα» τριών πόντων στην ΑΕΚ (100-97) με τρίποντο.

Ο Άρης μείωσε στο πόντο, αλλά στη συνέχεια μετά από δική του επίθεση (100-99), αρχικά έχασε την επόμενη επίθεση για να προσπεράσει και στη συνέχεια έχασε το ριμπάουντ κι έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βρει άλλον ένα πόντο από βολή του Κατσίβελη. Ο Χάρελ έκανε νέο λάθος πατώντας τη γραμμή στα 3’’ πριν το τέλος και η ΑΕΚ με άλλη μία βολή του Γκρέι «σφράγισε» τη νίκη της με 102-99 και την πρόκριση στους ημιτελικούς των Play Off.

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 14 (1), Φλιώνης 12 (2), Φίζελ 9, Μπάρτλεϊ 16 (3), Χαραλαμπόπουλος 8 (2), Σκορδίλης, Μπράουν 14, Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι, Νάναλι 12.

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Τζόουνς 14 (1), Νουά 21 (2), Φόρεστερ 6, Μποχωρίδης 8 (1), Χάρελ 11 (2), Μήτρου-Λονγκ 23 (4), Λέφας, Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης 3, Πουρλίδας, Άντζουσιτς 2, Κουλμπόκα 11.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ

Game 1: Πέμπτη 28 Μαΐου (20:15): Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Game 2: Σάββατο 30 Μαΐου (17:00): ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Game 3 (εάν χρειαστεί): Δευτέρα 1 Ιουνίου: Ολυμπιακός-ΑΕΚ