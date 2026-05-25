Ρομά πίσω από το 76% των διαρρήξεων: Η «αυτοκρατορία» του εγκλήματος στην Ελλάδα

Κυρίαρχη δραστηριότητα των οργανώσεων παραμένουν οι κλοπές και οι διαρρήξεις

Κατερίνα Ρίστα

  • Το 2024 καταγράφηκαν 510 εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα με 3.469 μέλη, εκ των οποίων το 51% είναι εγχώριες.
  • Η τεχνολογία και το διαδίκτυο χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις οργανώσεις για την οργάνωση παράνομων δραστηριοτήτων και ηλεκτρονικές απάτες.
  • Τα παράνομα κέρδη για το 2024 υπολογίζονται στα 181 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών, απάτες και κλοπές.
  • Το 81% των οργανώσεων εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων, επιχειρήσεων και πολυτελών αγαθών.
  • Το 76% των δραστών σε διαρρήξεις προέρχεται από κοινότητες Ρομά, με 195 οργανώσεις να εξαρθρώνονται και λεία πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ.
Το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα πλέον έχει ως βασικό «όπλο» την τεχνολογία. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αφορούν το 2024 και αποτυπώνουν το μέγεθος και τη δομή ενός δικτύου που δρα αξιοποιώντας και το διαδίκτυο.

Συνολικά καταγράφηκαν 510 εγκληματικές οργανώσεις με 3.469 μέλη. Από αυτές, το 51% είναι εγχώριες, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική συμμετοχή παραμένει κυρίαρχη στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Από τις αλλοδαπές οργανώσεις, πιο έντονη παρουσία εμφανίζουν Βούλγαροι και Αλβανοί, ενώ ακολουθούν Γεωργιανοί και Τούρκοι.

Κυρίαρχη δραστηριότητα των οργανώσεων παραμένουν οι κλοπές και οι διαρρήξεις. Ακολουθεί η διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σημαντική θέση έχουν επίσης: Η παράνομη διακίνηση μεταναστών, οι απάτες, οι εκβιάσεις, το λαθρεμπόριο και οι ληστείες.

Τρομάζει η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας από τους εγκληματίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας από τις οργανώσεις. Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές εφαρμογές αποτελούν πλέον βασικό «όπλο» για τον εντοπισμό θυμάτων, την οργάνωση παράνομων δραστηριοτήτων και τη μεταφορά χρημάτων.

Οι ηλεκτρονικές απάτες, οι ψεύτικες συναλλαγές και οι διαδικτυακές παγίδες αυξάνονται συνεχώς, καθώς οι δράστες εκμεταλλεύονται την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας από τους πολίτες.

Τα παράνομα κέρδη των εγκληματικών οργανώσεων για το 2024 υπολογίζονται στα 181 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά προήλθαν από:

  • τη διακίνηση ναρκωτικών,
  • τις απάτες,
  • και τις διαρρήξεις - κλοπές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 81% των οργανώσεων εμπλέκεται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μέσα από αγορές ακινήτων, επιχειρήσεις και πολυτελή αγαθά, τα παράνομα έσοδα μετατρέπονται σε «νόμιμο» χρήμα.

Η εικόνα της χλιδής και της οικονομικής άνεσης αποτελεί πλέον βασικό χαρακτηριστικό πολλών μελών των κυκλωμάτων, αποτυπώνοντας το μέγεθος των κερδών που παράγει το οργανωμένο έγκλημα.

Ρομά πίσω από το 76% των διαρρήξεων

Τα στοιχεία για κλοπές και διαρρήξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς οι αρχές εξάρθρωσαν 195 εγκληματικές οργανώσεις με συνολικά 1.264 μέλη και λεία που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Το 51% των συλληφθέντων είχε ποινικό παρελθόν, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 76% των εμπλεκομένων προέρχεται από κοινότητες Ρομά.

