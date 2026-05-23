Τελειώνουν οι «Κορλεόνε» της Κρήτης: Γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ.

Λεβεντογέννα αποκαλούμε την Κρήτη, γιατί αυτό είναι το πραγματικό της πρόσωπο - κάποιοι όμως θέλησαν, πάνω σε αυτό, να χτίσουν ένα άλλο προφίλ, αυτό του... «λεβέντη» Κρητικού που οπλοφορεί, που πυροβολεί αδιακρίτως, που διακινεί ναρκωτικά, που εκβιάζει.

Τα άβατα, οι μπαλοθιές στο όνομα της παράδοσης, τα οπλοστάσια - «κειμήλια» στα μαντριά, οι δήθεν βεντέτες «τιμής και αξιοπρέπειας» και η διακίνηση ναρκωτικών τελειώνουν στο νησί. Προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, να σβήσουν από το χάρτη της Κρήτης κυκλώματα που μέχρι σήμερα ήταν στο απυρόβλητο είτε γιατί όσοι γνώριζαν δε μιλούσαν λόγω φόβου είτε γιατί «τους Κρητικούς κανείς δεν τους πειράζει». Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αστυνομικό ή δικαστικό, είναι βαθιά κοινωνικό.

Ήδη στο νησί δυνάμεις από την Αθήνα ενισχύουν το έργο τόσο του FBI όσο και των τοπικών ασφαλειών.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει να εξιχνιάζονται σκληρές εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης όπλων, ναρκωτικών, προστασίας καταστημάτων, ζωοκλοπών και οργανωμένων δικτύων εκβιασμών.

Είδαμε επιχειρήσεις που μας θύμισαν εφόδους Δυτικής Αττικής, πολυεπίπεδες έρευνες, συνεργασία πολλών υπηρεσιών και έμφαση στο χρήμα, αυτό δηλαδή που «δένει» τις υποθέσεις. Δεν φτάνουν μόνο οι συλλήψεις, πρέπει να κοπεί και η χρηματοδότηση. Γι’ αυτό και οι έρευνες επεκτείνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επιχειρηματικές δραστηριότητες και ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Η αρχή έγινε με τη «μαφία των Χανίων»:

Διαβιβαστικό: 1.700 σελίδες

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2025

Κατηγορούμενοι: 77

Συλληφθέντες: Επιχειρηματίες, αστυνομικοί, ένστολοι

Δράση: Ναρκωτικά, όπλα, καταπάτηση γης, διασυνδέσεις με αστυνομία, ξέπλυμα χρήματος

Διακίνηση χρήματος: IRIS

Τζίρος: 3 εκατομμύρια

Aκολούθησε η φονική βεντέτα στα Βορίζια που αποτέλεσε την αφορμή να ιδρυθεί το FBI της Κρήτης:

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2025

Δυο νεκροί απο δύο διαφορετικές οικογένειες μετά απο ανταλλαγή πυροβολισμών

Χρησιμοποιήθηκε βαρύς οπλισμός

Το χωριό μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη παρά το γεγονός ότι στο σημείο υπήρχαν αστυνομικοί

Συλλήψεις: 9 άτομα

Τον Φεβρουάριο έγιναν διαδοχικές και στοχευμένες επιχειρήσεις για εντοπισμό όπλων που οδήγησαν σε κατασχέσεις ενώ ήταν σε εξέλιξη έρευνα για εξάρθωση μιας ακομη εγκληματικής που είχε γίνει ο τρόμος του νησιού: Της οικογενειακής Μαφίας.

«Οικογενειακή μαφία Βορίζια - Ρέθυμνο»

Ημερομηνία : Μάιος 2026

Κατηγορούμενοι : 13

Συλληφθέντες: 9 συλλήψεις

Δράση : Εκβίαση , εμπρησμός , οικειοποίηση ξένων χωραφιών , ξυλοδαρμοί

Οικονομική ζημιά στα θύματα : 200.000 ευρώ

Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις : 500.000 ευρώ

Πριν προλάβουν οι συλληφθέντες της εγκληματικής να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, η ασφάλεια Ηρακλείου αποκάλυψε τη δράση δύο άλλων κυκλωμάτων που είχαν εξαπατησει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διακινούσαν ναρκωτικά στο νησί, κυρίως κοκαΐνη.

Η μαφία του «λευκού θανάτου»

Ημερομηνία: Μάιος 2026

Κατηγορούμενοι:77

Συλληφθέντες: 16

Εγκληματικές οργανώσεις: 2

Χρονικό διάστημα δράσης: 4 μήνες

Δράση: Διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης, Απάτη επιδοτήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όπλα

Η κοινωνία της Κρήτης μπορεί μουδιασμένη να παρακολουθεί τα απανωτά χτυπήματα της αστυνομίας στην ανομία ωστόσο όλη η χώρα πριν λίγες εβδομάδες, αρχές Μαΐου ήταν, όταν πάγωσε από την είδηση πως ένας πατέρας δολοφόνησε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου τον καλύτερο φίλο του νεκρού γιου του επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του. Ο 21χρονος Νικήτας είχε εμπλακεί σε τροχαίο το 2023, όπου σκοτώθηκε ο κολλητός του.Ο πατέρας του θύματος θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό και υπήρχαν καταγγελίες για απειλές και προηγούμενες απόπειρες εναντίον του. Στις 5 Μαΐου του 2026, στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ο 54χρονος Είδε στο δρόμο τον νεαρό και τον εκτέλεσε. Ο δράστης συνελήφθη όπως και η γυναίκα του και πλέον βρίσκονται στη φυλακή.

Το μεγαλύτερο λάθος που έγινε για χρόνια στην Κρήτη ήταν η «κανονικοποιήση» της παρανομίας. Η εικόνα του σκληρού άνδρα με όπλο στη ζώνη με άδεια ή χωρίς, διασυνδέσεις και έναν μύθο γύρω από το όνομά του, παρουσιάζονταν ως ένα στοιχείο δύναμης, λεβεντιάς και τοπικής κουλτούρας. Η ομερτά της Κρήτης «σπάει» και παίρνει μαζί της τους «θαυμαστές» του Κορλεόνε και εκείνους που θεωρούσαν τόσα χρόνια ότι το πανέμορφο αυτό νησί είναι τσιφλίκι τους.

